Oferta primară de vânzare a titlurilor de stat Fidelis s-a derulat în perioada 10 – 17 octombrie, prin sistemele Bursei de Valori București (BVB). Operațiunea a fost intermediată de sindicatul format din BT Capital Partners (Lead Manager), Banca Comerciala Romana, BRD – Groupe Societe Generale, TradeVille și UniCredit Bank (Sindicat de intermediere) si Banca Transilvania, Libra Internet Bank (Grup de distributie).

În cadrul acestei oferte, românii au plasat peste 21.000 de ordine de subscriere, atât pentru titlurile de stat denominate în lei, cât și pentru cele în euro.

Caracteristicile titlurilor de stat sunt prezentate în tabelul următor:

Criteriu Emisiune în lei pentru donatori 2 ani Emisiune în lei 2 ani Emisiune în lei 4 ani Emisiune în lei 6 ani Emisiune în euro 3 ani Emisiune în euro 5 ani Emisiune în euro 10 ani ISIN ROAFKL8W9QE5 ROPSFR9TVB18 ROZQU0AW6A08 ROKWH01WMN73 RORVG1BGEDM4 ROXC47R5KNF9 RO6NDIVKWUM2 Simbol R2710B R2710A R2910C R3110A R2810CE R3010AE R3510AE Dobândă anuală 8,2% p.a. 7,2% p.a. 7,6% p.a. 7,9% p.a. 4,15% p.a. 5,25% p.a. 6,50% p.a. Valoare emisiune (milioane) 143,7 606,1 70,5 126,4 96,6 52,7 96,8 Valoare nominală 100 lei 100 lei 100 lei 100 lei 100 euro 100 euro 100 euro Suma minimă subscrisă 500 lei 5.000 lei 5.000 lei 5.000 lei 1.000 euro 1.000 euro 1.000 euro

Veniturile obținute, atât din dobânzi, cât și din câștigurile de capital nu sunt impozabile. În emisiunea de titluri de stat Fidelis au putut investi persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta de peste 18 ani până la data închiderii ofertei, inclusiv.

Dacă au fost subscrise printr-o bancă sau societate de brokeraj, fără a semna un contract de prestări servicii de investiții financiare, titlurile de stat sunt înregistrate în evidențele Depozitarului Central în numele deținătorului.

În cazul în care titlurile de stat au fost cumpărate în baza unui contract de prestări servicii de investiții financiare, printr-o bancă sau societate de brokeraj autorizată să tranzacționeze la Bursa de Valori București, titlurile de stat sunt în contul de tranzacționare al deținătorului.

Acestea pot fi păstrate până la maturitate sau deținătorii le pot vinde sau pot să cumpere și altele în orice ședință de tranzacționare la BVB, printr-unul dintre intermediarii autorizați (bancă sau societate de brokeraj) să tranzacționeze la BVB.

Dacă deținătorii doresc să păstreze titlurile de stat, aceștia au două opțiuni:

Vor primi dobânda anual, iar la maturitate li se va returna principalul într-un cont bancar transmis Depozitarului Central, în cazul în care subscrierea a fost făcută printr-o bancă sau societate de brokeraj, fără a semna un contract de prestări servicii de investiții financiare.

Pot deschide un cont de tranzacționare la o bancă sau societate de brokeraj, prin semnarea unui contract de prestări servicii de investiții financiare și pot transfera titlurile de stat de la Depozitarul Central în acest cont de tranzacționare. În acest caz deținătorii vor avea titlurile de stat în contul de investiții în care vor primi cuponul anual, iar la maturitate li se va returna principalul.

Tranzacțiile la BVB au loc între cumpărători și vânzători prin intermediul platformei de tranzacționare. Pentru a putea cumpăra sau vinde, investitorii trebuie să aibă un cont de tranzacționare la o bancă sau societate de brokeraj. Lista intermediarilor autorizați să tranzacționeze la BVB este disponibilă aici.

Prețul poate fi verificat în orice moment pe site-ul Bursei de Valori București, www.bvb.ro, introducând simbolurile de mai jos în căsuța de [ Căutare ] de pe pagina principală:

R2710B – pentru titlurile de stat pentru donatori, în lei și cu maturitate de 2 ani

R2710A – pentru titlurile de stat în lei cu maturitate de 2 ani

R2910C – pentru titlurile de stat în lei cu maturitate de 4 ani

R3110A – pentru titlurile de stat în lei cu maturitate de 6 ani

R2810CE – pentru titlurile de stat în euro cu maturitate de 3 ani

R3010AE – pentru titlurile de stat în euro cu maturitate de 5 ani

R3510AE – pentru titlurile de stat în euro cu maturitate de 10 ani.