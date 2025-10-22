Potrivit Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), ghidul vizează sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile, destinate autoconsumului întreprinderilor din sectorul agricol și industria alimentară.

Noua schemă de finanțare le oferă fermierilor și procesatorilor posibilitatea de a produce energie pentru consum propriu, reducând costurile de operare și dependența de surse externe.

El a adăugat că dezvoltarea durabilă a agriculturii românești presupune adoptarea soluțiilor energetice sustenabile, care pot crește competitivitatea și contribui la protejarea mediului.

Schema este destinată întreprinderilor legal constituite din sectorul agricol și industria alimentară, precum și organizațiilor din domeniul îmbunătățirilor funciare.

Pot fi finanțate proiecte de înființare de capacități noi de producere a energiei electrice pentru autoconsum, din surse solare sau eoliene, cu sau fără sisteme de stocare. Capacitatea instalată poate fi sub sau peste 1 MW, în funcție de necesitățile beneficiarului.

Proiectele trebuie să fie destinate exclusiv consumului propriu, fiind eligibile doar dacă cel puțin 70% din energia produsă este utilizată intern. Nu vor fi finanțate proiecte care vizează extinderea sau înlocuirea unor capacități existente.

Programul este finanțat prin Fondul pentru Modernizare, gestionat de Ministerul Energiei, iar administratorul schemei este Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Documentul integral poate fi consultat pe site-ul Ministerului Agriculturii pe perioada consultării publice, urmând ca după finalizarea acesteia să fie lansată o nouă sesiune de depunere a cererilor de finanțare.