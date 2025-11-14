Grupul Hidroelectrica a obținut în primele nouă luni din 2025 un profit net de 2,314 miliarde de lei. Este cu 34% mai mic decât în aceeași perioadă din 2024, când profitul fusese de 3,532 miliarde de lei.

În raport se spune că rezultatele din 2025 sunt mai slabe decât cele din 2024 și sub nivelul bugetului planificat inițial. Totuși, sunt mai bune decât cele prevăzute în bugetul modificat, adaptat la situația dificilă din piață. Asta arată că Grupul reușește să rămână disciplinat din punct de vedere operațional și financiar, chiar și în condiții grele.

Condițiile proaste de apă au dus la o scădere de 23% a producției de energie față de anul trecut, ceea ce a redus o parte din avantajul de cost al producției proprii.

Veniturile totale au fost de 6,698 miliarde de lei, cu 7% mai mici decât în aceeași perioadă din 2024. Marja operațională a fost de 39%, iar cea netă de 35%, ceea ce arată că avantajul tradițional al Hidroelectrica – costul mic al energiei produse – s-a redus. Compania a depins mai mult de piața angro de energie, iar structura veniturilor s-a schimbat, cu o pondere mai mare a activității de furnizare, ceea ce a influențat marjele de profit.

În primele nouă luni din 2025, Hidroelectrica a produs și vândut cu aproximativ 23% mai puțină energie decât în aceeași perioadă din 2024, ajungând la 8.473 GWh. Principala cauză a fost debitul scăzut al Dunării, care a fost cu 30% mai mic decât anul trecut.

Deși compania a vândut cu 34% mai puțină energie pe piața angro, veniturile de acolo au scăzut doar cu 26%, pentru că prețul mediu de vânzare a crescut cu 13%.

Veniturile din furnizare au crescut cu 41%, ajungând la 2,44 miliarde lei, față de 1,73 miliarde lei anul trecut. Creșterea vine din numărul mai mare de clienți și din ajustarea mai eficientă a ofertelor comerciale.

Veniturile din echilibrare au scăzut puternic, cu 70%, ajungând la 197 milioane lei, față de 663 milioane lei anul trecut. Scăderea s-a produs pentru că s-a vândut cu 67% mai puțină energie și prețurile au fost cu 9% mai mici. Piața de echilibrare din România a scăzut în general cu 50% în primele șapte luni din 2025, iar competiția a crescut, mai ales din partea producătorilor eolieni și solari cu baterii.

Și veniturile din serviciile de sistem au scăzut cu 30%, la 176 milioane lei, din cauza cererii mai mici și a creșterii competiției.

În schimb, cheltuielile cu certificatele verzi au crescut cu 32%, ajungând la 260 milioane lei, deoarece compania a furnizat mai multă energie electrică în 2025.

Taxa plătită de producătorii de energie a scăzut cu 44% în primele nouă luni din 2025, ajungând la 123 milioane lei, față de 219 milioane lei în aceeași perioadă din 2024. Scăderea a avut loc pentru că această taxă a fost eliminată începând cu 1 iulie 2025.

La 30 septembrie 2025, Hidroelectrica avea 941.364 locuri de consum în portofoliul de furnizare, cu 64% mai multe decât în urmă cu un an, când erau 601.273.

Creșterea de peste 340.000 de locuri de consum se datorează atragerii multor clienți noi, atât casnici, cât și firme. Eliminarea plafonării prețurilor la energie de la 1 iulie 2025 a făcut ca mulți consumatori să caute un furnizor mai avantajos înainte ca plafonarea să expire. Acest lucru a dus la o migrare rapidă a clienților, mai ales în zona firmelor, unde deciziile de reducere a costurilor se iau mai repede.

În iulie 2025, Hidroelectrica a avut o cotă de piață de 17,6% pe piața concurențială și 16,31% pe piața totală de furnizare a energiei electrice. Astfel, compania s-a situat pe primul loc la ambele categorii.

În perioada ianuarie 2025–iulie 2025, cota de piață a Hidroelectrica a fost, în medie, de 15,22% pe piața concurențială și 13,86% pe piața totală de furnizare.