Numărul tranzacțiilor cu cecuri a scăzut drastic de la peste 75 de milioane în 2007, la doar două milioane în 2024, reprezentând 0,01% din totalul plăților fără numerar. Această scădere semnificativă a determinat autoritățile monetare să considere menținerea sistemului nejustificată.

Tot mai multe bănci și case de economii din Germania nu mai oferă serviciile de încasare prin cec, preferând plățile instantanee și transferurile bancare în timp real.

Eliminarea cecurilor face parte dintr-o tendință globală de digitalizare a plăților. Bundesbank susține că această măsură ar crea un sistem financiar mai eficient, rapid și sigur, în care tranzacțiile se pot realiza în câteva secunde, fie cu cardul, fie prin aplicații mobile, potrivit informațiilor publicate de T-Online.

În același timp, numerarul va continua să joace un rol important, 93% dintre germani dorind să păstreze posibilitatea de a plăti cash. Specialiștii estimează că banii lichizi nu vor dispărea complet, dar vor pierde treptat din importanță în următorii 10-15 ani.

În contextul transformării rapide, Bundesratul (Camera Superioară a Parlamentului German) solicită introducerea unei obligații legale pentru comercianți de a accepta cel puțin o metodă de plată digitală.

„Ca mijloc de plată pe suport de hârtie, cecul nu mai este adecvat în era digitală și implică costuri ridicate, deoarece poate fi procesat automat doar într-o măsură limitată”, explică institutul în motivarea deciziei.

Această măsură vizează să asigure libertatea clienților de a alege între cash, card sau aplicații digitale și să modernizeze infrastructura de plăți, în special în restaurante și cafenele, unde plata digitală nu este încă disponibilă, în ciuda nivelului tehnologic avansat al Germaniei.