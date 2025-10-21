Ionuț Dumitru a explicat că, în acest moment, Guvernul nu are în vedere alte majorări fiscale și că măsurile deja adoptate sunt suficiente. El a adăugat că stabilitatea fiscală depinde de eficientizarea cheltuielilor și de îmbunătățirea colectării taxelor.

„În mod normal, aș spune că nu. E suficient ceea ce am făcut până în momentul de față”, a spus acesta.

Consilierul premierului a precizat că, dacă ANAF nu reușește să crească performanța în colectarea taxelor și impozitelor, România se va confrunta cu probleme bugetare care ar putea impune noi majorări. Dumitru a subliniat că, în lipsa unei îmbunătățiri semnificative, scenariul fiscal actual ar putea fi revizuit.

„Dacă ANAF nu va reuși să îmbunătățească, să schimbe ceva major în termeni de colectarea taxelor și impozițiilor, vom avea o mare problemă în anii următori. Și o mare problemă o să însemne creștere de taxe”, a declarat Ionuț Dumitru.

El a adăugat că, în aceste condiții, România ar putea ajunge „tot acolo”, adică la o nouă rundă de majorări.

„În lipsa unei îmbunătățiri semnificative a colectării, vom ajunge tot acolo”, a spus consilierul premierului.

Ionuț Dumitru a afirmat că taxele nu ar trebui să mai fie majorate și că este important ca măsurile deja adoptate să fie lăsate să producă efecte. El a explicat că Guvernul trebuie să se concentreze pe controlul cheltuielilor și pe modernizarea sistemului fiscal.

„Taxele nu mai trebuie crescute, cel puțin în momentul acesta, cred că este mai mult de suficient ce s-a decis deja”, a spus acesta.

Dumitru a mai arătat că este necesar să se urmărească impactul măsurilor actuale în execuția bugetară înainte de a lua alte decizii.

„Să lăsăm aceste măsuri să-și facă efectele, să le vedem în execuția bugetară și în anii următori să facem eforturi mari pe partea de cheltuieli, dar și pe partea de îmbunătățire a colectării taxelor”, a mai declarat consilierul premierului Ilie Bolojan, Ionuț Dumitru.