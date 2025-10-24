În cadrul Galei Capital Companii de elită, ediția 2025, OMV Petrom a primit Premiul pentru cel mai mare proiect de investiții: Neptun Deep.

„Mulțumesc foarte mult pentru premiul acordat, este o onoare să accept acest premiu din partea echipei noastre, pentru proiectul Neptun Deep. Alături de partenerii noștri, Romgaz, OMV Petrom investește până la 4 miliarde de euro în exploatarea resurselor din Marea Neagră. Această investiție înseamnă o producție pe care o așteptăm să înceapă în anul 2027, care reprezintă momentul din care țara noastră devine cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană. Acest premiu arată că este un rezultat extraordinar al unei echipe care, prin foarte multă dedicare – pentru că genul acesta de proiecte este foarte greu de livrat – reușește să ducă lucrurile mai departe. Privim cu încredere spre viitor și suntem mândri să contribuim la independența energetică atât a României, cât și a Europei”, a declarat Daniel Dinu, Environmental & Regulatory Compliance Department Manager în cadrul Neptun Deep, pe scena Galei Capital.

OMV Petrom a încheiat anul trecut cu venituri consolidate din vânzări în valoare de 35,8 miliarde lei. Profitul net raportat a fost de 4,2 miliarde lei, în creștere cu peste 5%.

Compania este și unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul de stat. În 2024, aportul a fost de aproximativ 16 miliarde lei, din taxe și dividende, iar valoarea cumulată din 2005 până în prezent a depășit 44 de miliarde euro.

În prezent, OMV Petrom parcurge o perioadă-cheie, cu cel mai mare volum de investiții din istoria companiei. Anul trecut, valoarea acestora s-a ridicat la 7,2 miliarde de lei, alocați pentru dezvoltarea proiectului Neptun Deep, dar și pentru proiecte de energie regenerabilă și extinderea rețelei de electro-mobilitate.

În 2025, conform datelor furnizate de companie, valoarea investițiilor organice este estimată la circa 8,6 miliarde de lei, presupunând un mediu de reglementare și fiscal previzibil și competitiv. OMV Petrom planifică investiții mai mari dedicate, în principal, proiectului Neptun Deep, precum și celor cu emisii de carbon reduse și zero. Este vorba de proiectul SAF/HVO de la Petrobrazi, pentru producția de carburanți sustenabili, de proiectele de energie din surse regenerabile și investițiile pentru dezvoltarea rețelei de stații de încărcare a vehiculelor electrice (EV).

Valoarea cumulată a investițiilor realizate din 2005 a depășit 20 de miliarde de euro.

Componenta de responsabilitate socială și dezvoltare sustenabilă este un element important în strategia de dezvoltare a OMV Petrom. În perioada 2007-2024, potrivit informațiilor furnizate, compania a alocat aproximativ 190 de milioane de euro pentru inițiative de dezvoltare comunitară, concentrându-se pe sănătate, protecția mediului și proiecte educaționale.

Una dintre cele mai importante inițiative ale companiei în această direcție este programul „Sănătate în vecinătate”. Inițiativa, lansată în 2022, asigură furnizarea de servicii medicale gratuite comunităților rurale și celor vulnerabile, iar anul trecut a ajuns în 12 noi localități, care s-au adăugat celor 15 deja existente.

În 2024, compania a continuat parteneriatul cu fundația HOSPICE Casa Speranței, printr-o nouă finanțare de 1,6 milioane euro, destinată susținerii serviciilor de îngrijire paliativă gratuite oferite copiilor cu boli incurabile.

O altă direcție în care compania se implică susținut este cea a proiectelor de mediu. Dintre acestea, se remarcă Programul „România Eficientă”, cea mai mare inițiativă privată din România dedicată promovării eficienței energetice a clădirilor, dezvoltată de Energy Policy Group (EPG) și finanțată de OMV Petrom.

Proiectul, lansat în urmă cu șase ani, îmbină campaniile de informare publică cu acțiuni efective de renovare a școlilor și aducerea lor la standarde nZEB. Compania a finalizat deja renovări majore la școli din Ploiești, Băicoi și Vernești, în urma cărora consumul anual de energie a fost redus cu până la 60%.

O inițiativă notabilă a companiei este și programul „România plantează pentru mâine”, finanțat cu aproximativ 15,4 milioane euro și care a permis plantarea a mai mult de 3,7 milioane de puieți pe o suprafață de peste 710 hectare.

Revista Capital Top 300 companii este disponibilă la punctele de difuzare a presei și online, pe site-ul edituradecarte.ro. Ediția 2025 a Galei Capital Companii de elită poate fi urmărită pe canalul YouTube Hai România.