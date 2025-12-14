Protest în magistratură: aproape 100 de pensionari speciali, printre semnatarii unui demers care susține reforma pensiilor speciale, pensii de care ei beneficiază
Un protest inițiat în interiorul sistemului judiciar, prezentat inițial drept un gest de solidaritate cu judecătorii Raluca Moroșanu și Laurențiu Beșu, a ajuns să genereze controverse majore după apariția unei liste detaliate cu semnatarii demersului.
Lista, făcută publică de judecătoarea Sorina Marinaș, arată că printre cei care au susținut protestul se află numeroase nume cunoscute din Justiție, inclusiv magistrați pensionați anticipat și beneficiari de pensii speciale consistente, scrie gandul.ro.
Paradoxul semnalat de Marinaș este că același protest susține, în esență, reforma pensiilor speciale din Justiție, în varianta propusă de premierul Ilie Bolojan, reformă care vizează exact categoria din care fac parte o parte importantă dintre semnatari.
Concret, dintr-un total de 813 magistrați care și-au exprimat susținerea pentru acest demers, aproape 100 sunt pensionari speciali, unii retrași din activitate înainte de vârsta de 50 de ani și aflați în prezent în plată cu pensii mult peste media sistemului public.
Demersul protestatarilor a fost construit și pe baza reacțiilor generate de documentarul realizat de Recorder, care a readus în atenția publică tema pensiilor speciale din magistratură și cazuri concrete de magistrați retrași timpuriu, cu venituri lunare ridicate.
În acest context, protestatarii și-au asumat apărarea unor figuri deja controversate în spațiul public, în timp ce declarativ susțin necesitatea unei reforme structurale a sistemului.
Listă cu mai mule nume celebre
Potrivit datelor prezentate de judecătoarea Sorina Marinaș, dintre cei 813 semnatari, 97 sunt pensionari speciali ai sistemului judiciar. Lista include foști judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție, foști procurori DNA, DIICOT sau ai Parchetului General, dar și foști membri ai Consiliului Superior al Magistraturii.
Unii dintre aceștia au fost pensionați la vârste foarte mici, în jurul a 48–52 de ani, beneficiind ulterior de pensii speciale calculate pe baza ultimelor venituri din magistratură.
În fruntea numelor considerate controversate se regăsește Ionuț Matei, fost judecător al ÎCCJ, cunoscut ca membru al așa-numitului „complet negru”, pensionat la 49 de ani, cu o pensie specială estimată în presă la aproximativ 5.400 de euro.
Alte nume des invocate în dezbaterile publice sunt Marius Vartic, fost procuror DNA, Cristi Danileț, judecător cunoscut pentru activismul său public, sau Marius Bulancea, fost procuror EPPO, apropiat de fosta conducere a DNA.
Lista mai cuprinde și foști șefi sau adjuncți de instituții cheie din sistem, precum Horațiu Dumbravă, fost președinte al CSM, Lucian Onea, fost procuror-șef DNA Ploiești, Nicolae Marin, fost procuror-șef adjunct al SIIJ, dar și Augustin Lazăr, fost procuror general al României.
Prezența acestor nume într-un protest care declarativ susține reformarea pensiilor speciale este considerată de critici drept o contradicție majoră și o dovadă a tensiunilor interne din sistemul judiciar.
Judecătoarea Sorina Marinaș susține că această situație relevă o ruptură profundă între discursul public al unei părți a magistraților și realitatea beneficiilor de care aceștia se bucură. În opinia sa, solidarizarea cu magistrați prezentați în documentarul Recorder, concomitent cu susținerea reformei propuse de Guvern, ridică semne de întrebare legate de autenticitatea mesajului protestatar și de interesele reale ale semnatarilor.
