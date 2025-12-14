Demersul inițiat de judecătoarea activistă Sorina Marinaș, de la Curtea de Apel Craiova, pentru strângerea de semnături în vederea așa-numitei reforme a Justiției continuă să provoace reacții critice în interiorul sistemului judiciar.

După ce procurori din cadrul Direcția Națională Anticorupție (DNA) au anunțat că se retrag din inițiativă, susținând că au semnat doar un apel de solidaritate profesională, și judecători de la Tribunalul București au transmis că se delimitează de modul în care mesajul a fost prezentat public.

Potrivit acestora, intenția inițială a semnatarilor a fost denaturată, iar nemulțumirile reale din magistratură ar fi fost folosite pentru a crea impresia unor probleme generalizate în instanțe unde acestea nu există.

Totul a izbucnit după apariția documentarului Recorder și după conferința de presă de la Curtea de Apel București, în care judecătoarea Raluca Moroșanu a vorbit despre presiuni din sistem. În acel context, sute de magistrați din întreaga țară și-au exprimat solidaritatea față de colegii care au semnalat disfuncționalități.

Lista actualizată a magistraților care au răspuns apelului a fost publicată pe Facebook de Antonia Diaconu, procuror-șef al DIICOT Pitești. Aceasta a arătat, în mesajul său, că semnatarii și-au exprimat sprijinul pentru colegii care au avut curajul să denunțe probleme și presiuni din Justiție, subliniind că adevărul și integritatea trebuie protejate, nu sancționate, transmite gandul.ro.

Ea a mai transmis că disfuncționalitățile semnalate nu sunt izolate și că sistemul are nevoie de o reformă reală și onestă pentru a-și păstra credibilitatea și rolul în slujba cetățeanului.

„Lista actualizată. Ne exprimăm public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a denunța problemele și presiunile din sistemul de justiție. Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate. Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol. Totodată, subliniem că aspectele semnalate nu sunt izolate. Disfuncționalități profunde și sistemice persistă, iar asumarea lor este esențială. Justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă și credibilă — în slujba cetățeanului”, a transmis Antonia Diaconu.

În paralel, pe grupurile interne ale magistraților au apărut numeroase reacții critice. Mai mulți judecători au susținut că semnăturile lor au fost folosite pentru a sugera existența unor probleme similare și la Tribunalul București, lucru pe care îl contestă ferm.

Judecătoarea Mihaela Lavinia Cîrciumaru a explicat că a semnat exclusiv un memoriu de susținere pentru colegii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, însă consideră că intenția inițială a fost deturnată.

Ea a arătat că, în cei 11 ani de activitate la Tribunalul București, nu au existat situații similare celor descrise în reportaj și că nu este corect ca asupra conducerii instanței să planeze acuzații nefondate.

„Eu am semnat memoriul de susținere pentru colegii mei Laurențiu Besu și Raluca Moroșanu, dar se încearcă deturnarea intenției noastre și se susține că și la Tribunalul București sunt probleme similare. Sunt de 11 ani judecător la Tribunalul București și niciodată nu au existat probleme similare la tribunal cu cele relatate în reportaj. Nu este corect să se arunce cu astfel de acuzații nefondate asupra foștilor președinți sau a actualului președinte”, este mesajul scris de Cîrciumaru pe Facebook.

Mihaela Lavinia Cîrciumaru se numără printre cei peste 800 de magistrați care au semnat apelul de solidaritate, însă a reclamat, la rândul său, modul în care mesajul a fost utilizat public. Alți participanți la discuțiile interne au semnalat că unele comentarii critice ar fi fost șterse.

Cu o zi înainte, după ce Sorina Marinaș a modificat textul inițial al protestului, mai mulți procurori DNA care semnaseră apelul au anunțat că se distanțează de inițiativă. Aceștia au precizat că nu susțin protestele și nici solicitările de demitere a unor șefi de instituții, considerând că demersul a fost acaparat politic, în special de USR.

Printre cei care au făcut acest pas se află și Cosmin Hălălău, șeful Serviciului de Cooperare Internațională din DNA, unul dintre cei 25 de semnatari inițiali din parchetul anticorupție.

Protestul lansat de Sorina Marinaș a fost semnat inițial de 25 dintre cei peste 160 de procurori DNA.

Pe lista publicată apar însă și procurori care activează în prezent la Parchetul European, condus de Laura Codruța Koveși, precum și foști procurori DNA, în prezent pensionari speciali, fapt care a alimentat suplimentar controversele din interiorul sistemului judiciar.