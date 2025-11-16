Fostul președinte Traian Băsescu a spus că, în cazul fetiței de 2 ani care a murit în timpul anesteziei la un cabinet stomatologic, cei care au făcut intervenția într-un loc neautorizat și cu aparate neaprobate trebuie să răspundă pentru ceea ce au făcut. El a adăugat că și Ministerul Sănătății ar putea avea o parte din vină, dacă nu a făcut protocoale clare pentru clinicile stomatologice.

Băsescu a afirmat că situația este „îngrozitoare” și că, deși nu știe detaliile tehnice despre ce ar fi trebuit să facă medicul sau asistenta, astfel de incidente pot apărea în cazul anesteziei generale. El a povestit că, atunci când a trecut el însuși prin anestezii totale, i s-au făcut analize foarte detaliate înainte de operație, chiar și de două ori, pentru a elimina orice risc. A spus că și în trecut au existat probleme cu anesteziile generale și că, în acest caz, doar ancheta va stabili dacă a fost sau nu lipsă de profesionalism.

El a mai adăugat că știe cât de complicate sunt intervențiile stomatologice la copii și că, dacă s-au încălcat protocoalele, cei responsabili trebuie pedepsiți, la fel ca oricine care provoacă moartea unui copil. Băsescu s-a întrebat însă dacă Ministerul Sănătății a făcut și a trimis protocoale obligatorii în clinicile stomatologice. El a spus că, dacă aceste protocoale nu există, ministerul poartă vină și că, înainte să caute vinovați în altă parte, reprezentanții ministerului ar trebui să verifice propriile obligații.

„Absolut îngrozitor, îngrozitor… pe de altă parte, fără să știu și să mă bag în condițiile tehnice, ce trebuia să facă doctorul, ce trebuia să facă asistenta, dar sunt astfel de incidente când e vorba de anestezie totală. Am trecut prin câteva anestezii totale cu ocazia operațiilor și se iau măsuri extrem de meticuloase înainte, adică mi-a făcut analizele, cum ar fi astăzi și a doua zi înainte să intru în sala de operație s-au mai făcut încă o dată analizele ca să nu fie niciun fel de risc de incompatibilitate, chiar dacă eu declaram și sub semnătură: nu am nimic, am mai făcut. Incidente au mai apărut cu anesteziile totale, anesteziile generale și cred că aici suntem în fața unui incident nefericit, nefericit, groaznic, în care dacă au fost lipsă de profesionalism, vor stabili cei îndreptățiți să facă ancheta profesională. Am fost și eu și cu nepoții la dentist, știu cât e de complicată o intervenție, mai ales la copii, dar dacă sunt protocoale nerespectate, să fie trași la răspundere. Cum este tras orice om pentru uciderea unui copilaș. Dar mă întreb altceva: Ministerul Sănătății a elaborat protocoale pentru astfel de situații? Sunt protocoale distribuite în clinicile stomatologice? Și atunci de ce țipă Rogobete, dacă n-au protocoale obligatorii când se face anestezie generală la un copilaș de 2 ani pentru o intervenție stomatologică? Domnul Rogobete să ducă prima dată în minister să caute vinovați. Deci, și aici ajungem la ce spuneați dumneavoastră. O fi de vină statul? Dacă n-are protocoale, e de vină”, a explicat el într-o intervenție TV la Digi24.

Traian Băsescu a spus că, de multe ori, oamenii dau vina pe stat pentru orice, dar în acest caz este vorba despre responsabilitatea unor cadre medicale care nu aveau voie să facă intervenția în acel spațiu și cu aparate neautorizate. El a comentat că, dacă exagerăm, am putea ajunge să spunem că statul e vinovat chiar și dacă se surpă un mal de munte, dar că statul nu poate fi considerat vinovat pentru orice. În opinia lui, aici este clar vorba de responsabilitate profesională.

El a mai spus că l-a auzit pe ministrul Rogobete vorbind, după tragedie, despre ideea de a muta astfel de intervenții în spitale. Băsescu a comentat că ministrul ar trebui să știe că stomatologia este de mult timp privată și că spitalele nu mai au secții de stomatologie. A adăugat că medicii care fac proceduri complicate în clinici private trebuie pur și simplu să fie autorizați.

Pe de altă parte, el a spus că înțelege revolta oamenilor și că și el simte același lucru. Dar și-a amintit că, cu trei săptămâni în urmă, la Iași, într-un spital de stat, au murit șase bebeluși din cauza infecțiilor din spital. A sugerat că ministrul ar trebui să vorbească și despre acel caz. Băsescu a spus că, dacă în sectorul privat trebuie trași la răspundere cei care nu respectă protocoalele, același lucru trebuie să se întâmple și în spitalele de stat. El a adăugat că este dureros să te gândești că șase nou-născuți au murit doar pentru că nu s-a făcut dezinfectarea corectă.