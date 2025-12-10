Atacuri la vârful sistemului judiciar. Răzvan Savaliuc vorbește despre acuzații, presiuni și mize uriașe înainte de rotația mandatelor din 2026
Un material de opinie semnat de jurnalistul Răzvan Savaliuc ridică acuzații grave privind intensificarea campaniilor de denigrare îndreptate împotriva unor lideri ai sistemului judiciar.
Potrivit autorului, în ultimele luni ar exista „zbateri” neobișnuit de puternice din partea unor ONG-uri critice la adresa conducerii Înaltei Curți de Casație și Justiție, a Consiliului Superior al Magistraturii și a marilor parchete.
Savaliuc afirmă că aceste atacuri ar fi susținute financiar și ideologic de „structuri sorosiste de la Bruxelles”, cu scopul de a discredita actualele vârfuri ale Justiției și de a promova în schimb figuri controversate din magistratură, asociate cu perioada cunoscută generic drept „Epoca Kovesi”.
Țintele principale: conducerea ICCJ, DNA și Parchetul General
În analiza publicată de site-ul luju.ro, Savaliuc susține că atacurile mediatice și civice s-ar concentra pe trei nume cheie din sistemul judiciar: Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Marius Voineag, procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, și Alex Florența, procurorul general al României.
Potrivit autorului, Lia Savonea ar fi vizată pentru că „a pus capăt abuzurilor din marile parchete în perioada Kovesi”, pentru că ar fi eliminat așa-numitele „culoare procedurale” prin care dosarele sensibile ajungeau la aceiași judecători și pentru că ar fi restabilit practici unitare la nivelul ICCJ. Savaliuc notează că, în opinia sa, eforturile șefei instanței supreme ar fi restabilit „domnia legii”, motiv pentru care ar fi devenit ținta unor campanii sistematice.
Șeful DNA, Marius Voineag, ar fi atacat – potrivit autorului – pentru că nu ar mai permite procurorilor considerați apropiați de mișcarea #rezist să fabrice dosare. Savaliuc recunoaște că activitatea DNA nu ar fi la nivelul de intensitate din anii trecuți, dar afirmă că ar exista un echilibru mai mare și mai puține derapaje.
În ceea ce-l privește pe procurorul general Alex Florența, Savaliuc susține că acesta „nu a făcut jocurile #rezist” și că ar fi întrerupt practica scurgerii de informații către presă înainte de ridicările operate de mascati.
Deși autorul notează că Florența ar fi exagerat în mediatizarea unor dosare precum cele ale lui Călin Georgescu și Diana Șoșoacă, concluzia sa este că procurorul general ar fi ținta unor atacuri deoarece a blocat mecanisme vechi de presiune mediatizată și de arestări operate pe canale informale.
Mitinguri, presiuni și un termen limită: martie 2026
Răzvan Savaliuc susține că în ultimele luni au fost organizate proteste în fața sediului ICCJ, la care ar fi participat „agitatori de profesie”, mulți dintre ei având antecedente contravenționale. El afirmă că aceste manifestații ar urmări crearea unui climat artificial de revoltă pentru a justifica eventuale demersuri de revocare a Liei Savonea și a actualei conduceri a CSM.
Autorul indică un motiv strategic: în martie 2026 expiră mandatele șefilor DNA și ai Parchetului General, iar cei din mișcarea „Rezist” ar viza, susține Răzvan Savaliuc, înlocuirea acestora cu persoane care le-ar fi favorabile, pentru a-și închide propriile dosare și pentru a reobține controlul politic și mediatic asupra parchetelor. Savaliuc interpretează întreaga campanie critică drept o luptă pentru influență înaintea acestui moment-cheie.
Răzvan Savaliuc nu crede în „victimele” promovate în spațiul public
Un alt element central al materialului îl reprezintă modul în care anumite platforme media și ONG-uri ar promova magistrați destituiți sau sancționați disciplinar drept „martori ai abuzurilor sistemului”.
Autorul consideră că acești foști procurori și judecători ar avea un istoric de abuzuri și fabricări de dosare, fiind responsabili de condamnări ale unor persoane nevinovate și de distrugeri de destine profesionale și economice.
Răzvan Savaliuc afirmă că prezentarea lor drept „eroi ai Justiției” ar fi o manipulare deliberată, menită să lovească în actuala conducere a sistemului judiciar și să ofere muniție narativă celor care urmăresc capturarea instituțiilor-cheie.
El subliniază că acești magistrați ar fi „folosiți ca pioni” de o rețea politică și civică mai amplă, fără ca ei înșiși să realizeze consecințele.
O criză de credibilitate pentru mișcarea #rezist
Materialul notează că mișcarea #rezist ar fi în pierdere de credibilitate în rândul publicului, iar prestația unor lideri USR în politica actuală ar fi, în opinia autorului, o dovadă a limitelor acestor curente ideologice.
Răzvan Savaliuc susține că sistemul judiciar ar fi învățat – cu unele excepții – să nu se mai lase folosit în conflictele politice și în „jocul subteran” dus de grupări civice și politice conectate, după opinia sa, la influențe externe.
În final, autorul cere o reacție fermă față de ONG-urile pe care le consideră implicate în tentative de manipulare publică și instituțională.
Răzvan Savaliuc afirmă că aceste organizații nu ar avea legitimitatea de a evalua activitatea magistraților și sugerează că România ar putea urma exemplul Ungariei și Bulgariei, unde parlamentele au investigat ingerința ONG-urilor finanțate din exterior în structurile statului.
Materialul integral semnat de Răzvan Savaliuc
