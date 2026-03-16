Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a prezentat detalii despre un nou program prin care statul va finanța direct servicii stomatologice realizate în unități sanitare publice, inițiativă care urmează să fie aprobată odată cu bugetul de stat pentru acest an. Programul, denumit AP-STOMA, vizează dezvoltarea cabinetelor stomatologice în spitale și asigurarea accesului pacienților la tratamente acoperite din fonduri publice.

Anunțul a fost făcut în cadrul unui eveniment organizat luni, la inaugurarea unui centru dedicat sănătății mintale a tinerilor. Ministrul a explicat că proiectul se află în etapa finală de pregătire și va fi adoptat în momentul în care bugetul va fi aprobat oficial.

Programul AP-STOMA va permite finanțarea intervențiilor stomatologice realizate în cadrul spitalelor publice, inclusiv a tratamentelor efectuate în ambulatoriu sau în regim de spitalizare de zi. În anumite situații, procedurile vor putea fi realizate și cu anestezie generală, ceea ce va permite tratarea unor cazuri mai complexe.

Beneficiarii programului vor fi atât copiii, cât și adulții care au nevoie de intervenții stomatologice și care aleg să se trateze în unități sanitare publice. Prin acest mecanism, Ministerul Sănătății urmărește extinderea accesului la servicii stomatologice finanțate din bani publici, domeniu în care în prezent oferta din sistemul public este limitată.

În cadrul aceluiași eveniment, Alexandru Rogobete a vorbit și despre planurile autorităților de a dezvolta o rețea de centre specializate pentru tratarea persoanelor cu dependențe. Potrivit ministrului, aceste proiecte vor fi finanțate din fonduri externe și sunt deja în diferite etape de pregătire.

Oficialul a explicat că pentru patru dintre viitoarele centre studiile de fezabilitate au fost deja finalizate, iar următoarea etapă presupune lansarea procedurilor de atribuire a contractelor de construcție. Estimările actuale indică faptul că lucrările ar putea începe până la finalul acestui an.

„Prin Programul Operaţional Sănătate, respectiv prin Mecanismul de Fonduri Elveţiene unde există buget nu doar pentru crearea de strategii, ci şi pentru construcţia sau reablitarea de astfel de centre, noi am estimat undeva între şase şi opt noi centre. Patru există deja concret, în sensul în care studiile de fezabilitate sunt realizate, urmează acum licitaţiile şi cel mai probabil că vor începe construcţia la finalul acestui an, dar pe exerciţiul financiar actual, până în anul 2028, ţinta, indicatorul din program este să construim între şase şi opt, în funcţie de dimensiunea lor”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul a fost întrebat și dacă autoritățile iau în calcul finanțarea tratamentului pentru dependenți în centre private. El a precizat că, în prezent, decontarea serviciilor este posibilă doar dacă respectivele unități medicale au contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

„Dacă aceste centre private de care discutaţi lucrează în contract cu Casa, serviciile sunt decontate, ca în orice unitate sanitară. Dacă discutăm de programele Ministerului Sănătăţii, atunci va fi puţin mai dificil, pentru că programele Ministerului Sănătăţii sunt dedicate sistemului public”, a afirmat Alexandru Rogobete.

În contextul discuțiilor publice privind politica antidrog, Alexandru Rogobete a fost întrebat și despre posibilitatea dezincriminării consumului de droguri, o măsură despre care unii specialiști consideră că ar putea încuraja persoanele dependente să solicite ajutor medical. Ministrul a evitat să susțină o poziție fermă, subliniind că subiectul este complex și implică mai multe instituții ale statului.

Rogobete a explicat că datele existente nu indică o reducere clară a consumului după modificările legislative adoptate în urmă cu aproximativ doi ani în România. Din acest motiv, oficialul a preferat să se limiteze la domeniul de responsabilitate al Ministerului Sănătății.

„Este o discuţie întreagă, ştiu că anul trecut, sau acum doi ani, când au fost făcute modificările legislative (…) există păreri diverse, cifrele, din păcate, nu ne ajută, în sensul în care nu se vede neapărat o scădere a consumului după aceste modificări legislative. Eu prefer să rămîn în zona Ministerului Sănătăţii, nu în zona Justiţiei, sigur că atunci cînd colegii de la Justiţie sau colegii de la Comisia de Justiţie din Parlament vor avea o nouă iniţiativă legislativă, vom fi şi noi acolo cu expertiza medicală, dar nu vreau să speculez şi nici să îmi dau cu părerea pe un segment care este coordonat şi condus de un alt minister”, a răspuns Alexandru Rogobete.

Ministrul a subliniat că rolul instituției pe care o conduce este să furnizeze expertiza medicală și indicatorii de sănătate necesari atunci când sunt analizate eventuale modificări legislative. Potrivit acestuia, Ministerul Sănătății este pregătit să colaboreze cu alte instituții dacă vor apărea inițiative privind schimbarea cadrului legal în domeniul consumului de droguri.