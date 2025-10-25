Faza de explorare a proiectului Neptun Deep – cel mai mare zăcământ de gaze naturale din Marea Neagră – va fi prelungită cu doi ani. Scopul este testarea unor noi zone și căutarea altor posibile rezerve de gaze, potrivit unui document oficial.

Perioada actuală de explorare ar trebui să se încheie în noiembrie 2025, dar firmele care se ocupă de proiect, OMV Petrom și Romgaz, au cerut o extindere cu încă doi ani. Ele spun că au nevoie de acest timp pentru a termina în siguranță și eficient lucrările planificate.

Prelungirea ar aduce beneficii și în privința siguranței, protecției mediului și organizării activităților. În plus, cei doi ani suplimentari ar permite finalizarea analizelor detaliate după foraj, pentru a decide mai bine unde vor fi amplasate viitoarele sonde de explorare. Astfel, companiile ar putea evalua mai exact dacă noile descoperiri de gaze pot fi exploatate în mod profitabil.

Documentul mai arată că această prelungire nu schimbă durata totală a acordului de concesiune, dar va fi nevoie de un act adițional care să oficializeze extinderea fazei de explorare cu încă doi ani și să actualizeze planul de lucru.

Forajul celor zece sonde de exploatare din zonele Domino și Pelican Sud este în desfășurare și ar trebui să se termine la sfârșitul anului 2026. După aceea, producția de gaze din perimetrul Neptun Deep ar urma să înceapă în 2027.

Pentru motive de siguranță și eficiență, este mai bine ca aceeași instalație de foraj folosită pentru sondele de exploatare să fie utilizată și pentru forajul de explorare, după ce sondele de exploatare vor fi terminate. Astfel, nu se vor face în același timp foraje de explorare și exploatare. În acest fel, va fi activă o singură operațiune de foraj în zona de ape adânci, ceea ce reduce riscurile și simplifică intervențiile de urgență (cum ar fi folosirea navelor sau elicopterelor).

Pentru că aceste lucrări sunt foarte complexe și implică multe persoane, este important să se evite, pe cât posibil, desfășurarea simultană a mai multor foraje, pentru a proteja sănătatea și siguranța personalului și pentru a reduce riscurile de mediu.

OMV Petrom și Romgaz așteaptă acum aprobarea de mediu pentru a fora o nouă sondă de explorare în Neptun Deep, la o adâncime de peste 3.000 de metri. Cele două companii au pregătit documentele pentru două sonde – numite Nard (Nard-1) și Anaconda (Anaconda-1) – dar, în final, vor fora doar una dintre ele.

Sonda va fi forată pentru a verifica dacă în straturile de rocă vizate există gaze naturale. După testare, sonda va fi închisă și abandonată. În această etapă nu se va estima cât gaz ar putea fi extras. Până acum, în zona Neptun Deep au fost forate și apoi abandonate alte 8 sonde de explorare.

Costul estimat pentru forajul sondei Nard-1 este de aproximativ 61 milioane de dolari, iar lucrările ar dura cel mult 2 luni, până la o adâncime de 3.250 metri. Pentru Anaconda-1, costul ar fi de aproximativ 62 milioane de dolari, cu o adâncime de 3.780 metri și o durată de până la 3 luni. Adâncimea apei este de aproape 1.000 de metri în zona Nard-1 și de peste 1.500 de metri în zona Anaconda-1.