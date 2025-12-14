Un protest inițiat în interiorul sistemului judiciar, prezentat inițial drept un gest de solidaritate cu judecătorii Raluca Moroșanu și Laurențiu Beșu, a ajuns să genereze controverse majore după apariția unei liste detaliate cu semnatarii demersului.

Lista, făcută publică de judecătoarea Sorina Marinaș, arată că printre cei care au susținut protestul se află numeroase nume cunoscute din Justiție, inclusiv magistrați pensionați anticipat și beneficiari de pensii speciale consistente, scrie gandul.ro.

Paradoxul semnalat de Marinaș este că același protest susține, în esență, reforma pensiilor speciale din Justiție, în varianta propusă de premierul Ilie Bolojan, reformă care vizează exact categoria din care fac parte o parte importantă dintre semnatari.

Concret, dintr-un total de 813 magistrați care și-au exprimat susținerea pentru acest demers, aproape 100 sunt pensionari speciali, unii retrași din activitate înainte de vârsta de 50 de ani și aflați în prezent în plată cu pensii mult peste media sistemului public.

Demersul protestatarilor a fost construit și pe baza reacțiilor generate de documentarul realizat de Recorder, care a readus în atenția publică tema pensiilor speciale din magistratură și cazuri concrete de magistrați retrași timpuriu, cu venituri lunare ridicate.

În acest context, protestatarii și-au asumat apărarea unor figuri deja controversate în spațiul public, în timp ce declarativ susțin necesitatea unei reforme structurale a sistemului.

Potrivit datelor prezentate de judecătoarea Sorina Marinaș, dintre cei 813 semnatari, 97 sunt pensionari speciali ai sistemului judiciar. Lista include foști judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție, foști procurori DNA, DIICOT sau ai Parchetului General, dar și foști membri ai Consiliului Superior al Magistraturii.

Unii dintre aceștia au fost pensionați la vârste foarte mici, în jurul a 48–52 de ani, beneficiind ulterior de pensii speciale calculate pe baza ultimelor venituri din magistratură.

În fruntea numelor considerate controversate se regăsește Ionuț Matei, fost judecător al ÎCCJ, cunoscut ca membru al așa-numitului „complet negru”, pensionat la 49 de ani, cu o pensie specială estimată în presă la aproximativ 5.400 de euro.

Alte nume des invocate în dezbaterile publice sunt Marius Vartic, fost procuror DNA, Cristi Danileț, judecător cunoscut pentru activismul său public, sau Marius Bulancea, fost procuror EPPO, apropiat de fosta conducere a DNA.

Lista mai cuprinde și foști șefi sau adjuncți de instituții cheie din sistem, precum Horațiu Dumbravă, fost președinte al CSM, Lucian Onea, fost procuror-șef DNA Ploiești, Nicolae Marin, fost procuror-șef adjunct al SIIJ, dar și Augustin Lazăr, fost procuror general al României.

Prezența acestor nume într-un protest care declarativ susține reformarea pensiilor speciale este considerată de critici drept o contradicție majoră și o dovadă a tensiunilor interne din sistemul judiciar.

Judecătoarea Sorina Marinaș susține că această situație relevă o ruptură profundă între discursul public al unei părți a magistraților și realitatea beneficiilor de care aceștia se bucură. În opinia sa, solidarizarea cu magistrați prezentați în documentarul Recorder, concomitent cu susținerea reformei propuse de Guvern, ridică semne de întrebare legate de autenticitatea mesajului protestatar și de interesele reale ale semnatarilor.