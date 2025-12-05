Avocatul clinicii, Valerică Tudor, transmite încă de la început mesajul de compasiune care stă la baza întregii comunicări:

„Suntem profund marcați de această pierdere și transmitem, încă o dată, întreaga noastră compasiune familiei. Respectăm durerea părinților și înțelegem reacția publicului, însă este esențial ca discuția să se bazeze pe informații corecte și verificabile.”

Clinica a precizat că printre cele mai răspândite informații eronate se numără afirmația că pacientei i s-ar fi făcut anestezie generală. Acest lucru este fals.

„Micutei Sara i s-a efectuat o procedură de sedare profundă, nu anestezie generală. Diferența între cele două proceduri este una majoră, atât medicală, cât și procedurală. Documentele oficiale confirmă acest lucru fără echivoc”, precizează avocatul Valerică Tudor.

Procedura a fost efectuată de un medic ATI cu specializare în pediatrie. În clinică se afla și un al doilea medic ATI, inițial prezent pentru o altă sedare profundă programată pentru un copil, care însă nu a mai avut loc din motive medicale. Această coincidență a permis ca ambii medici să fie disponibili imediat pentru monitorizare și pentru intervențiile de resuscitare.

În spațiul public au circulat informații potrivit cărora cabinetul nu ar fi fost dotat corespunzător pentru intervenție și resuscitare. Conform documentelor oficiale ale Inspecției Sanitare de Stat și fotografiilor judiciare realizate de anchetatori, aceste afirmații nu corespund realității.

„În cabinet existau aparate de sedare, monitoare de funcții vitale, defibrilator, trusă de intubare, tuburi de oxigen și toate medicamentele necesare intervențiilor în situații de bradicardie sau stop cardiorespirator. Toate echipamentele erau noi, funcționale și conforme standardelor. Orice afirmație contrară este infirmată de probele aflate la dosar”, afirmă avocatul.

Este important de subliniat că personalul clinicii care a ajuns ulterior la fața locului a intervenit doar pentru a sprijini echipa medicală, în cazul în care ar fi fost nevoie de medicamente suplimentare de suport, nu de medicamente esențiale și nici de echipamente de bază. Aparatura critică și medicamentele necesare pentru urgențe erau deja disponibile în cabinet în momentul intervenției.

O altă informație incorectă răspândită public susține că medicii ar fi efectuat sedarea în prezența unor „afecțiuni severe cunoscute”. Documentele medicale ale pacientei nu indicau nicio contraindicație pentru sedare.

„Nici analizele prezentate de părinți, nici ecografia abdominală, nici electrocardiograma, nici adeverința medicului de familie nu indicau vreo contraindicație pentru sedare. Toate aceste documente se află în dosarul cauzei și sunt evaluate de instituțiile competente.”

Referitor la discuțiile privind momentul apelării serviciului 112, avocatul clinicii explică: „Un pacient aflat în stop cardiorespirator nu poate fi transportat până la stabilizare. În cabinet se aflau doi medici ATI care au intervenit imediat, au intubat pacienta, au inițiat manevrele de resuscitare și au administrat medicamentele necesare. Apelul la 112 a fost efectuat exact în momentul în care stabilizarea temporară a fost posibilă.”

Consimțământul informat a fost obținut

Contrar unor afirmații apărute în spațiul public, părinții au semnat consimțământul informat înainte de efectuarea procedurii. Documentul este păstrat de organele de anchetă.

Nicio acțiune de mușamalizare; DVR-urile sunt păstrate de autorități

Speculațiile privind ștergerea imaginilor de supraveghere sau „demontarea clinicii” nu corespund realității. Începând din prima zi, DVR-urile se află în custodia autorităților.

„Specialistul IT a fost chemat la solicitarea organelor de poliție pentru a oferi suport tehnic. DVR-urile sunt în custodia anchetatorilor încă din seara de 13 noiembrie. Îndepărtarea unor inscripții de la intrare reprezintă o decizie comercială firească, având în vedere suspendarea activității punctului de lucru”, clarifică avocatul.

Angajament clar pentru transparență și cooperare

Crystal Dental Clinic își reafirmă întreaga disponibilitate de a colabora cu autoritățile și de a contribui la stabilirea adevărului.