Ministerul Sănătății a lansat un proiect de ordin care stabilește condițiile în care familia pacienților decedați poate accesa informațiile medicale. Această inițiativă vine ca răspuns la lipsa unor reglementări clare și la solicitările frecvente ale moștenitorilor privind dosarele medicale ale rudelor decedate.

”În practică, furnizorii de servicii medicale, în special medicii de familie, primesc frecvent solicitări din partea aparținătorilor sau moștenitorilor pacienților decedați pentru accesul la datele medicale, precum foaia de observație sau fișa pacientului. În lipsa unui acord exprimat de pacient înainte de deces, legislația actuală a fost interpretată diferit, ceea ce a dus la practici neunitare și la rețineri în furnizarea informațiilor, pentru a respecta obligația de confidențialitate”, se arată în referatul de aprobare.

Conform proiectului de ordin, moștenitorii legali ai pacientului pot obține, la cerere, informații medicale confidențiale, inclusiv:

Foaia de observație și fișa pacientului

Rezultatele investigațiilor medicale

Diagnosticul și prognosticul pacientului

Tratamentele urmate

Accesul la aceste date se va face pe baza certificatului de calitate de moștenitor, document care atestă legal dreptul persoanei de a solicita informațiile medicale.

Proiectul prevede că toate unitățile medicale care au acordat îngrijiri pacientului pot furniza datele solicitate. Aceasta include spitale, clinici private și alte instituții medicale, asigurând astfel un acces complet și transparent la istoricul medical al defunctului.

În prezent, legea privind confidențialitatea datelor medicale nu oferă un cadru clar pentru astfel de solicitări. Medicii se confruntă cu cereri frecvente din partea aparținătorilor, dar, de multe ori, informațiile sunt furnizate doar după obținerea unei hotărâri judecătorești. Această situație poate genera întârzieri și incertitudine pentru familii.

Proiectul de ordin este disponibil în transparență decizională pe site-ul Ministerului Sănătății. Persoanele interesate pot consulta textul și pot transmite observații sau propuneri înainte de adoptarea oficială a regulamentului.

Noile reglementări vor oferi un cadru legal clar, simplificând procesul prin care moștenitorii pot accesa datele medicale ale rudelor decedate. Astfel, se reduc procedurile judiciare, se asigură continuitatea informațiilor medicale și se protejează drepturile familiei, respectând în același timp confidențialitatea pacientului.

