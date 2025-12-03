Din cuprinsul articolului

Curs valutar, 3 decembrie. Euro urcă ușor, iar prețul aurului scade

Curs valutar BNR. Moneda unică europeană a înregistrat o creștere, fiind cotată de BNR la 5,0910 lei. Atât francul elvețian, cât și lira sterlină au continuat să se aprecieze, ajungând la 5,4516 lei, respectiv 5,7984 lei. În schimb, dolarul american a scăzut la 4,3656 lei.

Prețul gramului de aur a fost mai redus, evaluat la 589,2664 lei, iar DST-ul (unitatea de cont a FMI, folosită în tranzacțiile dintre băncile centrale) a coborât la 5,9528 lei.

Cotațiile transmise miercuri de băncile autorizate să activeze pe piața valutară indică următorul curs:

Moneda

Simbol

RON

Euro

EUR

5,0910

Dolarul SUA

USD

4,3656

Francul elvețian

CHF

5,4516

Lira sterlină

GPB

5,7984

Gramul de aur

XAU

589,2664

Dolarul australian

AUD

2,8763

Dolarul canadian

CAD

3,1314

Coroana cehă

CZK

0,2110

Coroana daneză

DKK

0,6816

Lira egipteană

EGP

0,0916

100 Forinți maghiari

HUF

1,3370

100 Yeni japonezi

JPY

2,8070

Leul moldovenesc

MDL

0,2583

Coroana norvegiană

NOK

0,4333

Zlotul polonez

PLN

1,2030

Coroana suedeză

SEK

0,4651

Lira turcească

TRY

0,1028

Rubla rusească

RUB

0,0564

Leva bulgărească

BGN

2,6030

Randalul sud-african

ZAR

0,2554

Realul brazilian

BRL

0,8194

Renminbi-ul chinezesc

CNY

0,6180

Rupia indiană

INR

0,0484

100 Woni sud-coreeni

KRW

0,2981

Peso-ul mexican

MXN

0,2391

Dolarul neo-zeelandez

NZD

2,5097

Dinarul sârbesc

RSD

0,0434

Hryvna ucraineană

UAH

0,1034

Dirhamul Emiratelor Arabe

AED

1,1886

Bahtul thailandez

THB

0,1368

Dolarul din Hong Kong

HKD

0,5608

100 Rupii indoneziene

IDR

0,0263

Shekelul israelian

ILS

1,3482

100 Coroane islandeze

ISK

3,4168

Ringgitul malaysian

MIR

1,0588

Peso-ul filipinez

PHP

0,0741

Dolarul singaporez

SGD

3,3722

DST

XDR

5,9528

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.

Dobânzile interbancare au scăzut

Miercuri, dobânzile de pe piața interbancară au continuat să se reducă, cu indici ROBOR în ușoară scădere pe toate scadențele, arată datele publicate de Banca Națională a României. Această evoluție are loc în condițiile în care costurile creditelor în lei rămân ridicate, iar IRCC – indicatorul utilizat pentru împrumuturile acordate populației – se situează în continuare la cel mai înalt nivel de până acum.

ROBOR la trei luni – indicele folosit pentru calcularea dobânzilor la creditele de consum în lei cu dobândă variabilă – a scăzut miercuri la 6,21%, față de 6,22% înregistrat în ședința anterioară. La începutul anului, nivelul acestuia era de 5,92%. ROBOR la șase luni, indicator relevant pentru creditele ipotecare cu dobândă variabilă, a coborât la 6,34%, de la 6,36%.

• ROBOR la 12 luni a înregistrat, de asemenea, un recul, ajungând la 6,55%, în comparație cu 6,57% în ziua precedentă.

IRCC se menține la un nivel record

Indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), stabilit conform OUG 19/2019, rămâne la 6,06% pe an.

Această valoare, calculată ca media aritmetică a dobânzilor interbancare din trimestrul al doilea al anului 2025, reprezintă cel mai ridicat nivel atins vreodată de acest indicator.