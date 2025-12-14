Din cuprinsul articolului

Protest în magistratură: aproape 100 de pensionari speciali, printre semnatarii unui demers care susține reforma pensiilor speciale, pensii de care ei beneficiază

Un protest inițiat în interiorul sistemului judiciar, prezentat inițial drept un gest de solidaritate cu judecătorii Raluca Moroșanu și Laurențiu Beșu, a ajuns să genereze controverse majore după apariția unei liste detaliate cu semnatarii demersului.

Lista, făcută publică de judecătoarea Sorina Marinaș, arată că printre cei care au susținut protestul se află numeroase nume cunoscute din Justiție, inclusiv magistrați pensionați anticipat și beneficiari de pensii speciale consistente, scrie gandul.ro.

Paradoxul semnalat de Marinaș este că același protest susține, în esență, reforma pensiilor speciale din Justiție, în varianta propusă de premierul Ilie Bolojan, reformă care vizează exact categoria din care fac parte o parte importantă dintre semnatari.

Concret, dintr-un total de 813 magistrați care și-au exprimat susținerea pentru acest demers, aproape 100 sunt pensionari speciali, unii retrași din activitate înainte de vârsta de 50 de ani și aflați în prezent în plată cu pensii mult peste media sistemului public.

Demersul protestatarilor a fost construit și pe baza reacțiilor generate de documentarul realizat de Recorder, care a readus în atenția publică tema pensiilor speciale din magistratură și cazuri concrete de magistrați retrași timpuriu, cu venituri lunare ridicate.

În acest context, protestatarii și-au asumat apărarea unor figuri deja controversate în spațiul public, în timp ce declarativ susțin necesitatea unei reforme structurale a sistemului.

Listă cu mai mule nume celebre

Potrivit datelor prezentate de judecătoarea Sorina Marinaș, dintre cei 813 semnatari, 97 sunt pensionari speciali ai sistemului judiciar. Lista include foști judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție, foști procurori DNA, DIICOT sau ai Parchetului General, dar și foști membri ai Consiliului Superior al Magistraturii.

Unii dintre aceștia au fost pensionați la vârste foarte mici, în jurul a 48–52 de ani, beneficiind ulterior de pensii speciale calculate pe baza ultimelor venituri din magistratură.

În fruntea numelor considerate controversate se regăsește Ionuț Matei, fost judecător al ÎCCJ, cunoscut ca membru al așa-numitului „complet negru”, pensionat la 49 de ani, cu o pensie specială estimată în presă la aproximativ 5.400 de euro.

Alte nume des invocate în dezbaterile publice sunt Marius Vartic, fost procuror DNA, Cristi Danileț, judecător cunoscut pentru activismul său public, sau Marius Bulancea, fost procuror EPPO, apropiat de fosta conducere a DNA.

Lista mai cuprinde și foști șefi sau adjuncți de instituții cheie din sistem, precum Horațiu Dumbravă, fost președinte al CSM, Lucian Onea, fost procuror-șef DNA Ploiești, Nicolae Marin, fost procuror-șef adjunct al SIIJ, dar și Augustin Lazăr, fost procuror general al României.

Prezența acestor nume într-un protest care declarativ susține reformarea pensiilor speciale este considerată de critici drept o contradicție majoră și o dovadă a tensiunilor interne din sistemul judiciar.

Judecătoarea Sorina Marinaș susține că această situație relevă o ruptură profundă între discursul public al unei părți a magistraților și realitatea beneficiilor de care aceștia se bucură. În opinia sa, solidarizarea cu magistrați prezentați în documentarul Recorder, concomitent cu susținerea reformei propuse de Guvern, ridică semne de întrebare legate de autenticitatea mesajului protestatar și de interesele reale ale semnatarilor.

