Alegerile parlamentare din Ungaria marchează o schimbare istorică: regimul condus de Viktor Orbán timp de 16 ani se încheie, după ce acesta și-a recunoscut înfrângerea în fața liderului opoziției, Péter Magyar.

Cu aproape 99% din voturi numărate, partidul Tisza ar urma să obțină 138 de mandate din totalul de 199, în timp ce Fidesz rămâne cu 55 de locuri, iar Mi Hazánk intră în Parlament cu 6 mandate.

Această majoritate calificată îi oferă lui Magyar capacitatea de a modifica inclusiv Constituția și de a remodela instituțiile statului.

Procesul de constituire a noului Parlament va începe oficial cel târziu pe 12 mai, după validarea rezultatelor finale de către autoritățile electorale, programată pentru 4 mai.

Prima ședință parlamentară va include validarea mandatelor deputaților, depunerea jurământului și alegerea conducerii legislativului – președinte, vicepreședinți și secretari. Ulterior, vor fi constituite comisiile permanente.

Mandatul actualului guvern încetează odată cu instalarea noului Parlament, iar până la formarea noului cabinet, executivul funcționează în regim interimar, cu atribuții limitate.

Momentul decisiv îl reprezintă votul pentru desemnarea noului prim-ministru. Președintele țării va propune un candidat – cel mai probabil Péter Magyar – care trebuie să obțină majoritatea absolută a voturilor, prag pe care îl are deja asigurat.

În discursul său de victorie susținut la Budapesta, în fața a mii de susținători, Péter Magyar a anunțat o schimbare de direcție pentru țară, cu accent pe revenirea în centrul politicii europene.

„Ungaria va fi din nou un aliat puternic, care va reprezenta interesele maghiare. Locul țării noastre este în Europa”, a declarat acesta.

Liderul Tisza a anunțat că primele sale vizite externe vor avea loc la Varșovia, Viena și Bruxelles, unde va încerca să obțină deblocarea fondurilor europene.

„Vom aduce acasă fondurile UE care se cuvin poporului maghiar”, a spus el.

În plus, Magyar a promis restabilirea echilibrului instituțional și a statului de drept, inclusiv aderarea la Parchetul European:

„Vom garanta funcționarea democratică a țării noastre”.

Péter Magyar a cerut schimbări rapide la vârful statului, solicitând demisia unor oficiali-cheie numiți în timpul guvernării Orbán, inclusiv a președintelui Tamás Sulyok.

„Îndemn toate marionetele care au fost la putere în ultimii 16 ani să facă același lucru. Plecați, plecați. Nu așteptați până când îi vom trimite noi”, a spus Magyar.

Totodată, acesta i-a cerut lui Viktor Orbán să nu adopte măsuri care ar putea limita competențele viitorului guvern în perioada de tranziție.

Victoria opoziției a avut efecte imediate pe piețele financiare. Moneda națională a Ungariei s-a apreciat semnificativ după anunțarea rezultatelor.

Forintul a câștigat aproximativ 1,9% în raport cu euro, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii ani, pe fondul optimismului investitorilor privind o posibilă relansare a relațiilor cu Uniunea Europeană.

Analiștii consideră că schimbarea politică ar putea duce la deblocarea unor fonduri europene estimate la aproximativ 17 miliarde de euro, înghețate anterior din cauza problemelor legate de statul de drept.

„Ne putem aştepta la o dezgheţare semnificativă a relaţiilor între Budapesta şi Bruxelles”, a declarat analistul Michal Jozwiak.

La rândul său, Frantisek Taborsky, analist la ING Bank, a subliniat că:

„O supermajoritate pentru Peter Magyar înseamnă că piaţa va avea „încă un motiv pentru a prelungi creşterea forintului”.

Rezultatul alegerilor din Ungaria este interpretat ca un moment de cotitură nu doar pentru politica internă, ci și pentru echilibrul de putere din Europa Centrală.

Victoria lui Péter Magyar marchează respingerea modelului promovat de Viktor Orbán în ultimii ani și deschide calea către o posibilă apropiere mai puternică de Uniunea Europeană, cu implicații economice și geopolitice majore pentru regiune.