Curs valutar BNR. Moneda unică europeană a înregistrat o creștere, fiind cotată de BNR la 5,0910 lei. Atât francul elvețian, cât și lira sterlină au continuat să se aprecieze, ajungând la 5,4516 lei, respectiv 5,7984 lei. În schimb, dolarul american a scăzut la 4,3656 lei.

Prețul gramului de aur a fost mai redus, evaluat la 589,2664 lei, iar DST-ul (unitatea de cont a FMI, folosită în tranzacțiile dintre băncile centrale) a coborât la 5,9528 lei.

Cotațiile transmise miercuri de băncile autorizate să activeze pe piața valutară indică următorul curs:

Moneda Simbol RON Euro EUR 5,0910 Dolarul SUA USD 4,3656 Francul elvețian CHF 5,4516 Lira sterlină GPB 5,7984 Gramul de aur XAU 589,2664 Dolarul australian AUD 2,8763 Dolarul canadian CAD 3,1314 Coroana cehă CZK 0,2110 Coroana daneză DKK 0,6816 Lira egipteană EGP 0,0916 100 Forinți maghiari HUF 1,3370 100 Yeni japonezi JPY 2,8070 Leul moldovenesc MDL 0,2583 Coroana norvegiană NOK 0,4333 Zlotul polonez PLN 1,2030 Coroana suedeză SEK 0,4651 Lira turcească TRY 0,1028 Rubla rusească RUB 0,0564 Leva bulgărească BGN 2,6030 Randalul sud-african ZAR 0,2554 Realul brazilian BRL 0,8194 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6180 Rupia indiană INR 0,0484 100 Woni sud-coreeni KRW 0,2981 Peso-ul mexican MXN 0,2391 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5097 Dinarul sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,1034 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1886 Bahtul thailandez THB 0,1368 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5608 100 Rupii indoneziene IDR 0,0263 Shekelul israelian ILS 1,3482 100 Coroane islandeze ISK 3,4168 Ringgitul malaysian MIR 1,0588 Peso-ul filipinez PHP 0,0741 Dolarul singaporez SGD 3,3722 DST XDR 5,9528

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.

Miercuri, dobânzile de pe piața interbancară au continuat să se reducă, cu indici ROBOR în ușoară scădere pe toate scadențele, arată datele publicate de Banca Națională a României. Această evoluție are loc în condițiile în care costurile creditelor în lei rămân ridicate, iar IRCC – indicatorul utilizat pentru împrumuturile acordate populației – se situează în continuare la cel mai înalt nivel de până acum.

ROBOR la trei luni – indicele folosit pentru calcularea dobânzilor la creditele de consum în lei cu dobândă variabilă – a scăzut miercuri la 6,21%, față de 6,22% înregistrat în ședința anterioară. La începutul anului, nivelul acestuia era de 5,92%. ROBOR la șase luni, indicator relevant pentru creditele ipotecare cu dobândă variabilă, a coborât la 6,34%, de la 6,36%.

• ROBOR la 12 luni a înregistrat, de asemenea, un recul, ajungând la 6,55%, în comparație cu 6,57% în ziua precedentă.

Indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), stabilit conform OUG 19/2019, rămâne la 6,06% pe an.

Această valoare, calculată ca media aritmetică a dobânzilor interbancare din trimestrul al doilea al anului 2025, reprezintă cel mai ridicat nivel atins vreodată de acest indicator.