ASF a transmis că procesul de achiziție publică vizează furnizarea, implementarea și asigurarea suportului tehnic pe o perioadă de trei ani pentru un program informatic de ultimă generație destinat supravegherii activității de tranzacționare. Obiectivul principal este îmbunătățirea capacității instituționale de monitorizare și intervenție pe piața de capital.

Președintele ASF, Alexandru Petrescu, a declarat că această investiție reprezintă un pas important spre modernizarea mecanismelor de supraveghere.

„Consolidarea pieței de capital românești este o prioritate strategică pentru ASF. Modernizarea instrumentelor de supraveghere reprezintă un angajament ferm pentru transparență, integritate și competitivitate la nivel european. Investiția în acest program informatic este un pas decisiv spre o supraveghere modernă, predictivă și aliniată celor mai bune practici internaționale”, a spus Petrescu.

Potrivit ASF, platforma va permite monitorizarea permanentă a tranzacțiilor pentru a identifica rapid situațiile în care anumite operațiuni pot genera evoluții anormale ale prețurilor sau volumelor.

De asemenea, sistemul va analiza istoricul datelor raportate de intermediari prin sistemul TREM, urmărind cazurile potențiale de abuz de piață.

Prim-vicepreședintele ASF, Gabriel-Ioan Avrămescu, a explicat că implementarea acestei platforme va oferi instituției instrumente moderne de intervenție.

„Prin acest demers, ASF face un pas important spre modernizarea infrastructurii de supraveghere. Platforma ne va oferi instrumentele necesare pentru a identifica rapid riscurile, a interveni eficient și a asigura protecția investitorilor. Încrederea în piața de capital se construiește pe transparență și siguranță, iar această inițiativă merge exact în această direcție”, a precizat Avrămescu.

Platforma va include un sistem de alerte automatizat, configurabil în funcție de parametrii legali și de riscurile identificate. ASF a anunțat că, odată cu operaționalizarea pieței de derivate la Bursa de Valori București, sistemul va fi extins și pentru monitorizarea acestor tranzacții.

Noul program informatic va permite accesul la date corecte și centralizate, va crește eficiența activității de investigare a posibilelor abateri și va îmbunătăți capacitatea de reacție a instituției.

ASF subliniază că scopul final al investiției este protejarea investitorilor și consolidarea încrederii în piața de capital românească, printr-o supraveghere bazată pe tehnologii moderne și mecanisme de analiză predictivă.