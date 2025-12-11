UPDATE 13:40 Preşedinta Curţii de Apel Bucureşti, despre judecătorul Panioglu Daniela
,,În timp ce invocă exigențe morale, a lansat în spațiul public acuzații care nu sunt factuale. Ea a acuzat alte persoane fără probe. O să prezentăm factorul declanșator al conflictului. Deși în 15 iunie 2011 doamna judecător a dobândit dreptul de proprietate a unui apartament, până în 2015 a continuat să deconteze o chirie de la stat, declarând în fals că nu deține o locuință. Când CAB a aflat realitatea și a asistat plata chiriei, judecătoarea a atacat decizia în instanță.
Această conduită vorbește de la sine despre prăpastia dintre vorbe și fapte. Nu putem fi deontologi doar în ceea ce îi privește pe alții. Conduita sa ilicită nu e doar de însușire a banului public, ci este vorba și despre încălcarea atribuțiilor de serviciu.
Ea a fost sancționată pentru acțiuni fizice și verbale asupra unui coleg. Ea l-a lovit cu dosarul în cap pe colegul său de complet de judecată.
Mulți colegi au refuzat să facă echipă cu ea, din 23 de judecători, 1 singur judecător și-a manifestat intenția de a face complet cu doamna judecător. După un an, a renunțat și el.
Fiind investită în 2013 cu soluționarea unui dosar, nu l-a soluționat timp de 9 ani, amânând pronunțarea pentru 268 de zile. Menționăm că așa cum rezultă din rechizitoriu prejudiciul este de ordinul milioanelor de euro. 9 ani de zile un dosar. Acest dosar a fosr preluat ulterior de un alt complet. În final, acum dosarul se află în stadiu de finalizare, după aproape doi ani de zile. Faceți dvs. comparația de timp.
Cu toată emoția populară, justiția nu înseamnă soluții prestabilite.
Din păcate, prin diferite mesaje, justiția a trecut la o arenă. E o preocupare în destructurarea puterii judecătorești. Asistăm la o campanie de linșare mediatică a sistemului judiciar prin ridiculizarea conducerii sistemului judiciar, folosind ca voci oameni care reacționează în urma eșecului profesional.
Sunt acțiuni cu țintă de a crea haos controlat. Atacurile apar la momentul în care DNA trimite în judecată dosare grele, iar CAB va trebui să judece aceste dosare. Asta e metoda clasică: distrugi încrederea în instituții, înainte ca ele să se pronunțe. Nu pretindem că nu sunt probleme în sistemul de justiție, dar ele pot fi rezolvate doar prin dialog, respect și competență în raport cu atribuțiile constituționale. Preluarea ostilă în stradă a puterii judecătorești prin instigare publică sunt mecanisme care nu pot fundamenta niciodată o democrație.
Schimbările care operează în compunerea completelor sunt legale în raport cu regulile de ordine interioare ale completelor de judecată.
Nu e un drept la replică la documentarul Recorder. Ne-am exercitat acest drept în considerea obligației de a apăra îndependența sistemului judiciar. Sunt mii de oameni achitați, pentru care încetează procesele penale, după cum sunt și mii de oameni în pușcărie. Avem penitenciare pline pentru că judectorii pronunță hotărâri de condamnare”.
UPDATE 12:35 Preşedinta Curţii de Apel Bucureşti respinde acuzațiile Recorder
Preşedinta Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, a declarat joi, în cadrul conferinţei de presă organizate după apariţia documentarului Recorder, că „cea mai gravă mistificare sunt alegațiile privind direcționarea dosarelor prin schimbarea arbitrară a compunerii completelor”.
„În virtutea obligației de apărare a independenței justiției suntem aici pentru a atrage atenția asupra gravității situației, pe de-o parte și pe de altă parte ca în lumina celor pe care le vom prezenta să facem apel la media să verifice faptele efective raportate la narațiunile manipulative și false.
Vom prezenta dovezi care combat narativele manipulative și arată starea de legalitate. Cea mai gravă mistificare este cea privind schimbarea completurilor.
Cazul Vanghelie – a fost înregistrat la Curtea de Apel București, a fost așadar în 2021. Judecătorul Voica Valerica, schimbare obiectivă pentru că a promovat un concurs, la fel și cealaltă judecătoare. Așadar factorul de decizie a fost exterior CAB.
Este dreptul la carieră al judecătorilor. Judecătorul Răileanu a solicitat el să își schimbe cariera. Judecătorul Andreea Ionescu a fost la cealaltă secție penală pentru echilibrarea dinamicii muncii. Volumum de muncă e ridicat. Decizia a fost luată având în vedere că nu se administraseră probe. Judecător Gargaria Anastasia, însă având în vedere că nu motiva deciziile s-a impus neprelungirea mutării. În final, completul a fost stabil, iar cauza a fost soluționată. A fost o singură soluție de prescripție și două de achitare.
