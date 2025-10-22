Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a reacționat public după anunțul privind ancheta desfășurată de ANAF și DNA, subliniind importanța recuperării sumelor pierdute prin scheme de fraudă fiscală. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, el a afirmat că „dreptatea se restabileşte atunci când banii ajung, în sfârşit, acolo unde trebuie: la bugetul statului”.

Nazare a precizat că recuperarea fondurilor pierdute în urma unor astfel de scheme contribuie direct la finanțarea domeniilor prioritare pentru societate.

„Nimeni nu trebuie să fie mai presus de lege, iar dreptatea se restabileşte atunci când banii care s-au scurs ani de zile din România prin mari scheme de fraudă şi evaziune fiscală ajung, în sfârşit, acolo unde trebuie: la bugetul statului, pentru investiţiile care contează cu adevărat – în educaţie, sănătate şi alte priorităţi publice”, a scris ministrul.

Oficialul a explicat că investigația actuală reprezintă rezultatul unei colaborări extinse între structurile ANAF și procurorii anticorupție, iar scopul este de a bloca mecanismele care permit astfel de practici. Potrivit acestuia, autoritățile vor continua să verifice domenii cu risc ridicat, precum comerțul cu autoturisme, unde au fost identificate în trecut multiple nereguli fiscale.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Finanțelor, schema investigată viza tranzacțiile cu autoturisme second-hand, fiind descoperită o fraudă de aproximativ 29 de milioane de lei. Compania implicată ar fi folosit în mod abuziv „regimul special de marjă”, declarând valori fictive pentru a reduce semnificativ taxele datorate statului.

„Antifrauda ANAF şi DNA au descoperit o fraudă de 29 milioane lei în comerţul cu autoturisme second-hand, printr-o schemă repetată de înşelăciune fiscală. Firma implicată a folosit abuziv regimul special de marjă, declarând valori fictive şi evitând astfel plata taxelor datorate statului”, a transmis instituția.

Firma în cauză ar fi raportat marje artificiale și ar fi aplicat eronat regimul special destinat doar anumitor tranzacții, deși autoturismele comercializate nu fuseseră achiziționate în condițiile legale pentru aplicarea acestuia.

Autoritățile susțin că aceeași rețea ar fi creat mai multe companii succesive pentru a continua activitatea, acumulând datorii și ulterior solicitând intrarea în insolvență pentru a evita plata sumelor datorate. Verificările sunt în desfășurare în județele Ilfov și Prahova, în cooperare cu Direcția Națională Anticorupție – Structura Centrală.

„Mai mult decât atât, reţeaua nu era la prima abatere: prin mai multe firme înfiinţate succesiv, aceiaşi reprezentanţi acumulau datorii, apoi solicitau insolvenţa pentru a se sustrage de la plată. Verificările ANAF continuă în două judeţe, în colaborare cu DNA, iar direcţiile regionale ale Antifraudei monitorizează în paralel transporturile intracomunitare de autoturisme la frontiera de vest a ţării”, mai spun aceștia.

Procurorii DNA au efectuat marți percheziții în mai multe județe – Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Brașov, Bihor și Suceava – în cadrul dosarului privind presupusa evaziune fiscală. Ancheta vizează o rețea de firme care ar fi desfășurat activități comerciale cu autoturisme importate, folosind metode ilegale pentru diminuarea obligațiilor fiscale.

Conform comunicatului ANAF, inspectorii antifraudă au constatat un prejudiciu de peste 29 de milioane de lei, reprezentând TVA datorată bugetului de stat.

„Societatea verificată a aplicat în mod nelegal şi abuziv regimul special de marjă pentru toate vânzările de autoturisme efectuate către persoane fizice şi juridice din România şi din alte state”, se arată în document.

Autoturismele vizate nu fuseseră achiziționate la rândul lor în regim de marjă, iar firma a stabilit o marjă artificială de aproximativ 100 de euro pentru fiecare vehicul, reducând astfel semnificativ TVA-ul declarat și achitat. În unele cazuri, beneficiarii externi din Uniunea Europeană nu aveau un cod valid de înregistrare în scopuri de TVA, ceea ce ar fi trebuit să impună colectarea taxei aferente.

„Autoturismele respective nu fuseseră achiziţionate la rândul lor în regim de marjă, aşa cum prevede legea. Prin aplicarea unei marje artificiale de aproximativ 100 de euro (inclusiv TVA) pentru fiecare autoturism, societatea a diminuat semnificativ TVA declarat şi plătit la bugetul de stat”, explică oficialii ANAF.

Investigațiile au arătat că persoanele implicate ar fi repetat același mecanism prin intermediul mai multor firme. Aceste companii erau înființate succesiv, acumulau datorii la bugetul de stat și solicitau ulterior insolvența pentru a se sustrage de la executare. Modelul de funcționare indică o strategie organizată de evitare a obligațiilor fiscale.

„Verificările se desfăşoară în prezent în locaţii situate în judeţele Ilfov şi Prahova, în cooperare cu Direcţia Naţională Anticorupţie – Structura Centrală, fiecare instituţie acţionând în limitele competenţelor sale legale”, a precizat ANAF.

În paralel, structurile regionale ale Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) monitorizează transporturile intracomunitare de autoturisme, în special în apropierea frontierelor din vestul țării.

Autoritățile au atras atenția că piața autoturismelor second-hand este vulnerabilă la astfel de practici, care pot distorsiona concurența și pot afecta firmele corecte. ANAF a subliniat că „evaziunea fiscală nu este doar o infracțiune, ci un furt direct din buzunarul cetățeanului”, iar combaterea acestui fenomen reprezintă o prioritate strategică.

În mesajul său, ministrul Nazare a insistat asupra faptului că noile instrumente digitale și analizele de risc vor juca un rol esențial în depistarea rapidă a fraudelor.

„Prin instrumente digitale, analiză de risc avansată şi, mai ales, prin voinţă, vom reuşi curăţarea pieţei de jucători neloiali. Evaziunea fiscală nu este doar o infracţiune, ci un furt direct din buzunarul cetăţeanului. De aceea, este şi obiectivul numărul 1 al ANAF şi singura cale spre un stat corect, care îşi respectă cu adevărat cetăţenii”, a spus el.

Acesta a menționat că modernizarea sistemelor de control fiscal și utilizarea datelor în timp real vor permite o intervenție mai eficientă în cazurile de evaziune. În același timp, Ministerul Finanțelor și ANAF transmit că vor continua colaborarea cu instituțiile de anchetă pentru a asigura respectarea legislației și protejarea veniturilor bugetare.

„ANAF atrage atenţia asupra consecinţelor legale ale nedeclarării taxelor şi impozitelor, indiferent de sursa veniturilor, şi reafirmă importanţa respectării obligaţiilor fiscale pentru asigurarea unui mediu concurenţial echitabil”, se arată în comunicatul instituției.

Prin acest caz, autoritățile transmit un semnal privind intensificarea controalelor în sectoarele considerate sensibile, în special în domeniile unde tranzacțiile transfrontaliere și regimurile fiscale speciale sunt des folosite pentru evitarea taxelor.