Producătorul național de gaze naturale Romgaz a raportat o producție totală de hidrocarburi de 23,96 milioane barili echivalent petrol (bep) în primele nouă luni ale anului, ceea ce reprezintă o creștere de 0,61% comparativ cu aceeași perioadă din 2024, când compania a extras 23,82 milioane bep.

Potrivit raportului transmis Bursei de Valori București, producția brută de gaze naturale a fost de 23,63 milioane bep, în urcare ușoară (+0,11%), iar producția de condensat a atins 331.000 bep, avansând spectaculos cu 56,89% față de anul trecut.

Volumul gazelor naturale valorificate din producția internă s-a ridicat la 3,629 miliarde metri cubi, cu 12,41% mai mult decât în primele nouă luni din 2024. În schimb, producția de energie electrică realizată de Romgaz a fost de doar 480,1 GWh, în scădere abruptă cu 34,21%.

Totodată, compania a raportat o creștere consistentă a volumelor gestionate în depozite: gazele naturale extrase din depozite au însumat 1,249 miliarde mc (+25,4%), iar cele injectate au ajuns la 2,045 miliarde mc, marcând un salt de 35,22%.

Romgaz continuă să-și concentreze activitatea pe explorarea geologică pentru descoperirea de noi zăcăminte de gaze, exploatarea zăcămintelor existente, dar și furnizarea și distribuția gazelor naturale către consumatori. În paralel, compania dezvoltă și activități în domeniul producției și furnizării de energie electrică, componentă care urmează să fie consolidată prin investițiile din proiectul Neptun Deep și alte proiecte strategice de generare.

Romgaz este o companie de interes strategic pentru economia națională, statul român deținând o participație de 70,0071% din capitalul social. Restul acțiunilor se tranzacționează pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București (BVB), unde Romgaz este listată din 12 noiembrie 2013.

Rezultatele Romgaz vin într-un context în care sectorul energetic românesc trece printr-o perioadă de transformare, odată cu tranziția către surse regenerabile și modernizarea infrastructurii de producție și stocare. Compania joacă un rol cheie în asigurarea securității energetice și în echilibrarea cererii și ofertei de gaze naturale pe piața internă.