Biofarm a anunțat o cifră de afaceri de 263,2 milioane lei în perioada ianuarie–septembrie 2025, ceea ce reprezintă un avans de două cifre față de același interval din 2024. Profitul net a urcat la 87,06 milioane lei, cu peste 13 milioane lei mai mult decât în perioada similară a anului precedent.

Raportul transmis Bursei subliniază că „Biofarm, unul dintre cei mai mari producători români de medicamente şi suplimente alimentare, a înregistrat o creştere solidă a rezultatelor financiare în primele nouă luni ale anului 2025”, notând și majorarea EBITDA cu 16%, până la 109 milioane lei.

Aceste evoluții consolidează trendul pozitiv deja vizibil în prima parte a anului, confirmând cererea ridicată pentru produsele companiei, precum și eficiența operațională îmbunătățită.

În 2025, Biofarm a continuat să-și diversifice portofoliul, mizând pe categorii unde cererea este în ascensiune. Compania a introdus Biofen Plus, un medicament pentru managementul durerii — una dintre cele mai dinamice categorii din piață — și Magnefort B6, granule orodispersabile din zona suplimentelor cu magneziu.

Noile produse vizează atât consumatorii care caută soluții rapide și eficiente, cât și extinderea prezenței Biofarm în segmentele cu potențial ridicat de creștere.

Oficial, compania a conturat trei priorități majore pentru următoarele trimestre:

1. Optimizarea fluxurilor de producție

Biofarm intenționează să utilizeze mai eficient capacitățile existente pentru a crește volumele, a reduce costurile și a îmbunătăți timpii de livrare. Compania operează două unități de producție în București, considerate printre cele mai avansate tehnologic la nivel local.

2. Extinderea către piețele internaționale

Raportul subliniază că „De asemenea, extinderea pe pieţele internaţionale va reprezenta o prioritate, pe măsură ce Biofarm îşi va diversifica portofoliul geografic şi va găsi noi oportunităţi de parteneriate”.

Această direcție vizează creșterea exporturilor și poziționarea companiei ca jucător regional, nu doar național.

3. Investiții în cercetare, dezvoltare și inovare

Compania anunță că va continua să aloce resurse importante către dezvoltarea de produse noi. Accentul este pus pe formule moderne, adaptate comportamentelor actuale ale consumatorilor: soluții rapide, administrare ușoară, combinații eficiente de ingrediente active.

Biofarm continuă să domine piețele unde activează branduri consacrate precum Bixtonim, Colebil, Triferment, Extravalerianic, Carmol și Carbocit. Compania este lider volumic în categoriile asociate acestor produse, ceea ce consolidează baza pentru creștere accelerată în următorii ani.

Portofoliul total depășește 100 de produse, acoperind peste 65 de arii terapeutice din zona Consumer Healthcare — de la digestiv și metabolic, la respirator, ORL, cardiovascular, circulator și sistem nervos.

Mesajul conducerii companiei

Directorul general Cătălin Vicol arată că dezvoltarea Biofarm se bazează pe consolidarea continuă a portofoliului și pe investiții în calitate.

„Rezultatele confirmă strategia noastră de creştere sustenabilă, bazată pe consolidarea portofoliului şi pe investiţii continue în inovaţie şi calitate”, spune acesta, subliniind importanța disciplinei operaționale și a adaptării rapide la nevoile consumatorilor: „Rămânem concentraţi pe extinderea portofoliului din zona Consumer Healthcare şi pe adaptarea rapidă la cerinţele consumatorilor”.

Performanțe precedente și capitalizarea la zi

La finalul anului 2024, Biofarm raporta un profit net de 74,39 milioane lei. În prezent, compania se numără printre primii 10 producători farmaceutici din România, iar capitalizarea bursieră se ridică la 802,09 milioane lei.

Evoluțiile din 2025 consolidează poziția Biofarm ca unul dintre cei mai stabili și dinamici jucători ai industriei locale, într-o piață marcată de competiție intensă și cerere tot mai mare pentru produse din zona Consumer Healthcare.