Bursele europene au urcat la maximele ultimelor luni. Piețele pariază pe un acord SUA-Iran, dar tensiunile rămân uriașe

Bursele europene au închis ședința de luni pe creștere puternică, atingând cele mai ridicate niveluri din 2 martie, pe fondul optimismului legat de discuțiile dintre Statele Unite și Iran privind detensionarea conflictului din Orientul Mijlociu.

Indicele paneuropean STOXX Europe 600 a urcat cu aproximativ 0,9%, marcând a cincea sesiune consecutivă de creștere. La Paris, indicele CAC 40 a avansat cu 1,8%, în timp ce DAX Frankfurt a câștigat 1,6%. Bursa londoneză a rămas închisă, luni, din cauza unei sărbători legale.

Entuziasmul investitorilor a fost alimentat de declarațiile președintelui SUA, Donald Trump, care a afirmat că negocierile cu Iranul „avansează într-o manieră ordonată şi constructivă”.

Reducerea cotațiilor petrolului cu peste 5% a diminuat îngrijorările investitorilor legate de inflație și de efectele economice ale conflictului din Orientul Mijlociu. În paralel, obligațiunile europene au înregistrat câștiguri importante, pe fondul speranțelor că băncile centrale nu vor mai majora dobânzile în perioada următoare.

„Perspectivele unui acord cu Iranul au pus presiune pe preţurile petrolului şi au oferit aurului un sprijin din perspectiva inflaţiei”, a explicat Tim Waterer, analist la KCM Trade.

Randamentul obligațiunilor germane pe doi ani a coborât la 2,546%, cel mai redus nivel din 8 mai.

În sectorul corporativ, acțiunile companiei Delivery Hero au urcat cu peste 11%, după informațiile potrivit cărora Uber ar analiza o ofertă îmbunătățită pentru preluarea grupului german. Delivery Hero a confirmat că a primit o ofertă de 33 de euro pe acțiune din partea Uber, ceea ce evaluează compania la peste 10 miliarde de euro.

La rândul său, după optimismul de luni, piețele asiatice și contractele futures pe petrol au avut evoluții mixte marți, în contextul în care noile atacuri americane asupra Iranului au readus tensiunile în prim-plan.

Statele Unite și Iranul încearcă să ajungă la un acord pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, rută strategică pentru comerțul mondial cu petrol, însă negocierile rămân extrem de fragile.

Speranțele privind un acord au fost afectate după ce forțele americane au atacat baze de rachete din sudul Iranului și ambarcațiuni suspectate că încercau să amplaseze mine maritime.

„Forţele americane au efectuat astăzi lovituri de autoapărare în sudul Iranului pentru a ne proteja trupele de ameninţările reprezentate de forţele iraniene”, a declarat Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central al SUA.

Donald Trump a transmis că un eventual acord cu Teheranul ar putea fi fie „minunat şi semnificativ”, fie să nu existe „niciun acord” deloc.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baqaei, a confirmat existența unor progrese, însă a avertizat că un acord final nu este încă aproape. Marco Rubio a insistat că strâmtoarea blocată se va redeschide „într-un fel sau altul”.

Prețul aurului a crescut cu peste 1%, susținut de slăbirea dolarului american și de optimismul privind posibilitatea unui acord între Washington și Teheran.

Aurul spot a ajuns la aproximativ 4.574 de dolari uncia, iar contractele futures din SUA s-au tranzacționat în jurul valorii de 4.558 de dolari uncia.

Analiștii spun că ieftinirea petrolului reduce riscul unei inflații persistente și diminuează presiunea pentru menținerea dobânzilor ridicate.

În paralel, și alte metale prețioase au avut creșteri importante:

Evoluția metalelor prețioase

Metal prețios Evoluție Aur +1% Argint +3,1% Platină +2,3% Paladiu +2,7%

Piețele urmăresc și schimbările de la Rezerva Federală

Investitorii sunt atenți și la modificările din conducerea Rezervei Federale americane, după ce Kevin Warsh a fost învestit în funcția de președinte al băncii centrale a SUA.