Lista pensionarilor speciali susținători ai protestului
- Mariana Constantinescu – judecător pensionar Curtea de Apel București
- Cristina Craiu – judecător pensionar Curtea de Apel București
- Veronica Găina – judecător pensionar Curtea de Apel București
- Risantea Găgescu – judecător pensionar Curtea de Apel București
- Raluca Cîrjan – judecător pensionar Curtea de Apel București
- Orășanu Bogdana – judecător pensionar Curtea de Apel București
- Ioana Constantin- judecător pensionar Curtea de Apel București
- Ionuț Matei – judecător pensionar ÎCCJ
- Anca Alexandrescu – judecător pensionar ÎCC
- Anca Viciu – judecător pensionar ÎCCJ
- Marius Vartic – procuror pensionar DNA
- Arpinte Nicoleta – procuror pensionar
- Cristi Danileț – judecător pensionar
- Ungureanu Cerasela – procuror pensionar
- Botea Raluca Cristiana – procuror pensionar
- Baldea Diana – procuror pensionar
- Marta Chiș – procuror pensionar
- Ghiugan Ionela Mariana – judecător pensionar
- Mihai Stanciu – procuror pensionar
- Camelia Stanciu – procuror pensionar
- Irina Hrușcă – judecător pensionar
- Nicodim Ioan – procuror pensionar
- Bulz Julieta – procuror pensionar
- Stanță Doina – procuror pensionar
- Florin Daniel Cășuneanu – procuror pensionar
- Emanuela Dulgheru – jud. Pensionar
- Florea Ionela – procuror pensionar
- Antonescu Romeo – judecător pensionar
- Daciana Deritei – procuror pensionar
- Monea Crina Corina – procuror pensionar
- Monica Nicola – judecător pensionar
- Liana Anișoara Cociș – judecător pensionar
- Ana Maria Candet – judecător pensionar
- Adriana Grigore – Judecător pensionar
- Pecincu Alexandru – judecător pensionar
- Spoeala Valentina – procuror pensionar
- Arsene Ion Cătălin – procuror pensionar
- Teodora Sorescu – judecător pensionar
- Coadă Ciprian – judecător pensionar
- Daniela Mitrea Muntean – judecător pensionar
- Elena Popescu – judecător pensionar
- Corina Voicu – judecător pensionar Curtea de Apel Pitești
- Rusu Larisa – procuror pensionar
- Marius Bulancea – procuror pensionar
- Horațiu Dumbravă – judecător pensionar
- Dan Sarău – procuror DIICOT pensionar
- Sas Remus – judecător pensionar
- Alexandru Bogdan Georgescu – procuror pensionat
- Natalia Stoiculescu – judecător pensionar Curtea de Apel Craiova
- Marinela Mitan – judecător pensionar
- Felicia Marcu – judecător pensionat
- Mihaela Vlăsceanu – judecător pensionar
- Monica Tănase – judecător pensionar
- Lucian Onea – procuror pensionar
- Violeta Trăistaru – procuror pensionar
- Curea Maria Laura – procuror pensionar DNA
- Pârvu Magdalena – judecător pensionar
- Banea Marian – procuror pensionar
- Ungureanu Cerasela Mihaela – procuror pensionar PT Vâlcea
- Iulian Păcurar – judecător pensionar
- Daniel Oltean – procuror pensionar
- Alexandru Șerban – judecător pensionar
- Sorin Iercoșan – procuror pensionar
- Nicolae Marin – procuror pensionar, procuror-șef adjunct SIIJ
- Moglan Lăcrămioara – judecător pensionar Curtea de Apel Bacău
- Nicolescu Roberta Lia – procuror pensionar DNA
- Nica Viorel Ioan – procuror pensionar
- Galan Marius – judecător pensionar
- Șerbănoiu Eusebiu Octavian – procuror militar pensionar
- Mitu Stegaru – judecător pensionar Tribunalul București
- Debreni Cristian Desideriu – judecător pensionar
- Debreni Camelia Lucia – judecător pensionar
- Tudorache Neluța Marinica – judecător pensionar Tribunalul Călărași
- Maria Camelia Stoina – procuror pensionar DIICOT
- Carmen Simona Ricu – procuror pensionar DNA
- Bisca Elena Daniela – judecător pensionar
- Codreanu Victor – procuror pensionar
- Laura Nadia Pena – procuror pensionar
- Nicoleta Oancea – procuror pensionar
- Cristian Oancea – procuror pensionar
- Valentina Petrescu – judecător pensionar
- Nicoleta Grigorescu – judecător pensionar
- Narcisa Vintilă – judecător pensionar
- Augustin Lazăr – procuror pensionar PÎCCJ
- Monica Niculescu – judecător pensionar
- Bianca Patraș – judecător pensionar
- Eleonora Centea – procuror pensionar PICCJ
- Cristina Florea – judecător pensionar
- Gheorghe Cristian – procuror pensionar
- Maria-Luiza Căpăţînă – procuror pensionar DNA
- Șestacovschi Simona Cristina – procuror pensionar PICCJ
- Palihovici Liliana – judecător pensionar Curtea de Apel Iași
- Valeriu Ciucă – judecător pensionar TUE
- Mihai Andrei Balan – judecator pensionar
- Cristian Mihai Ban – procuror pensionar
- Florin Deac – procuror pensionar
- Alina Ghinescu – procuror pensionar
