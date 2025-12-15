Avocatul Adrian Toni Neacșu, fost membru al CSM, a analizat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, motivele reale din spatele discuțiilor privind modificarea Legilor justiției, susținând că acestea sunt legate direct de controlul asupra pozițiilor-cheie din sistemul judiciar.

El a reamintit că, în trecut, președintele României avea un rol decisiv în numirea conducerii Înalta Curte de Casație și Justiție, DNA și DIICOT, context în care s-ar fi construit, potrivit opiniei sale, un sistem represiv bazat pe parteneriate informale și presiune instituțională.

Adrian Toni Neacșu a afirmat că memoria publică ar fi scurtă și că societatea ar fi ajuns să accepte abuzurile din trecut, pe fondul unei relații dezechilibrate dintre putere și cetățeni. În prezent, a explicat el, situația este diferită, întrucât numirile din vârful justiției nu mai sunt la discreția șefului statului.

Potrivit avocatului, Comisia Europeană a impus depolitizarea procedurilor, iar Legile justiției din 2022 au reprezentat atât un jalon în PNRR, cât și un argument pentru ridicarea MCV.

Astfel, președintele Nicușor Dan nu mai poate face acum numiri directe, acestea depinzând de propunerea ministrului Justiției, Radu Marinescu, cu avizul Consiliul Superior al Magistraturii, într-o procedură publică și transparentă.

În acest context, Adrian Toni Neacșu a sugerat că presiunea pentru modificarea legilor este legată de expirarea, în primăvara anului 2026, a mandatelor actualilor procurori-șefi, procedurile pentru noile numiri urmând să fie declanșate încă din ianuarie.