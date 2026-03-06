Noua lege a pensiilor a generat un val de procese după ce mulți pensionari au constatat diferențe semnificative între așteptări și sumele stabilite în urma recalculării din 2024. Nemulțumirile au dus la numeroase acțiuni în instanță, iar în cadrul acestor procese au fost ridicate excepții de neconstituționalitate privind anumite articole ale legii.

Litigiile privind pensiile vizează în special modul în care a fost stabilită formula de calcul, dar și criteriile folosite pentru stabilirea stagiului complet de cotizare. Avocații susțin în multe dintre aceste cazuri că unele prevederi ar putea încălca principiul egalității în fața legii.

În momentul în care o astfel de excepție este ridicată într-un proces, instanța de judecată analizează argumentele și decide dacă sesizează Curtea Constituțională. Dacă judecătorii consideră că problema este relevantă, dosarul este trimis la CCR pentru a se stabili dacă prevederile contestate respectă sau nu Constituția.

În centrul acestor dispute se află articolul 84 din Legea 360/2023, care stabilește modul de calcul al valorii punctului de referință. Acest element este esențial pentru stabilirea cuantumului pensiei, deoarece reprezintă baza formulei utilizate pentru calculul pensiilor din sistemul public.

Criticii legii susțin că folosirea aceluiași reper de 35 de ani pentru stagiul complet de cotizare în cazul tuturor pensionarilor poate genera inechități majore între persoane care au avut condiții diferite de muncă sau cariere profesionale diferite.

Numărul dosarelor privind pensiile care ajung la Curtea Constituțională a crescut constant în ultimele luni. Aproximativ 300 de astfel de cauze sunt înregistrate în fiecare lună, potrivit datelor existente la nivelul instituției.

Cu toate acestea, până în prezent, niciunul dintre dosarele legate de noua lege a pensiilor nu a fost judecat de Curtea Constituțională. Termen a fost stabilit doar pentru un singur caz, programat pentru finalul lunii martie 2026.

Până la data de 1 martie 2026, numărul dosarelor înregistrate la CCR care vizează excepții de neconstituționalitate privind articole din Legea nr. 360/2023 a depășit 2.600. O mare parte dintre acestea provin din mai multe tribunale din țară.

Cele mai multe dosare au fost trimise de Tribunalul Brașov, unde sunt înregistrate 233 de cauze. Alte instanțe cu un număr mare de sesizări sunt Tribunalul București, cu 161 de dosare, Tribunalul Bihor cu 155 și Tribunalul Arad cu 129 de dosare.

Într-un răspuns oferit pe 3 ianuarie, publicația Newsweek era informată că „la Curtea Constituțională sunt înregistrate 2.050 dosare ce au ca obiect excepții de neconstituționalitate referitoare la Legea nr. 360 /2023 privind sistemul public de pensii”.

În medie, aproximativ 300 de dosare legate de pensii sunt înregistrate lunar la Curtea Constituțională, ceea ce indică amploarea nemulțumirilor generate de noua legislație.

Curtea Constituțională este așteptată să se pronunțe pentru prima dată asupra unei excepții de neconstituționalitate legate de noua lege a pensiilor pe data de 26 martie 2026.

Judecătorii vor analiza excepția de neconstituționalitate privind articolul 84 alineatele 1 și 2 din Legea 360/2023.

Textul legal prevede:

„(1) Valoarea punctului de referință prevăzută la art. 83 alin. (1) reprezintă raportul dintre valoarea punctului de pensie la data intrării în vigoare a prezentei legi și nivelul mediu al stagiilor de cotizare prevăzute de legislația anterioară, respectiv nivelul 25. (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de referință este de 81 de lei.”

Dacă CCR va decide că aceste prevederi sunt neconstituționale, formula de recalculare a pensiilor ar trebui modificată. O astfel de decizie ar putea avea impact asupra întregului sistem de pensii și asupra tuturor pensionarilor afectați de noua lege.

Procedura prin care ajung dosarele privind pensiile la Curtea Constituțională este una indirectă. Spre deosebire de alte situații, pensionarii nu pot depune direct o sesizare la CCR.

Potrivit regulilor instituției, Curtea Constituțională poate fi sesizată doar de instanțele de judecată sau de tribunalele arbitrale comerciale, în fața cărora este ridicată o excepție de neconstituționalitate.

În practică, acest lucru înseamnă că pensionarul trebuie să deschidă mai întâi un proces împotriva deciziei privind pensia. În cadrul procesului, avocatul sau partea interesată poate invoca neconstituționalitatea unui articol din lege.

Judecătorul care analizează cauza decide dacă excepția este admisibilă și dacă trebuie trimisă Curții Constituționale. Dacă CCR admite excepția într-un singur caz și declară articolul neconstituțional, prevederea respectivă este eliminată din lege și nu mai poate fi aplicată.

Analiza ședințelor Curții Constituționale arată că spețele privind pensiile apar frecvent pe agenda judecătorilor. În unele ședințe sunt programate chiar zeci de cauze care vizează diferite aspecte ale sistemului de pensii.

Dosarele nu se referă doar la pensiile din sistemul public contributiv. Pe masa Curții ajung și litigii legate de pensiile militare, pensiile polițiștilor, pensiile de urmaș sau pensiile de invaliditate.

Există și cazuri mai puțin obișnuite, cum ar fi procese privind dreptul la pensie de urmaș pentru copiii născuți în afara căsătoriei.

Specialiștii avertizează că orice articol din legislația pensiilor declarat neconstituțional ar putea produce schimbări majore în sistem. Decizia Curții ar avea efect general, ceea ce înseamnă că s-ar aplica tuturor pensionarilor, nu doar persoanelor implicate în procesul respectiv.

Un exemplu frecvent invocat este modul în care legea tratează anumite perioade asimilate stagiului de cotizare. Potrivit unui articol contestat, perioadele suplimentare la vechimea în muncă prevăzute de lege sunt considerate stagiu de cotizare necontributiv în condiții normale de muncă.

Dacă Curtea Constituțională ar decide că aceste perioade trebuie considerate contributive, impactul ar putea fi semnificativ. Într-un astfel de scenariu, sute de mii de pensionari ar putea beneficia de pensii mai mari.

Totuși, Curtea Constituțională nu are un termen limită în care trebuie să se pronunțe asupra excepțiilor de neconstituționalitate. Până la pronunțarea unei decizii definitive, mulți pensionari rămân în incertitudine, iar rezolvarea unor drepturi poate întârzia ani de zile.