Lista pensionarilor speciali susținători ai protestului

  1. Mariana Constantinescu – judecător pensionar Curtea de Apel București
  2. Cristina Craiu – judecător pensionar Curtea de Apel București
  3. Veronica Găina – judecător pensionar Curtea de Apel București
  4. Risantea Găgescu – judecător pensionar Curtea de Apel București
  5. Raluca Cîrjan – judecător pensionar Curtea de Apel București
  6. Orășanu Bogdana – judecător pensionar Curtea de Apel București
  7. Ioana Constantin- judecător pensionar Curtea de Apel București
  8. Ionuț Matei – judecător pensionar ÎCCJ
  9. Anca Alexandrescu – judecător pensionar ÎCC
  10. Anca Viciu – judecător pensionar ÎCCJ
  11. Marius Vartic – procuror pensionar DNA
  12. Arpinte Nicoleta – procuror pensionar
  13. Cristi Danileț – judecător pensionar
  14. Ungureanu Cerasela – procuror pensionar
  15. Botea Raluca Cristiana – procuror pensionar
  16. Baldea Diana – procuror pensionar
  17. Marta Chiș – procuror pensionar
  18. Ghiugan Ionela Mariana – judecător pensionar
  19. Mihai Stanciu – procuror pensionar
  20. Camelia Stanciu – procuror pensionar
  21. Irina Hrușcă – judecător pensionar
  22. Nicodim Ioan – procuror pensionar
  23. Bulz Julieta – procuror pensionar
  24. Stanță Doina – procuror pensionar
  25. Florin Daniel Cășuneanu – procuror pensionar
  26. Emanuela Dulgheru – jud. Pensionar
  27. Florea Ionela – procuror pensionar
  28. Antonescu Romeo – judecător pensionar
  29. Daciana Deritei – procuror pensionar
  30. Monea Crina Corina – procuror pensionar
  31. Monica Nicola – judecător pensionar
  32. Liana Anișoara Cociș – judecător pensionar
  33. Ana Maria Candet – judecător pensionar
  34. Adriana Grigore – Judecător pensionar
  35. Pecincu Alexandru – judecător pensionar
  36. Spoeala Valentina – procuror pensionar
  37. Arsene Ion Cătălin – procuror pensionar
  38. Teodora Sorescu – judecător pensionar
  39. Coadă Ciprian – judecător pensionar
  40. Daniela Mitrea Muntean – judecător pensionar
  41. Elena Popescu – judecător pensionar
  42. Corina Voicu – judecător pensionar Curtea de Apel Pitești
  43. Rusu Larisa – procuror pensionar
  44. Marius Bulancea – procuror pensionar
  45. Horațiu Dumbravă – judecător pensionar
  46. Dan Sarău – procuror DIICOT pensionar
  47. Sas Remus – judecător pensionar
  48. Alexandru Bogdan Georgescu – procuror pensionat
  49. Natalia Stoiculescu – judecător pensionar Curtea de Apel Craiova
  50. Marinela Mitan – judecător pensionar
  51. Felicia Marcu – judecător pensionat
  52. Mihaela Vlăsceanu – judecător pensionar
  53. Monica Tănase – judecător pensionar
  54. Lucian Onea – procuror pensionar
  55. Violeta Trăistaru – procuror pensionar
  56. Curea Maria Laura – procuror pensionar DNA
  57. Pârvu Magdalena – judecător pensionar
  58. Banea Marian – procuror pensionar
  59. Ungureanu Cerasela Mihaela – procuror pensionar PT Vâlcea
  60. Iulian Păcurar – judecător pensionar
  61. Daniel Oltean – procuror pensionar
  62. Alexandru Șerban – judecător pensionar
  63. Sorin Iercoșan – procuror pensionar
  64. Nicolae Marin – procuror pensionar, procuror-șef adjunct SIIJ
  65. Moglan Lăcrămioara – judecător pensionar Curtea de Apel Bacău
  66. Nicolescu Roberta Lia – procuror pensionar DNA
  67. Nica Viorel Ioan – procuror pensionar
  68. Galan Marius – judecător pensionar
  69. Șerbănoiu Eusebiu Octavian – procuror militar pensionar
  70. Mitu Stegaru – judecător pensionar Tribunalul București
  71. Debreni Cristian Desideriu – judecător pensionar
  72. Debreni Camelia Lucia – judecător pensionar
  73. Tudorache Neluța Marinica – judecător pensionar Tribunalul Călărași
  74. Maria Camelia Stoina – procuror pensionar DIICOT
  75. Carmen Simona Ricu – procuror pensionar DNA
  76. Bisca Elena Daniela – judecător pensionar
  77. Codreanu Victor – procuror pensionar
  78. Laura Nadia Pena – procuror pensionar
  79. Nicoleta Oancea – procuror pensionar
  80. Cristian Oancea – procuror pensionar
  81. Valentina Petrescu – judecător pensionar
  82. Nicoleta Grigorescu – judecător pensionar
  83. Narcisa Vintilă – judecător pensionar
  84. Augustin Lazăr – procuror pensionar PÎCCJ
  85. Monica Niculescu – judecător pensionar
  86. Bianca Patraș – judecător pensionar
  87. Eleonora Centea – procuror pensionar PICCJ
  88. Cristina Florea – judecător pensionar
  89. Gheorghe Cristian – procuror pensionar
  90. Maria-Luiza Căpăţînă – procuror pensionar DNA
  91. Șestacovschi Simona Cristina – procuror pensionar PICCJ
  92. Palihovici Liliana – judecător pensionar Curtea de Apel Iași
  93. Valeriu Ciucă – judecător pensionar TUE
  94. Mihai Andrei Balan – judecator pensionar
  95. Cristian Mihai Ban – procuror pensionar
  96. Florin Deac – procuror pensionar
  97. Alina Ghinescu – procuror pensionar