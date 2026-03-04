Situația generată de noua lege a pensiilor a ajuns în atenția Avocatului Poporului, după ce instituția a primit numeroase petiții din partea cetățenilor nemulțumiți de prevederile actului normativ și de modul în care sunt recalculare pensiile aflate deja în plată. Reprezentanții instituției au transmis că toate sesizările primite sunt analizate, inclusiv argumentele privind posibile neconcordanțe cu prevederile constituționale.

Avocatul Poporului a precizat că, în prezent, toate criticile formulate de petenți referitoare la Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii sunt evaluate de specialiștii instituției. În funcție de rezultatul analizei, ar putea fi luată în calcul sesizarea Curții Constituționale, așa cum au solicitat mai mulți cetățeni prin petițiile depuse.

„Față de petițiile prin care se solicită atacarea la Curtea Constituțională a dispozițiilor Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, respectiv petițiile referitoare la modul de recalculare a pensiilor aflate în plată, facem următoarele precizări: În ceea ce privește sesizarea Curții Constituționale, informăm petenții asupra faptului că toate criticile de neconstituționalitate formulate și aduse la cunoștința instituției se află în prezent în analiză. Atunci când vom lua o decizie, o vom aduce la cunoștința opiniei publice”.

Instituția subliniază că analiza este în desfășurare și că o eventuală decizie privind atacarea legii pensiilor la Curtea Constituțională va fi anunțată public imediat după finalizarea evaluării juridice.

În același context, Avocatul Poporului a clarificat faptul că instituția nu are atribuții legate de calcularea sau recalcularea pensiilor, responsabilitatea pentru aceste operațiuni revenind exclusiv caselor de pensii. Precizarea vine după ce numeroși pensionari au transmis petiții privind modul concret în care sunt stabilite drepturile de pensie.

Reprezentanții instituției au explicat că operațiunile tehnice, precum stabilirea punctajului mediu anual sau recalcularea pensiilor aflate în plată, sunt realizate doar de structurile specializate ale sistemului public de pensii.

„Referitor la modul de recalculare a pensiilor aflate în plată, răspunderea pentru calculul drepturilor de pensie aparține în exclusivitate caselor de pensii. Avocatul Poporului nu are conferită prin lege prerogativa calculării ori recalculării pensiilor, iar operațiunile sau modalitățile tehnice de calcul, de determinare a punctajului mediu anual etc. sunt de competența caselor de pensii”.

Totodată, instituția a atras atenția pensionarilor că deciziile privind stabilirea sau recalcularea pensiilor pot fi contestate în instanță. Conform legislației în vigoare, termenul pentru introducerea unei acțiuni este de 45 de zile de la momentul comunicării deciziei.

Reprezentanții Avocatului Poporului au explicat că depunerea unei petiții nu suspendă termenul legal de contestare în instanță, iar depășirea perioadei stabilite duce la definitivarea deciziei.

„Precizăm că depunerea unei petiții la instituția Avocatul Poporului sau contestarea acesteia la casa de pensii emitentă, nu suspendă și nu întrerupe termenul în care se poate introduce acțiune la instanța judecătorească competentă”, se mai arată în comunicat.

Pe lângă verificarea prevederilor legate de pensii, Avocatul Poporului examinează și o altă măsură adoptată de Guvern. Este vorba despre ordonanța de urgență care prevede reducerea cu 10% a posturilor din administrația publică centrală și locală, măsură inclusă în reforma amplă a aparatului bugetar.

Potrivit informațiilor publicate de G4Media, instituția ar putea decide sesizarea Curții Constituționale și în cazul acestei ordonanțe. Contactată pentru o reacție, Avocatul Poporului a confirmat că actul normativ se află în analiză, fără a preciza însă un termen pentru luarea unei decizii.

„Deocamdată ordonanța este în analiza noastră. Când vom lua o decizie, ea va fi adusă la cunoștința publicului”, a declarat aceasta.

În spațiul public au apărut și informații potrivit cărora Renate Weber ar fi avut, săptămâna trecută, o întâlnire cu președintele PSD, Sorin Grindeanu. Întrebată despre acest subiect, Avocatul Poporului a respins ideea că ar discuta cu politicieni despre atribuțiile instituției.

„Niciodată nu am discutat chestiuni care țin de îndeplinirea atribuțiilor Avocatului Poporului cu cineva din lumea politică. Deci nici acum”, a spus Renate Weber.

Reforma administrației publice propusă de Guvern vizează reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal din ministere, primării, prefecturi și consilii județene. Printre măsurile anunțate se numără și diminuarea numărului de consilieri din cabinetele demnitarilor.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat că schimbările vor afecta toate nivelurile administrației publice, inclusiv cabinetele miniștrilor și ale aleșilor locali.

„Astăzi un ministru are dreptul la patru consilieri în cabinet. După aprobarea ordonanței, numărul se reduce la trei”.

Reduceri similare sunt prevăzute și pentru cabinetele oficialilor din administrația locală, de la președinți de consilii județene până la viceprimari de comună.