Curs valutar, 3 decembrie. Euro urcă ușor, iar prețul aurului scade
Curs valutar BNR. Moneda unică europeană a înregistrat o creștere, fiind cotată de BNR la 5,0910 lei. Atât francul elvețian, cât și lira sterlină au continuat să se aprecieze, ajungând la 5,4516 lei, respectiv 5,7984 lei. În schimb, dolarul american a scăzut la 4,3656 lei.
Prețul gramului de aur a fost mai redus, evaluat la 589,2664 lei, iar DST-ul (unitatea de cont a FMI, folosită în tranzacțiile dintre băncile centrale) a coborât la 5,9528 lei.
Cotațiile transmise miercuri de băncile autorizate să activeze pe piața valutară indică următorul curs:
|
Moneda
|
Simbol
|
RON
|
Euro
|
EUR
|
5,0910
|
Dolarul SUA
|
USD
|
4,3656
|
Francul elvețian
|
CHF
|
5,4516
|
Lira sterlină
|
GPB
|
5,7984
|
Gramul de aur
|
XAU
|
589,2664
|
Dolarul australian
|
AUD
|
2,8763
|
Dolarul canadian
|
CAD
|
3,1314
|
Coroana cehă
|
CZK
|
0,2110
|
Coroana daneză
|
DKK
|
0,6816
|
Lira egipteană
|
EGP
|
0,0916
|
100 Forinți maghiari
|
HUF
|
1,3370
|
100 Yeni japonezi
|
JPY
|
2,8070
|
Leul moldovenesc
|
MDL
|
0,2583
|
Coroana norvegiană
|
NOK
|
0,4333
|
Zlotul polonez
|
PLN
|
1,2030
|
Coroana suedeză
|
SEK
|
0,4651
|
Lira turcească
|
TRY
|
0,1028
|
Rubla rusească
|
RUB
|
0,0564
|
Leva bulgărească
|
BGN
|
2,6030
|
Randalul sud-african
|
ZAR
|
0,2554
|
Realul brazilian
|
BRL
|
0,8194
|
Renminbi-ul chinezesc
|
CNY
|
0,6180
|
Rupia indiană
|
INR
|
0,0484
|
100 Woni sud-coreeni
|
KRW
|
0,2981
|
Peso-ul mexican
|
MXN
|
0,2391
|
Dolarul neo-zeelandez
|
NZD
|
2,5097
|
Dinarul sârbesc
|
RSD
|
0,0434
|
Hryvna ucraineană
|
UAH
|
0,1034
|
Dirhamul Emiratelor Arabe
|
AED
|
1,1886
|
Bahtul thailandez
|
THB
|
0,1368
|
Dolarul din Hong Kong
|
HKD
|
0,5608
|
100 Rupii indoneziene
|
IDR
|
0,0263
|
Shekelul israelian
|
ILS
|
1,3482
|
100 Coroane islandeze
|
ISK
|
3,4168
|
Ringgitul malaysian
|
MIR
|
1,0588
|
Peso-ul filipinez
|
PHP
|
0,0741
|
Dolarul singaporez
|
SGD
|
3,3722
|
DST
|
XDR
|
5,9528
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.
Dobânzile interbancare au scăzut
Miercuri, dobânzile de pe piața interbancară au continuat să se reducă, cu indici ROBOR în ușoară scădere pe toate scadențele, arată datele publicate de Banca Națională a României. Această evoluție are loc în condițiile în care costurile creditelor în lei rămân ridicate, iar IRCC – indicatorul utilizat pentru împrumuturile acordate populației – se situează în continuare la cel mai înalt nivel de până acum.
ROBOR la trei luni – indicele folosit pentru calcularea dobânzilor la creditele de consum în lei cu dobândă variabilă – a scăzut miercuri la 6,21%, față de 6,22% înregistrat în ședința anterioară. La începutul anului, nivelul acestuia era de 5,92%. ROBOR la șase luni, indicator relevant pentru creditele ipotecare cu dobândă variabilă, a coborât la 6,34%, de la 6,36%.
• ROBOR la 12 luni a înregistrat, de asemenea, un recul, ajungând la 6,55%, în comparație cu 6,57% în ziua precedentă.
IRCC se menține la un nivel record
Indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), stabilit conform OUG 19/2019, rămâne la 6,06% pe an.
Această valoare, calculată ca media aritmetică a dobânzilor interbancare din trimestrul al doilea al anului 2025, reprezintă cel mai ridicat nivel atins vreodată de acest indicator.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.