Declarația sa a venit în contextul unor comentarii făcute de Tommy Robinson, un activist și jurnalist britanic cunoscut pentru criticile sale deschise la adresa imigrației masive, care a subliniat că Ungaria a căzut în urma rezultatului alegerilor.

Dmitriev a reluat ideea lui Tommy Robinson și a sugerat că efectele politice ale scrutinului vor deveni vizibile în lunile următoare.

„Acest lucru nu va face decât să grăbească prăbușirea UE. Verificați peste patru luni dacă am dreptate”, a reacționat Kirill Dmitriev pe X, după mesajul publicat de Tommy Robinson.

Alegerile desfășurate pe 12 aprilie au adus o schimbare semnificativă pe scena politică ungară. Partidul de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar, a obținut 138 din cele 199 de mandate din parlament, asigurându-și astfel o majoritate solidă.

„Ungaria a căzut. Va fi ciuruită ca Londra, Parisul, Berlinul… Moartea Europei se răspândește”, a scris Tommy Robinson pe X.

This will just accelerate the collapse of the EU. Check if I am right in 4 months. — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) April 12, 2026

În urma acestui rezultat, liderul conservator Viktor Orbán și-a recunoscut înfrângerea, punând capăt unei perioade de 16 ani la conducerea țării. Schimbarea marchează un moment important pentru politica internă a Ungariei.

În discursul susținut în fața susținătorilor la Budapesta, Péter Magyar a transmis un mesaj orientat spre valorile europene. Totodată, noul lider a cerut demisia persoanelor considerate apropiate de fostul guvern din instituțiile statului, semnalând intenția de a iniția reforme ample în perioada următoare.

Rezultatul alegerilor este considerat un moment de cotitură pentru Europa Centrală, iar reacțiile internaționale, inclusiv cele venite din Rusia, indică posibilitatea intensificării tensiunilor geopolitice în regiune.

De asemenea, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj de felicitare pentru Peter Magyar și partidul Tisza, în urma victoriei obținute la alegerile parlamentare din Ungaria. Mesajul a fost publicat la scurt timp după ce Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea, fapt care a marcat finalul unui mandat de 16 ani la conducerea țării.

„Felicitări lui Péter Magyar și partidului TISZA pentru victoria lor categorică. Este important atunci când prevalează o abordare constructivă. Ucraina a căutat întotdeauna relații de bună vecinătate cu toate țările din Europa și suntem pregătiți să dezvoltăm cooperarea cu Ungaria. Europa și fiecare națiune europeană trebuie să devină mai puternice”, a scris Zelenski pe platforma X.

Relațiile dintre Volodimir Zelenski și Viktor Orban au fost în mod constant tensionate. În perioada campaniei electorale din Ungaria, numele liderului ucrainean a fost frecvent invocat de tabăra Fidesz și de Viktor Orbán, cunoscut pentru pozițiile sale critice față de Kiev.

Congratulations to @magyarpeterMP and the TISZA party on their resounding victory. It is important when constructive approach prevails. Ukraine has always sought good-neighbourly relations with everyone in Europe and we are ready to advance our cooperation with Hungary.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2026

Amintim că tensiunile dintre cei doi au fost amplificate recent, după ce Viktor Orban a blocat un împrumut european în valoare de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei. Acest episod a contribuit la deteriorarea relațiilor bilaterale.