Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea, va convoca vineri, 5 decembrie, judecătorii instanței supreme să se întâlnească în Secțiile Unite pentru a decide dacă să trimită Curții Constituționale a României (CCR) un punct de vedere despre noul proiect de lege privind pensiile speciale ale magistraților.

Ședința va avea loc online, prin videoconferință, la ora 12:00, și are un singur punct pe ordinea de zi: sesizarea CCR pentru a verifica dacă legea privind modificarea pensiilor speciale (PL-x nr. 522/2025) este sau nu constituțională, înainte să fie adoptată.

„În conformitate cu dispozițiile art. 10 pct.2 lit,a) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie, la data de 05 decembrie 2025, orele 12.00, judecătorii instanței supreme sunt convocați, în sistem de videoconferință, pentru constituirea în SECȚII UNITE în vederea exercitării atribuţiei prevăzută de dispozițiile art.27 lit. b) din Legea nr.304/2022 privind organizarea judiciară, cu modificările ulterioare; Ordinea de zi a şedinţei: Sesizarea Curții Constituționale în vederea exercitării controlului de constituționalitate, înainte de promulgare, asupra Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu (PL-x nr. 522/2025)”, se arată în convocatorul semnat de preşedintele Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie, judecător Lia Savonea.

Marți, Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru legea pensiilor magistraților, imediat după ședința comună dedicată Zilei Naționale a României. De data aceasta, Executivul a obținut avizul CSM, chiar dacă era negativ. Opoziția nu va contesta legea la CCR și nu va depune moțiune de cenzură.

Legea privind pensii speciale face parte din Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) și ar putea aduce României peste 230 de milioane de euro, deși termenul limită a expirat vinerea trecută. Guvernul Bolojan a aprobat forma finală a proiectului de lege fără amendamente. Premierul Ilie Bolojan susține că reforma pensiilor speciale este necesară și pentru a păstra mai mulți specialiști în sistem.

La precedenta verificare, Curtea Constituțională a României (CCR) a declarat legea neconstituțională din motive de formă. Problema principală a fost că proiectul nu a primit avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) înainte ca Guvernul Bolojan să-l adopte prin asumarea răspunderii.

CCR a precizat că Guvernul Bolojan a făcut doar o „consultare informală” cu autoritățile judiciare, trimițând pe 29 iulie la CSM, ÎCCJ și Parchet un tabel comparativ despre modificările propuse și cerând un punct de vedere. CCR a spus însă că acest document nu putea fi considerat un proiect de lege pentru care CSM să dea un aviz oficial.

Judecătorii CCR care nu au fost de acord cu majoritatea (Csaba Asztalos, Cosmin Dragoș Dacian, Iuliana Scântei și Elena Tănăsescu) au arătat că Guvernul Bolojan chiar a discutat cu magistrații, chiar dacă discuțiile au fost informale: Executivul a cerut avizul, deci nu se poate spune că s-au încălcat regulile constituționale. Totuși, conform practicii Curții, obținerea avizului nu este obligatorie.