Bursele europene scad pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Piețele financiare europene au debutat săptămâna în teritoriu negativ, pe fondul escaladării tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și al incertitudinilor privind fluxurile globale de energie. Investitorii au reacționat rapid la riscurile generate de blocarea unei rute strategice pentru transportul petrolului, ceea ce a amplificat volatilitatea și a afectat mai multe sectoare-cheie.

Indicele paneuropean STOXX Europe 600 a închis ședința de luni cu o scădere de 0,2%, confirmând un sentiment general de prudență. Marile burse europene au urmat aceeași direcție: CAC 40 a pierdut 0,29%, DAX a scăzut cu 0,23%, iar FTSE 100 și FTSE MIB au înregistrat declinuri de 0,17%. Cea mai severă corecție a fost consemnată de IBEX 35, care a coborât cu aproape 1%.

Indice bursier Țara / Regiunea Evoluție (%) Observații STOXX Europe 600 Europa -0,20% Indicator general al piețelor europene CAC 40 Franța -0,29% Scădere moderată DAX Germania -0,23% Evoluție negativă stabilă FTSE 100 Marea Britanie -0,17% Decline ușor FTSE MIB Italia -0,17% Similar cu FTSE 100 IBEX 35 Spania -0,99% Cea mai mare scădere

Declinul piețelor a fost declanșat de decizia administrației americane, condusă de Donald Trump, de a institui o blocadă navală în Strâmtoarea Ormuz. Această rută este esențială pentru transportul global de petrol, iar restricționarea accesului a generat temeri serioase privind aprovizionarea.

Ca reacție imediată, prețul petrolului a depășit pragul de 100 de dolari pe baril, ceea ce a amplificat presiunile inflaționiste și a crescut riscurile pentru economiile dependente de importuri energetice. Investitorii au început să reevalueze expunerea pe active riscante, favorizând o abordare defensivă.

Industria transportului aerian și sectorul turismului au resimțit cel mai puternic impact. Costurile combustibilului reprezintă o componentă majoră în structura operațională a companiilor aeriene, iar creșterea abruptă a prețurilor petrolului a dus la scăderi semnificative ale acțiunilor.

Titlurile Wizz Air au scăzut cu peste 5%, în timp ce EasyJet și Lufthansa au pierdut 2,6% și, respectiv, 2,3%. Și alte companii din turism, precum TUI, au înregistrat scăderi, reflectând temerile privind reducerea cererii și creșterea costurilor.

În contrast cu declinul general al pieței, sectorul energetic a beneficiat de creșterea prețurilor petrolului. Companii precum Vår Energi au înregistrat creșteri ale valorii acțiunilor, susținute de perspectivele unor venituri mai mari în contextul actual.

Această divergență evidențiază modul în care crizele geopolitice redistribuie rapid oportunitățile și riscurile între sectoarele economice.

Tendința negativă din Europa a fost influențată și de evoluțiile din piețele Asia-Pacific, unde investitorii au reacționat la eșecul negocierilor dintre SUA și Iran. În plus, amenințările privind impunerea unor tarife comerciale semnificative asupra Chinei adaugă un nou strat de incertitudine în economia globală.

Pe plan regional, scena politică din Ungaria a atras atenția investitorilor după schimbări electorale importante. Moneda națională, forintul, s-a apreciat semnificativ, semnalând o creștere a încrederii în stabilitatea economică și politică.

Evoluțiile recente confirmă faptul că piețele financiare rămân extrem de sensibile la riscurile geopolitice, în special atunci când acestea afectează infrastructura energetică globală. Blocada din Strâmtoarea Ormuz reprezintă un factor major de instabilitate, cu implicații directe asupra inflației, costurilor de producție și creșterii economice.

Pentru investitori, perioada următoare va fi definită de volatilitate ridicată și de necesitatea unor decizii prudente, bazate pe diversificare și gestionarea atentă a riscurilor.