De la „Justiția capturată” de Recorder, la ultimele zile ale lui Ceaușescu – Radu Coșarcă și Dan Andronic, despre mizele momentului. O nouă ediție a podcastului „7×7”, difuzat vineri, 12 decembrie, pe platforma „HAI România!”, îi aduce față în față pe jurnaliștii Radu Coșarcă și Dan Andronic într-o analiză complexă a realităților care macină societatea românească și scena internațională.

De la investigațiile care cutremură sistemul judiciar, până la tensiunile geopolitice de la graniță și amintirea sângeroasă a lui decembrie 1989, cei doi trec în revistă șapte teme cruciale. Una dintre acestea a fost și conferința de presă susținută în premieră la Curtea de Apel București, în urma dezvăluirilor făcute în documentarul Recorder.

Radu Coșarcă a explicat că are un set de recomandări adresate instanțelor, subliniind necesitatea unei deschideri mai mari față de public și a unui respect sporit pentru presă. În opinia sa, dacă justiția alege să comunice prin conferințe de presă, acestea ar trebui organizate în spații adecvate, fără a-i pune pe jurnaliști în postura de justițiabili sau petenți.

Dan Andronic a mutat discuția de la formă la fond, arătând că miza reală este conținutul explicațiilor oferite de sistemul judiciar. Radu Coșarcă a completat că publicul acceptă explicații generale, dar că repetarea constantă a răspunsului legat de „regulamentul intern” nu mai este suficientă atunci când sunt puse întrebări concrete despre schimbarea unor judecători sau despre tergiversarea dosarelor.

El a susținut că societatea are dreptul la răspunsuri clare din partea puterii judecătorești și că documentarul poate fi perceput fie ca o campanie, fie ca o prezentare distorsionată, dar aceste aspecte trebuie lămurite transparent.

În replică, Dan Andronic a subliniat că faptele prezentate în documentar sunt reale, însă interpretările pot fi discutabile. El a dat exemplul dosarului lui Marian Vanghelie, în care acesta a scăpat ca urmare a prescripției, arătând că, în astfel de situații, judecătorii nu pot pronunța condamnări dacă faptele erau deja prescrise la momentul trimiterii în instanță.

Totodată, jurnalistul a remarcat că documentarul nu ar fi analizat suficient parcursul profesional al unor magistrați, ridicând întrebări despre modul în care foști ofițeri de informații ajung judecători.

Radu Coșarcă: Eu încercam să dau niște sfaturi instanțelor din justiție. În sensul că aș dori să fie mai multă deschidere și un pic să arate mai mult respect față de public. Dacă vor să organizeze conferințe de presă, cum a fost aceea, să organizeze într-o sală de conferință de presă și să nu pună pe ziariști în situația de a fi pledanți sau petenți la un proces. Dan Andronic: M-a interesat cum vezi conținutul, nu ambalajul. Radu Coșarcă: Și conținutul? Și la întrebarea, totuși, acceptăm tot ce ne spuneți. Dar de ce i-ați schimbat pe unii și pe alții? Și răspunsul nu poate fi la nesfârșit același. Adică, conform regulamentului intern. E un sfat, în sensul că eu cred că noi merităm mai mult din partea acestei a treia puteri în stat, puterea judecătorească. Cred că merităm mai mult. Adică merităm un răspuns. Poate fi filmul o făcătură, poate că este într-adevăr o campanie. Dan Andronic: Nu neapărat o făcătură, el poate fi partizan, că făcătură nu e. Radu Coșarcă: Cazurile sunt reale, adică niște oameni au scăpat după 10 ani de amânări. Dan Andronic: Cazurile sunt reale, interpretările nu sunt reale, că de exemplu în cazul Vanghelie am aflat că, prin această conferință de presă și bine că au făcut-o, că în momentul în care procurorii au trimis cazul în instanță, faptul era deja prescrisă. Ce trebuie să facă judecătorii? Să-l condamne? M-aș fi așteptat ca cei de la Recorder să vadă chestia asta. După cum unul din judecători, Laurențiu Bușe, era fost ofițer de informații la serviciul secret al Ministrului de Interne. Nu s-a întrebat Recorderul domne, cum ajunge un ofițer de informații judecător? Doar pentru faptul că a făcut Dreptul?

Radu Coșarcă a adus în discuție și petiția semnată de aproximativ 200 de magistrați care s-au declarat de acord cu o parte dintre argumentele Recorder, raportat la un corp profesional de circa 6.500 de persoane.

Andronic a relativizat însă semnificația numerică a demersului, afirmând că se pot găsi semnături pentru aproape orice cauză.

Discuția a evoluat spre statutul procurorilor și al judecătorilor, Andronic exprimându-și opinia că procurorii sunt, în esență, avocații statului și nu ar trebui asimilați magistraților care judecă.

Coșarcă a concluzionat că, în sala de judecată, procurorul și avocatul se află într-o competiție procedurală, în timp ce judecătorul rămâne arbitrul care aplică legea și evaluează nuanțele fiecărui caz.