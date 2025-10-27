Agenția internațională Fitch Ratings a reconfirmat calificativul pe termen lung al companiei Romgaz la nivelul „BBB-”, păstrând perspectiva negativă. Decizia reflectă soliditatea financiară a companiei, dar și dependența acesteia de ratingul suveran al României, se arată într-un raport publicat vineri.

Fitch subliniază că evoluția ratingului Romgaz este strâns legată de cea a țării. „O retrogradare a României s-ar reflecta direct asupra ratingului Romgaz”, notează agenția.

În analiza sa, Fitch descrie Romgaz drept un jucător-cheie pe piața românească a gazelor naturale, cu o poziție dominantă și o strategie financiară prudentă, dar și cu vulnerabilități legate de lipsa diversificării geografice și de investițiile mari necesare în infrastructură.

Un punct central al raportului este proiectul Neptun Deep, considerat de Fitch un pas esențial pentru extinderea capacității de producție. Acesta ar putea aduce o creștere a producției până la 150.000 de barili echivalent petrol pe zi, față de 87.000 în prima jumătate a anului 2025.

„Proiectul va consolida independenţa energetică a României şi va poziţiona ţara ca cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană din resurse interne. Considerăm riscul de execuţie drept gestionabil, având în vedere experienţa partenerului în dezvoltarea proiectelor petroliere şi de gaze”, se arată în document.

Agenția notează că implicarea Guvernului în activitatea Romgaz este semnificativă, influențând deciziile operaționale, planurile de investiții și structura de finanțare. În același timp, rolul companiei este esențial pentru securitatea energetică a României, deoarece aceasta asigură producția și înmagazinarea gazelor, dar și o parte din producția de energie electrică.

Raportul Fitch menționează și rezilierea contractului pentru centrala de la Iernut cu antreprenorul spaniol Duro Felguera, decizie luată în octombrie 2025, în urma întârzierilor repetate. Romgaz a anunțat că va continua proiectul cu General Electric, vizând finalizarea lucrărilor la mijlocul anului 2026.

Fitch estimează că noua centrală va începe să genereze venituri începând cu 2027. „Ne aşteptăm ca centrala de la Iernut să contribuie la fluxurile de numerar din 2027, ceea ce va duce la diversificarea afacerilor”, menționează agenția.

Romgaz este listată la Bursa de Valori București, iar statul român deține 70% din acțiuni, compania fiind principalul furnizor de gaze naturale din țară.