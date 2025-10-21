Adrian Negrescu a clarificat mai întâi sensul termenului „inactivitate fiscală”, adesea greșit înțeles în mediul de afaceri.

„Vin cu câteva precizări despre ce înseamnă o firmă inactivă fiscal. Putea să funcționeze, însă nu avea cum să își deducă cheltuielile și TVA”, a explicat economistul, subliniind că o companie aflată în această situație poate continua să vândă, să cumpere sau să presteze servicii, dar fără a beneficia de avantajele fiscale de care dispune o firmă activă.

Negrescu a detaliat că principala consecință este imposibilitatea de a deduce TVA-ul și cheltuielile.

„Aceasta este cea mai importantă consecință. O firmă declarată inactivă nu are dreptul să deducă TVA-ul aferent achizițiilor sale — plătește TVA-ul la cumpărare, dar nu îl poate recupera. În plus, nu poate deduce cheltuielile aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în scopul afacerii. Aceste cheltuieli devin nedeductibile la calculul impozitului pe profit sau pe venit.”

Potrivit analistului, acest lucru afectează direct cash-flow-ul și rentabilitatea unei companii, deoarece TVA-ul și cheltuielile devin costuri definitive pentru firmă, fără posibilitatea compensării fiscale.

Adrian Negrescu a atras atenția și asupra efectelor pe care le are colaborarea cu o firmă inactivă asupra partenerilor de afaceri.

„Orice persoană sau companie care face afaceri cu o firmă declarată inactivă fiscal este sancționată indirect”, a explicat economistul.

El a arătat că beneficiarii bunurilor sau serviciilor oferite de firme inactive nu pot deduce TVA-ul plătit acestora, iar cheltuielile rezultate din astfel de tranzacții devin, la rândul lor, nedeductibile fiscal.

„În esență, și partenerul comercial suportă o sancțiune similară. Dacă ai cumpărat de la o firmă inactivă, TVA-ul aferent nu este deductibil, iar cheltuiala nu poate fi scăzută din baza de impozitare. Ambele părți pierd din punct de vedere fiscal.”

Negrescu recomandă tuturor antreprenorilor să verifice statutul fiscal al partenerilor înainte de a semna contracte, menționând că informația este publică și disponibilă pe site-ul ANAF.

Economistul a mai arătat că o firmă inactivă fiscal nu beneficiază nici de înlesniri la plată și nu poate solicita eșalonări pentru datoriile fiscale.

„Firma inactivă nu are acces la facilități fiscale. Dacă rămâne prea mult timp în această situație, poate fi radiată din Registrul Comerțului”, a explicat el.

Potrivit lui Negrescu, o companie declarată inactivă trebuie să își achite toate obligațiile restante și să depună declarațiile fiscale omise pentru a-și putea redobândi statutul activ. Procesul, spune el, este birocratic și poate dura, motiv pentru care antreprenorii ar trebui să evite să ajungă în această situație.

Concluzia economistului: prudență și verificare fiscală

În concluzie, Adrian Negrescu a subliniat că inactivitatea fiscală nu înseamnă oprirea activității unei firme, dar vine cu un cost fiscal ridicat.

„O firmă inactivă poate părea că funcționează normal, dar din punct de vedere fiscal este blocată. Nu are drepturi, doar obligații. Pierde deductibilitatea, TVA-ul, partenerii și, în final, credibilitatea în piață”, a spus economistul.

El a îndemnat antreprenorii să trateze cu seriozitate obligațiile fiscale și să colaboreze doar cu firme active, avertizând că neglijența în acest sens poate aduce pierderi semnificative.