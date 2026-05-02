Cea mai numeroasă categorie de beneficiari este reprezentată de pensionarii reglementați de Legea 303/2022 privind statutul procurorilor și judecătorilor, unde se înregistrează 5.823 de persoane, potrivit datelor înregistrate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP). Dintre aceștia, 2.523 primesc și pensie din sistemul contributiv.

În cazul acestei categorii se consemnează și cea mai mare pensie medie de serviciu, de 25.542 de lei, sumă care include 7.544 de lei din bugetul asigurărilor sociale și 22.439 de lei suportate de la bugetul de stat, arată datele înregistrate de Casa Naţională de Pensii.

Pentru foștii membri ai Corpului diplomatic și consular, reglementați de Legea 216/2015, numărul beneficiarilor este de 788 de persoane, dintre care 692 primesc și pensie contributivă. Pensia medie în acest caz este de 7.010 lei, din care 3.061 de lei provin din bugetul de stat.

În cazul funcționarilor publici parlamentari, reglementați de Legea 215/2015, sunt înregistrați 870 de beneficiari, dintre care 652 au și pensie contributivă. Pensia medie pentru această categorie este de 6.225 de lei, iar 3.554 de lei sunt suportați din bugetul de stat.

Pentru personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă, reglementat de Legea 83/2015, beneficiază 1.329 de persoane, toate având și pensie din sistemul contributiv. Pensia medie în acest caz este de 13.123 de lei, din care 8.073 de lei sunt suportați din bugetul de stat.

De asemenea, pensii de serviciu sunt acordate și beneficiarilor din cadrul Curții de Conturi Curtea de Conturi a României, unde figurează 692 de persoane, toate cu pensie contributivă. Pensia medie este de 10.554 de lei, din care 2.596 de lei provin din bugetul de stat.

În ceea ce privește personalul auxiliar de specialitate din instanțe și parchete, reglementat de Legea 130/2015, sunt înregistrați 2.426 de pensionari, dintre care 1.990 primesc și pensie din sistemul contributiv. Pensia medie în această categorie este de 7.249 de lei, iar 4.461 de lei sunt suportați din bugetul de stat.

Datele centralizate de CNPP arată astfel structura actuală a pensiilor de serviciu din România, evidențiind diferențele semnificative între categoriile profesionale și nivelul contribuției fiecărei pensii din bugetul de stat și din sistemul contributiv.