Termenul general de prescripție pentru luare de mită a fost îndeplinit în 2017. A da vina pe Curtea de Apel București în vederea prescrierii răspunderii penale în vedere în care era deja prescris din 2017 este greșit.
Cu privire la soluția pe care o critică judecătorul Beșu, trebuie subliniat că CAB a salvat dosarul de la prescripție. O eventuală schimbare de încadrare ulterioară nu afectează competența CAB. Prin urmare, o evaluare profesionistă a instituțiilor conduce la concluzia că soluția CAB este una care nu expune soluționarea la prescriere.
Încălcarea dispozițiilor legale nu poate fi justificată de riscul prescripției răspunderii penale. Prescripția răspunderii penale nu poate fi o cauză să nu fie respectate alte reguli din codul de procedură penală.
Afirmațiile făcute precum că „inculpații sunt scăpați” reprezintă o autopronunțare. Judecătorul știe care va fi soluția procesului abia la finalul procesului. Afirmații precum că sunt chemați la CAB judecători sensibili, fac obiectul sesizării CSM, așa că nu vom dezbate asta. În ceea ce privește activitatea sa la Doi și un Sfert menționăm că am cerut detalii de la instituțiile abilitate”
Știrea inițială
Conferință de presă fără precedent la Curtea de Apel București
Curtea de Apel București a convocat joi, 11 decembrie, o conferință de presă pentru a răspunde public acuzațiilor din documentarul Recorder „Justiție capturată”. Evenimentul a început la ora 12.07 și a fost deschis de președinta instanței, Liana Arsenie.
La scurt timp, la prezidiu a urcat judecătoarea Raluca Moroșanu, cu 26 de ani de magistratură, care a făcut declarații extrem de dure și a confirmat acuzațiile formulate de judecătorul Laurențiu Beșu.
Judecătoare CAB: „Suntem terorizați… Dacă va fi contrazis, este o minciună”
Intervenția judecătoarei Raluca Moroșanu a schimbat complet dinamica conferinței. Ea a afirmat public că susține integral acuzațiile colegului său, Laurențiu Beșu, și a descris atmosfera din instituție ca fiind „toxicã”.
„Am 26 de ani de magistratură, din care 19 la Curtea de Apel București, la secția 1-a penală. Am venit aici ca să-l susțin pe colegul Laurențiu Beșu și să spun că tot ceea ce a spus el acolo este adevărat. Dacă va fi contrazis, este o minciună. Aici, la Curtea de Apel București, muncim foarte mult. Conducerea nu ne ajută de niciun fel. Suntem terorizați pur și simplu, cu acțiuni disciplinare și cu tot ce știți dumneavoastră că ni se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera și în ce situație toxică și încordată suntem. O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu știu cealaltă parte va face. Iată, sunt aici unii care vor susține, probabil, conducerea.
Judecătoarea a respins și speculațiile privind eventuale legături cu servicii secrete:
„Nu am fost nici ofițer acoperit, nici la 214 nicăieri. Am fost toată viața mea magistrat.”
Ea a subliniat că cei care au lucrat cu ea în formarea profesională — la INM și la Școala Națională de Grefieri — îi cunosc integritatea:
„Dacă nu-l credeți pe colegul Laurențiu, măcar pe mine. Atâta am avut de spus.”
Documentarul Recorder: dosare întârziate, completuri schimbate, presiuni interne
Investigația „Justiție capturată” prezintă mărturii ale unor procurori și judecători, unele sub protecția anonimatului, care descriu mecanisme interne prin care completurile de judecată ar fi fost modificate pentru a favoriza anumite persoane sau pentru a trage de timp în dosare extrem de sensibile.
Printre cazurile analizate se numără:
-dosarul lui Marian Vanghelie,
-dosarele omului de afaceri Cristian Burci,
-dosarele lui Puiu Popoviciu, în care schimbările repetate de judecători și amânările constante au dus la prelungirea proceselor până aproape de prescripție.
Judecătorul Laurențiu Beșu, prezent în documentar, vorbește despre situațiile întâlnite cât timp a activat la Curtea de Apel București.
De asemenea, în investigație apar și declarații ale:
-fostului procuror-șef DNA Crin Bologa,
-procurorului militar Liviu Lascu,
-magistraților anonimi,
-toți descriind blocaje cauzate de proceduri excesive, control administrativ și presiuni asupra anchetelor.
Claudiu Sandu, reprezentant al procurorilor în CSM, rezumă tensiunea sistemului cu o formulare dură:„Am ajuns să reinventăm Dreptul.”
Tensiuni interne și la DNA
Documentarul Recorder prezintă și frământări interne la DNA, unde numirea procurorului-șef Marius Voineag ar fi dus la o schimbare bruscă de abordare. Procurorii ar fi fost obligați să raporteze fiecare acțiune către conducere, iar unele dosare sensibile ar fi fost blocate din cauza unor grupări influente din interior.
