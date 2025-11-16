Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a transmis un mesaj ferm către cadrele medicale care lucrează în secțiile de Terapie Intensivă, îndemnându-le să renunţe la unghii false și la orice bijuterii, inclusiv la verighetă, atunci când intră în contact cu pacienții.

Oficialul a explicat că aceste obiecte nu pot fi dezinfectate corect, deoarece anumite tipuri de germeni patogeni rezistenți persistă chiar și după aplicarea soluțiilor uzuale. El a sugerat că, pentru a evita încărcătura emoțională, verigheta poate fi purtată în buzunar, dar nu pe mână.

Pe lângă recomandările stricte privind igiena în Terapie Intensivă, ministrul a oferit și detalii despre ancheta declanșată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara, instituție condusă de profesorul Dorel Săndesc, mentorul său.

Rogobete a declarat că a discutat personal cu managerul spitalului pentru a înțelege ce s-a întâmplat acolo și că acesta a pornit deja o investigație medicală extinsă. Ministrul a afirmat că nu a considerat necesar să trimită Corpul de Control al Ministerului, deoarece nu este vorba despre o problemă administrativă, subliniind că atribuțiile acestei structuri privesc strict componente de natură administrativă, nu acte medicale sau proceduri clinice.

„Abordarea este aceeași, pentru că legislația este aceeaşi pentru toată lumea. Eu am avut o discuţie, evident, cu prietenul şi maestrul meu, managerul spitalului, domnul profesor Săndesc. Am încercat să înţeleg ce s-a întâmplat. Sigur, şi el a demarat o anchetă medicală mai extinsă. (…) Nu a fost nevoie (să trimit Corpul de Control – n.red.). Nu am de ce să trimit Corpul de Control, pentru că aici nu discutăm despre o problemă administrativă. Așa cum am spus de multe ori, Corpul de Control al ministrului Sănății poate verifica într-un spital doar activitatea sau doar componente de natură administrativă”, a precizat Alexandru Rogobete.

În timpul discuției, realizatoarea Antena 3 Oana Zamfir a întrebat dacă situațiile în care asistentele ies să își ridice coletele sau medicii își iau mâncarea nu intră în aceeași zonă de responsabilitate. Rogobete a explicat că, în ceea ce privește conduita terapeutică, competența revine Colegiului Medicilor, iar Inspecția Sanitară de Stat intervine doar în monitorizarea infecțiilor asociate actului medical.

Ministrul a completat că managerul spitalului din Timișoara i-a comunicat deja măsurile demarate, inclusiv declanșarea unei anchete disciplinare privind cadrele medicale surprinse ieșind în afara spitalului în costum medical, un comportament pe care el însuși a spus că îl condamnă de mult timp.

„Oana Zamfir: Când asistenta iese să își ia coletul și doctorii mâncarea, nu ești tot eşti tot din zona asta cumva? Alexandru Rogobete: Pentru zona medicală – conduită terapeutică, dacă doriți – intervine Colegiul Medicilor, iar pentru componenta de monitorizare, dacă doriți, a infecțiilor asociate activității medicale poate interveni și Inspecția Sanitară de Stat din Ministerul Sănătății, este adevărat. Am discutat cu domnul profesor, cu domnul manager, care mi-a spus demersurile pe care le face și care sunt corecte. A pornit o anchetă disciplinară la nivelul unităţii sanitare cu privire la ieşitul în costum de spital din afara spitalului, lucru pe care şi eu l-am acuzat cu mult înainte şi îl acuz în continuare. Şi nu mă refer aici doar la costumul de spital, mă refer şi la purtatul bijuteriilor şi unghiilor false şi altor elemente din acest gen în Terapie Intensivă, pentru că prezintă şi reprezintă un adevărat… vector, dacă doriți, de transfer al germenilor patogeni de la un pacient la altul.”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete a extins discuția și asupra altor abateri, precizând că nu este vorba doar despre costumele medicale purtate în afara spitalului, ci și despre folosirea bijuteriilor, a unghiilor false și a altor elemente care pot deveni vectori de transmitere a germenilor patogeni între pacienți. El a subliniat că astfel de obiecte creează riscuri majore, mai ales în secțiile de Terapie Intensivă.

Ministrul a făcut referire și la apariția unei campanii online numite „Nu renunțăm la verighetă”, pe care a descris-o ca fiind un demers îndreptat împotriva Ministerului său. Rogobete a reiterat că în Terapie Intensivă nu este permisă purtarea niciunui tip de bijuterie, precizând că legislația este extrem de clară și că regulile trebuie respectate de toți angajații din sănătate.

La final, el a explicat că forma și textura unei verighete pot reține germeni care nu pot fi înlăturați prin dezinfectarea obișnuită a mâinilor, insistând că normele sunt simple, explicite și necesare pentru protejarea pacienților aflați în stare critică.