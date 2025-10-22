Bogdan Ivan a explicat că această măsură vine în contextul în care România, alături de Ungaria, Serbia, Bulgaria și Grecia, este afectată de lipsa investițiilor în interconectarea energetică cu Austria și Slovacia în ultimii zece ani, ceea ce face ca prețul energiei, raportat la puterea de cumpărare și venituri, să fie cel mai mare din Uniunea Europeană.

Bogdan Ivan a subliniat că prețul energiei active reprezintă doar 52% din costul final plătit de consumatori, restul fiind taxe, tarife de transport, distribuție, furnizare și certificate verzi. Pentru a reduce povara fiscală, ministrul a precizat că soluția pe termen mediu și lung constă în crearea de noi capacități de producție pentru a acoperi deficitul de energie importată și reducerea costurilor de producție. De asemenea, este necesară modificarea regulilor de formare a prețurilor pe intervale orare pentru a diminua „spike-urile” și vârfurile de preț.

„Este o realitate pe care o vedem cu toţii. În momentul de faţă, ţările din Europa Centrală şi de Est, România, Ungaria, Serbia, Bulgaria şi Grecia sunt văduvite de piaţa comună a energiei în contextul în care investiţii în interconectare între Austria şi Ungaria şi Austria şi Slovacia nu au fost făcute în ultimii zece ani, iar astăzi românii plătesc, raportat la puterea de cumpărare şi la venituri, cea mai scumpă energie din toată Uniunea Europeană. Ca să depăşim acest element, singura soluţie pe termen mediu şi lung este noi capacităţi de producţie pentru a acoperi deficitul pe care îl importăm astăzi şi să scădem pe cât mai mult posibil costurile de producţie, să vorbim despre alte reguli atunci când vorbim despre modul în care se formează acele spike-uri şi vârfuri de preţ pe anumite intervale orare”, a declarat Bogdan Ivan.

Ministrul a menționat că memorandumul privind situația ecosistemului energetic național urmează să ajungă în CSAT, unde vor fi trasate sarcini clare ministerelor de resort și Agenției de Reglementare în Energie. Documentul va include propuneri de proiecte legislative inspirate din bunele practici occidentale, menite să reducă prețul energiei, inclusiv în perioada de echilibrare, care astăzi reprezintă aproximativ 22% din energia activă și aproape 50% din costul total al energiei electrice din România.

„Şi în acelaşi timp să ajungem cu acel memorandum cu situaţia de fapt a ecosistemului energetic naţional în CSAT şi am garanţia că în proxima şedinţă vom avea acel memorandum care, după asta, va trasa sarcini foarte clare ministerelor de resort, precum şi Agenţiei de Reglementare în Energie pentru a propune proiecte de legi actualizate la bunele practici din ţările occidentale prin care să scădem, de exemplu preţul inclusiv pe perioada de echilibrare, care astăzi aproximativ 22% din energia electrică activă costă aproape 50% din totalul costului energiei electrice din România”, a mai spus ministrul Energiei.

Ministrul Energiei a subliniat că patru furnizori au optimizat deja activitatea și oferă prețuri sub 1,30 lei pe kWh pentru consumatorii casnici, demonstrând că strategia de reducere a prețului este aplicabilă și poate produce efecte imediate. Obiectivul pe termen mediu este ca, prin măsuri legislative, investiții în producție și reglementări eficiente, prețul energiei să se apropie cât mai mult de 1 leu pe kWh, reducând astfel povara fiscală pentru români.