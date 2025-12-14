Inspecția Judiciară a anunțat, duminică după-amiază, că a declanșat verificări ca urmare a documentarului realizat de Recorder, precum și în urma sesizărilor formulate la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii.

Reprezentanții instituției au precizat că demersurile sunt realizate în conformitate cu atribuțiile legale și că o parte dintre aspectele prezentate în materialul jurnalistic s-au aflat deja în atenția Inspecției. Potrivit anunțului oficial, un rezumat al activităților de verificare urmează să fie făcut public în zilele următoare.

„Având în vedere materialul de presă publicat de recorder.ro, precum şi sesizarea secţiilor CSM, Inspecţia Judiciară efectuează verificări în conformitate cu atribuţiile legale. Facem precizarea că o parte din elementele prezentate în material s-au aflat, deja, în atenţia noastră, un rezumat al acestor activităţi urmând a fi prezentat în zilele următoare. Invităm pe toți cei interesați să aștepte rezultatul verificărilor”, este mesajul transmis astăzi de către Inspecția Judiciară.

Reamintim că Secția pentru judecători a Consiliul Superior al Magistraturii a decis sesizarea Inspecției Judiciare pentru a analiza informațiile apărute în documentarul difuzat de Recorder.

Consiliul a transmis vineri, 12 decembrie, că, în raport cu aspectele semnalate public în mass-media, este necesară efectuarea unor verificări pentru a stabili dacă situațiile descrise corespund realității din sistemul judiciar.

„Faţă de aspectele semnalate public în mass media, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu materialul de presă difuzat de Recorder”, se arată în comunicatul CSM.

Documentarul intitulat „Justiție capturată” abordează starea actuală a justiției din România și încearcă să explice mecanismele prin care sistemul judiciar ar fi ajuns, potrivit autorilor, sub influența unui grup de interese format din magistrați și politicieni.

Jurnaliștii Recorder au caracterizat mărturiile obținute din interiorul sistemului drept unele de o gravitate fără precedent, susținând că acestea indică probleme structurale care afectează funcționarea justiției ca pilon al statului democratic.

Într-o reacție oficială, Secția pentru judecători a CSM a arătat că o parte dintre afirmațiile prezentate în ancheta jurnalistică sunt contrare evaluărilor realizate în ultimii ani cu privire la sistemul judiciar.

Consiliul a susținut că există riscul amplificării unei campanii de destabilizare a puterii judecătorești, prin afectarea încrederii publice în justiție și în persoanele aflate în funcții de conducere.

Totodată, CSM a făcut apel către societate să nu se lase influențată de poziții considerate izolate și aflate în disonanță cu punctele de vedere majoritare din rândul corpului judecătorilor.

Ulterior, Secția pentru procurori a CSM a anunțat că va întreprinde demersuri pentru a verifica realitatea concluziilor prezentate în materialul Recorder în ceea ce privește activitatea procurorilor. Procurorii au subliniat că au atras în repetate rânduri atenția miniștrilor Justiției și factorilor politici asupra necesității revizuirii unor dispoziții din legile justiției, unele dintre acestea vizând aspecte similare celor semnalate în documentar.

În același timp, reprezentanții secției au arătat că asocierea problemelor de sistem cu modificările recente privind statutul magistraților, inclusiv cele referitoare la pensiile de serviciu, este una conjuncturală și riscă să ducă la manipularea opiniei publice și la deturnarea scopului investigației jurnalistice.

Tensiunile din sistem au devenit vizibile și în cadrul unei conferințe de presă organizate la Curtea de Apel București, în urma anchetei Recorder. Un judecător al instanței a intervenit public, înainte de începerea conferinței, arătând că susține afirmațiile colegului Laurențiu Beșu, prezent în documentar, și reclamând existența unei atmosfere pe care a descris-o drept toxică și extrem de tensionată.

Magistratul Raluca Moroşanu a indicat că presiunea exercitată prin acțiuni disciplinare și lipsa de sprijin din partea conducerii afectează grav activitatea judecătorilor, subliniind că o parte dintre colegi împărtășesc această percepție, în timp ce alții susțin actuala conducere.

Declarațiile au fost făcute pe neașteptate, la debutul conferinței, iar ulterior președintele Curții de Apel București a solicitat verificarea tuturor acuzațiilor formulate în spațiul public în ultima perioadă.

Conducerea instanței a cerut ca toate organismele competente să analizeze aceste sesizări și să prezinte public rezultatele, subliniind că nicio autoritate nu poate pretinde că deține adevărul absolut și că modificarea legii nu se poate face prin manipularea opiniei publice.

În seara aceleiași zile, 178 de procurori și judecători de la majoritatea instanțelor importante din țară au semnat o scrisoare de susținere pentru magistrații care au vorbit despre problemele din sistem. Semnatarii au arătat că situațiile prezentate nu reprezintă cazuri izolate, ci indică existența unor probleme sistemice care necesită soluții instituționale.

Președintele României, Nicușor Dan, a afirmat că, în condițiile în care aproximativ 200 de magistrați semnalează probleme de integritate în sistemul judiciar, situația trebuie tratată cu maximă seriozitate.

Șeful statului a invitat magistrații interesați la o discuție programată pentru 22 decembrie, precizând că înscrierile sunt deschise până la 18 decembrie. Totodată, acesta a anunțat că așteaptă documente din partea celor din sistemul de justiție, asumate sau neasumate, pe care s-a angajat să le analizeze personal.

Ulterior, numărul semnatarilor scrisorii de susținere a crescut, pe listă regăsindu-se și Laura Codruța Kovesi, procuror-șef al Parchetului European, un gest interpretat ca un semnal puternic privind amploarea dezbaterii declanșate în jurul stării justiției din România.