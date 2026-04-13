Alegeri istorice în Ungaria. Rezultatul scrutinului reflectă o schimbare profundă în preferințele electoratului maghiar. După mai bine de un deceniu și jumătate în care Viktor Orbán a consolidat un model politic controversat la nivel european, alegătorii au optat pentru o alternativă percepută ca fiind mai orientată spre cooperare și reformă.

„Am reuşit. Tisza şi Ungaria au câştigat aceste alegeri. Împreună, am înlocuit sistemul lui Orbán şi, împreună, am eliberat Ungaria; ne-am recâştigat ţara. În istoria Ungariei democratice, niciodată nu au votat atât de mulţi oameni şi niciun partid nu a primit vreodată un mandat atât de puternic precum Tisza. Dragi prieteni, aţi făcut o minune, astăzi Ungaria a scris istorie”, spune Peter Magyar.

În discursul său de după înfrângere, Orbán a recunoscut clar rezultatul votului și a anunțat că partidul său va continua activitatea din opoziție. Deși a descris momentul ca fiind unul dificil, liderul Fidesz a subliniat că nu intenționează să se retragă din viața politică.

„Rezultatul e dureros, dar clar. Am felicitat partidul câștigător. Nu mai avem povara guvernării țării, așa că va trebui acum să ne reclădim comunitățile”, a spus Orban.

Victoria partidului Tisza a fost rapid salutată de lideri europeni și internaționali, ceea ce evidențiază importanța geopolitică a acestui rezultat.

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj oficial în care a felicitat noua conducere politică de la Budapesta. Acesta a evidențiat oportunitatea deschiderii unui nou capitol în relațiile româno-ungare, bazat pe dialog, respect reciproc și valori comune în cadrul Uniunii Europene și NATO.

„Felicitări, @magyarpeterMP şi Partidului Tisza pentru victoria voastră istorică! Poporul maghiar a vorbit cu o voce clară şi puternică. Aştept cu interes să construim un nou capitol în relaţiile româno-ungare, bazat pe respect reciproc, dialog deschis şi angajamentul nostru comun faţă de valorile europene şi euroatlantice”, a spus Nicușor Dan.

La rândul său, Volodimir Zelenski a calificat victoria drept una „categorică” și a subliniat disponibilitatea Ucrainei de a îmbunătăți relațiile bilaterale cu Ungaria. Mesajul său vine într-un context tensionat, marcat de divergențe anterioare cu Viktor Orbán privind sprijinul acordat Kievului.

„Felicitări lui Peter Magyar și partidului TISZA pentru victoria lor categorică. Este important atunci când prevalează o abordare constructivă. Ucraina a căutat întotdeauna relații de bună vecinătate cu toate țările din Europa și suntem pregătiți să dezvoltăm cooperarea cu Ungaria. Europa și fiecare națiune europeană trebuie să devină mai puternice, iar milioane de europeni își doresc cooperare și stabilitate. Suntem pregătiți pentru întâlniri și pentru o muncă comună constructivă în beneficiul ambelor națiuni, precum și pentru pace, securitate și stabilitate în Europa”, a scris Zelenski pe rețeaua socială X.

De asemenea, reacții pozitive au venit și din partea liderilor europeni de top, precum Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron și Friedrich Merz, ceea ce sugerează o posibilă recalibrare a relațiilor Ungariei cu partenerii săi occidentali.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, liderul UDMR a subliniat importanța participării ridicate la vot, evidențiind faptul că scrutinul s-a desfășurat cu o prezență record. Acesta a remarcat implicarea atât a cetățenilor din Ungaria, cât și a celor din diaspora, considerând că mobilizarea masivă reflectă interesul major al electoratului pentru viitorul politic al țării.

Mesajul său a fost unul concis, dar clar: felicitări adresate partidului Tisza și liderului său, Péter Magyar, pentru victoria obținută în fața rivalilor politici.

„Alegerile din Ungaria s-au desfășurat cu o prezență la vot record. Un număr mare de maghiari, atât din țară, cât și din străinătate, și-au exercitat dreptul de vot. Felicit Partidul Tisza și pe Péter Magyar pentru victorie!”, a scris Hunor pe Facebook.

Poziția actuală a lui Kelemen Hunor vine într-un contrast evident cu declarațiile făcute cu doar câteva luni înainte de alegeri. În februarie, liderul UDMR își exprima deschis sprijinul pentru Viktor Orbán, pe care îl considera „cea mai bună variantă” pentru continuarea guvernării.

Argumentele sale se bazau în principal pe politica promovată de Orbán față de comunitățile maghiare din afara granițelor, inclusiv din România. În același context, Kelemen Hunor susținea că sondajele indicau un sprijin covârșitor – de peste 90% – al maghiarilor din România pentru Fidesz, estimând că această tendință nu se va schimba până la alegeri.

Schimbarea de leadership la Budapesta ar putea avea consecințe semnificative asupra echilibrului politic din regiune. Ungaria este un actor strategic în Europa Centrală și de Est, iar o eventuală reorientare a politicii externe ar putea influența dosare esențiale precum securitatea regională, cooperarea economică și poziționarea față de conflictele din vecinătate.

Pentru România, contextul este deosebit de relevant. Declarațiile lui Nicușor Dan indică o deschidere clară pentru consolidarea parteneriatului bilateral, inclusiv în domenii precum dezvoltarea economică și stabilitatea regională.

Victoria partidului Tisza nu este doar o schimbare de guvern, ci un semnal politic puternic transmis la nivel european. Alegătorii maghiari au indicat dorința unei noi direcții, iar reacțiile internaționale confirmă importanța acestui moment.