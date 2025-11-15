Legea prevedea inițial ca sumele recunoscute de stat prin deciziile de compensare să fie plătite esalonat, în rate egale, timp de cinci ani, fără dobândă. În practică, unele persoane care aveau nevoie urgentă de bani au vândut drepturile recunoscute de stat prin deciziile de compensare, fiecare punct reprezentând o creanță certă de 1 leu asupra statului.

Investitorii, inclusiv fonduri de investiții reglementate în state UE, au achiziționat aceste drepturi, finanțând tranzacțiile cu obligațiuni listate pe burse din alte state UE. Prețul mediu de achiziție a fost de 60 de bani pe punct, iar câștigul investitorilor provenea din diferența de 40 de bani pe punct, minus dobânda la obligațiuni și costurile administrative, rezultând un profit final de sub 10 bani pe punct. Această tranzacție nu reprezintă o mega-afacere, ci o oportunitate economică considerată decenta, corespunzând cererii existente în piață.

Ordonanța de Urgență 38 prevede că, în cazul transmiterii drepturilor recunoscute prin decizia de compensare, dobânditorul are dreptul la un număr de puncte egal cu suma dintre prețul plătit fostului proprietar și un procent de 15% din diferența până la valoarea punctelor dobândite. La prima vedere, prevederea părea aplicabilă doar celor care dobândesc drepturile după 8 august 2025, pentru că cei care le dețineau anterior erau considerați deja deținători și nu dobânditori.

„Scriu aici despre o alta speta de noaptea mintii! Pe 8 august 2025 a fost publicata OUG 38/2025 care a modificat L163/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv de comunisti. [...] Cererea s-a intanit cu oferta", a scris Gabriel Biriș pe Facebook.

Însă, întâlnirea cu conducerea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților (ANRP) a arătat că prevederea se aplică și drepturilor deja achiziționate anterior. Practic, un investitor care la 7 august avea de primit de la stat un leu pe punct, pe 8 august mai avea de primit doar 69 de bani pe punct, fără ca această măsură să fie considerată retroactivă, deoarece nu se solicită returnarea banilor deja încasați pe tranșele plătite de ANRP. Rolul oficial al ANRP, conform conducerii instituției, este să se asigure că titularii și moștenitorii își primesc drepturile, însă aplicarea prevederii reduce substanțial suma primită de investitori.

Ordonanța mai prevede că deținătorul de puncte poate solicita valorificarea punctelor în numerar, într-o singură tranșă, primind doar 40% din cuantumul punctelor stabilite prin decizia de compensare sau din punctele rămase de valorificat.

„Citim in OUG 38:

“În cazul transmiterii drepturilor recunoscute prin decizia de compensare, DOBÂNDITORUL are dreptul la un număr de puncte egal cu suma dintre preţul plătit fostului proprietar sau moştenitorilor legali ori testamentari ai acestuia pentru tranzacţionarea punctelor şi un procent de 15% din diferenţa până la valoarea punctelor dobândite”.

Stim cu totii, orice lege/OUG/OG nu poate reglementa retroactiv. La prima lectura, asa parea si aceasta – anume ca se refera la cei care dobandesc astfel de puncte dupa 8 august (ca daca deja le-am “dobandit” anterior, pe 8 august sunt “detinator”, nu „dobanditor”).

Intalnirea avuta cu conducerea ANRP a adus o alta concluzie: se aplica si la drepturile deja achizitionate pentru ca – zic domniile lor prevederea nu e retroactiva, ca nu ii pune pe investitori sa aduca inapoi banii deja primiti pe transele platite de ANRP!

Adica:

– Pe 7 august, investitorul nostru avea de primit de la stat 1 leu/1punct;

– Pe 8 august, investitorul nostru mai avea de primit doar 69 bani/1 punct!

Daca nici asta nu e aplicare retroactiva, ar trebui sa ma las de meserie

Mai mult, am fost informati cu seninatate (de conducerea ANRP) ca rolul lor e sa se asigure ca titularii si mostenitorii lor isi primesc drepturile. Asa o fi?”, a mai scris consultantul fiscal.

Astfel, statul scade valoarea punctelor deja tranzacționate, eliminând din piață pe cei care cumpăraseră drepturile cu 60 de bani pe punct și oferind doar 40 de bani pe punct celor care solicită plata imediată. Calculul acestui procent ridică întrebări privind modul de evaluare, având în vedere inflația anuală și valoarea netă prezentă, dar situația reflectă tradițional lipsa de transparență a statului în raport cu cetățenii.

„Citim mai jos in OUG 38: “(3) În baza cererii deţinătorului de puncte, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor emite, pe parcursul a 7 ani consecutivi, titluri de plată, în tranşe anuale egale, în limita valorii stabilite prin decizia de compensare. […].” ” (3^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), deţinătorul de puncte poate opta pentru valorificarea punctelor în numerar, într-o singură tranşă. În acest caz, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor emite un singur titlu de plată pentru 40% din cuantumul punctelor stabilite prin decizia de compensare sau, după caz, din punctele rămase de valorificat.” Sa traduc:

– Statul se asigura ca scoate din piata pe cei care ofereau 60 bani/1 punct;

– Si ofera celor cu nevoi imediate doar 40 bani/punct! Cum or fi calculat oare cei 40 bani? Ca mie si luand in calcul o inflatie anuala de 10% pe cei 7 ani (sper sa nu fie atat!), net present value imi 74,58 bani/1 punct… Dar, deh!, cand a fost oare statul nostru onest cu cetatenii lui? Cool!”, a subliniat Biriș.

Pe termen scurt, există două opțiuni pentru remedierea acestei situații. Parlamentul poate corecta retroactiv ordonanța și clarifica că legea se aplică doar celor care achiziționează drepturile după 8 august 2025, existând deja un amendament în discuție. Alternativ, pot apărea litigii împotriva statului român, inclusiv pe piețele financiare europene, dacă statul nu își mai recunoaște obligațiile asumate, ceea ce ar putea afecta credibilitatea României pe piețele internaționale. Parlamentul urmează să ia o decizie în perioada următoare.