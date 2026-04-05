În București piața este deja bine dezvoltată, cu numeroși furnizori specializați precum Oala cu Bunătăți, care livrează preparate gătite în cantități mari, destinate mai multor porții. Serviciile specializate propun oale cu ciorbe, supe, tocănițe sau preparate tradiționale, concepute pentru mai multe porții.

Prețurile pornesc, în general, de la aproximativ 60-70 de lei pentru o oală de ciorbă sau supă, în timp ce felurile principale ajung frecvent la 60-85 de lei. Există și variante mai consistente, cum ar fi preparate de aproape 2 kilograme, care pot costa în jur de 100 de lei și acoperă chiar și 6-8 porții. În aceste condiții, costul per porție scade semnificativ, ajungând la aproximativ 12-16 lei. Totuși, majoritatea furnizorilor impun o comandă minimă de aproximativ 90-100 de lei, ceea ce încurajează comenzile mai mari, de regulă pentru întreaga familie sau pentru mai multe zile.

În Cluj-Napoca, tendința este similară, însă pragurile de comandă sunt, în general, mai ridicate. Deși prețurile pentru oale sunt apropiate de cele din București, începând de la aproximativ 55-70 de lei pentru preparate simple și depășind 80 de lei pentru mâncăruri mai consistente, costul total al unei comenzi este mai mare. Comanda minimă poate ajunge la 120 de lei, iar în unele cazuri transportul nu este inclus decât peste anumite sume. Astfel, o comandă obișnuită pentru câteva zile depășește frecvent 120-150 de lei, chiar dacă prețul per porție rămâne relativ avantajos.

În Timișoara, piața are o structură ușor diferită, fiind mai apropiată de modelul restaurantelor clasice. Conceptul de mâncare comandată la „oală” există, dar este mai puțin dominant, iar mulți furnizori oferă în continuare porții individuale. Prețul unei porții de mâncare gătită ajunge adesea la 45-50 de lei, deși există și opțiuni mai accesibile, în jur de 30-35 de lei, în special în cadrul meniurilor promoționale. Comparativ cu Bucureștiul, unde comenzile în cantități mari reduc semnificativ costul per porție, în Timișoara consumatorii ajung să plătească mai mult pentru fiecare masă, însă beneficiază de o flexibilitate mai mare, nefiind nevoiți să comande cantități mari.

Oraș Preț oală ciorbă/supă Preț oală fel principal Preț per porție (estimativ) Comandă minimă București 60 – 70 lei 60 – 85 lei 12 – 16 lei 90 – 100 lei Cluj-Napoca 55 – 70 lei 70 – 85+ lei 15 – 20 lei ~120 lei

Per ansamblu, în 2026, o oală de mâncare gătită care acoperă între patru și opt porții costă, în medie, între 60 și 100 de lei. Calculat per porție, acest lucru înseamnă un cost cuprins între aproximativ 12 și 25 de lei, în funcție de preparat și cantitate. Diferența față de comenzile individuale este semnificativă, deoarece o porție comandată separat din restaurante sau servicii de livrare poate ajunge frecvent la 25-60 de lei.

Popularitatea acestui tip de servicii este explicată prin mai mulți factori. În primul rând, consumatorii caută alternative mai apropiate de mâncarea gătită acasă, dar fără timpul necesar pentru preparare. În același timp, comenzile „la oală” oferă un avantaj financiar clar atunci când sunt împărțite pe mai multe porții. De asemenea, livrarea gratuită peste un anumit prag, de regulă între 100 și 200 de lei, încurajează comenzile mai mari și contribuie la consolidarea acestui model de consum.

Diferențele dintre orașe țin mai ales de nivelul pragurilor de comandă și de structura pieței locale. Bucureștiul oferă cel mai bun echilibru între varietate și preț per porție, Cluj-Napoca vine cu costuri totale mai ridicate din cauza comenzilor minime mai mari, iar Timișoara oferă flexibilitate, dar la un cost mai mare per porție.

În concluzie, românii plătesc în 2026, în medie, între 15 și 25 de lei pentru o porție de mâncare gătită atunci când aleg varianta „la oală”, însă costul poate urca rapid spre 40-60 de lei pe masă în cazul comenzilor individuale. Tendința este clară: mâncarea livrată în cantități mai mari devine o soluție tot mai populară pentru cei care vor să economisească timp și bani, fără să renunțe la preparatele tradiționale.