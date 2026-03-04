Un raport de control este documentul întocmit de o autoritate publică în urma unei verificări. El consemnează situația de fapt, eventualele nereguli identificate și, uneori, măsurile propuse sau dispuse.

Astfel de rapoarte sunt întocmite de instituții precum ANAF, ITM, primării, autorități de reglementare sau Curtea de Conturi. În funcție de domeniu, raportul poate sta la baza unor decizii ulterioare.

În majoritatea cazurilor, raportul are caracter de act de constatare. El descrie concluziile controlului, dar nu produce, prin el însuși, efecte juridice directe.

Potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, pot fi atacate în instanță actele administrative care produc efecte juridice, adică cele care creează, modifică sau sting drepturi și obligații.

Un raport de control care doar constată o situație și recomandă măsuri nu modifică în mod direct situația juridică a persoanei controlate. În aceste cazuri, instanțele consideră că raportul este un act premergător, nu un act administrativ propriu-zis.

În materie fiscală, de exemplu, raportul de inspecție fiscală stă la baza emiterii unei decizii de impunere. Actul care produce efecte juridice este decizia de impunere, nu raportul în sine. Contestarea se face împotriva deciziei.

Prin urmare, simpla nemulțumire față de concluziile raportului nu este suficientă pentru a formula o acțiune separată în contencios administrativ.

Există însă și situații în care raportul nu este doar un document de constatare, ci include măsuri obligatorii sau sancțiuni care se aplică imediat.

Dacă raportul conține dispoziții care impun obligații concrete, stabilesc termene de conformare sau aplică direct sancțiuni, atunci poate fi analizată natura sa juridică.

În astfel de cazuri, dacă documentul produce efecte juridice directe, el poate fi considerat act administrativ și poate fi contestat.

Analiza se face în concret, în funcție de conținutul documentului și de efectele pe care le produce asupra drepturilor sau intereselor legitime ale persoanei vizate.

În cele mai multe situații, raportul este urmat de un alt act administrativ. Acesta poate fi o decizie fiscală, o dispoziție de sancționare, un proces-verbal de contravenție sau o decizie de stabilire a unor obligații.

Aceste acte sunt cele care pot fi contestate, potrivit procedurilor prevăzute de legea specială aplicabilă și de Legea contenciosului administrativ.

În cadrul procesului, instanța poate analiza inclusiv legalitatea și temeinicia constatărilor din raportul de control, chiar dacă acesta nu a fost atacat separat. Raportul devine astfel un element probator relevant în litigiul privind actul administrativ final.

În anumite situații, persoana vizată poate formula plângeri administrative sau poate sesiza conducerea instituției pentru verificarea modului în care a fost realizat controlul.

De asemenea, poate fi sesizat Avocatul Poporului atunci când se apreciază că prin acțiunea instituției au fost încălcate drepturi fundamentale. Această procedură nu anulează raportul, dar poate conduce la verificări și recomandări.

Nu orice document emis de o instituție publică este automat un act administrativ contestabil. Diferența dintre un act de constatare și un act care produce efecte juridice este esențială.

În practică, evaluarea trebuie făcută prin raportare la conținutul concret al documentului și la consecințele sale juridice.

Dacă raportul nu produce efecte directe, contestarea se va îndrepta împotriva actului emis ulterior în baza lui. Dacă însă documentul modifică direct situația juridică a persoanei controlate, poate deveni susceptibil de atac în contencios administrativ.