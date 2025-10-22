Livrările sunt preconizate să înceapă la 1 ianuarie 2026 sau, dacă procesul de contractare se finalizează ulterior, în termen de maxim cinci zile lucrătoare de la semnarea contractului și constituirea garanțiilor.

Procesul de contractare se va desfășura în trei etape:

Consultarea publică – termenul de finalizare este 10 noiembrie 2025. Această etapă are scopul de a obține datele necesare pentru pregătirea ofertei finale și a proiectului de contract; Pregătirea ofertei publice și a contractului – pe baza rezultatelor consultării, SNN va definitiva oferta de vânzare și proiectul de contract, care vor fi supuse aprobărilor corporative înainte de lansarea procedurii de contractare; Procedura de ofertare publică – atribuirea se va desfășura în condiții de competitivitate și transparență, iar contractul propus de SNN va integra propunerile acceptate în perioada consultării publice și aprobările corporative obținute ulterior.

Pentru fiecare participant, SNN va efectua o analiză de risc bazată pe indicatori economici și financiari obiectivi, inclusiv comportamentul istoric de plată, experiența contractuală anterioară, existența unor active relevante în portofoliu și capacitatea corporativă de a garanta contractul prin compania-mamă.

Criteriile de eligibilitate pentru Etapa 3 includ categoria de risc stabilită în analiza preliminară, limitele de credit și condițiile de garantare. Aceste criterii se aplică în mod identic și nediscriminatoriu tuturor potențialilor parteneri, însă limita de creditare și condițiile de garantare vor fi adaptate situației financiare a fiecăruia. Condițiile derulării relațiilor comerciale pot face obiectul negocierilor, în funcție de analiza de risc.

SNN estimează că vor fi necesare aproximativ șapte luni pentru recuperarea întârzierilor acumulate în faza de inginerie a proiectului, generate de adaptarea la legislația și normativele tehnice în vigoare, precum și de durata necesară obținerii autorizațiilor de la CNCAN. Această perioadă va permite finalizarea proceselor tehnice și juridice necesare pentru implementarea eficientă a contractelor pe termen lung.