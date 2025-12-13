Ediția de vineri, 12 decembrie 2025, a podcastului „7×7”, difuzat pe canalul de YouTube „HAI România!”, îi aduce față în față pe jurnaliștii Radu Coșarcă și Dan Andronic într-o analiză complexă a realităților care macină societatea românească și scena internațională. De la investigațiile care cutremură sistemul judiciar, până la tensiunile geopolitice de la graniță și amintirea sângeroasă a lui Decembrie 89, cei doi trec în revistă șapte teme cruciale: Justiția capturată și „casta” pensionarilor speciali, alegerile locale din București, coaliția de guvernare și balanța puterii, Ucraina sub presiunea „ultimatumului de Crăciun”, strategia de securitate a SUA și Noua Ordine Mondială, Europa și ultimele zile de viață ale lui Nicolae Ceaușescu.

Potrivit lui Radu Coșarcă, în acest moment în care istoria pare că o ia razna și intrăm într-un vârtej al istoriei și e nevoie de decizii rapide și eficiente, instituțiile europene sunt criticabile din punctul de vedere al strategiei, care încearcă să fie un document extrem de pragmatic, să aducă pragmatismul în politica internațională și asta pot să înțeleg. Există apoi această invazie a migrației în Europa, care pare, în acest moment, scăpată de sub control.

Dan Andronic i-a reamintit invitatul său că președintele SUA, Donald Trump, susține că multe dintre statele europene nu vor mai fi țări viabile în viitor pentru că politica lor de imigrație este un dezastru, permițând migranților pur și simplu să intre necontrolați pe teritoriile lor.

În opinia lui Radu Coșarcă, lucrurile se văd altfel de pe malul celălalt al Atlanticului. În anul 1900, a reamintit Coșarcă, ponderea economiei europene în PIB-ul global era de 44%, astăzi este de 18%. Dee aceea, spune Coșarcă, de pe malul celălalt al Atlanticului se vede o scădere de relevanță a Europei în domeniul economic și în domeniul militar.

După al Doilea Război Mondial, Europa a trăit cu sentimentul că Securitatea este un serviciu pe care l-a externalizat Statelor Unite prin umbrela formală NATO. Deci, Europa Occidentală s-a dezvoltat alocând bugete de apărare foarte mici, insignifiante față de necesități, știind că au deasupra umbrela nucleară și, în general, Securitatea pe care o oferă pactul nord-atlantic. Asta a durat 80 de ani, a explicat Coșarcă.

Radu Coșarcă: – Lucrurile, în realitate, nu stau foarte bine nici pentru Europa. Europa este, totuși… are instituții care funcționează lent. Pe bază de negocieri interminabile, Europa urmărește ca în orice decizie să se obțină consensul, adică unanimitatea, 27 de țări să aibă poziții consensuale în orice domeniu, e foarte greu de imaginat. De aceea, în acest moment în care istoria pare că o ia razna și intrăm într-un vârtej al istoriei și e nevoie de decizii rapide și eficiente, instituțiile europene sunt criticabile din punctul de vedere al strategiei, care încearcă să fie un document extrem de pragmatic, să aducă pragmatismul în politica internațională și asta pot să înțeleg. Există apoi această invazie a migrației în Europa, care pare, în acest moment, scăpată de sub control. Dan Andronic: – Hai să vedem ce spune Trump într-un interviu. L-am și tradus ca să poată să-l vadă toată lumea. „Donald Trump: – Europa este un loc diferit. În opinia mea, multe dintre acele țări nu vor mai fi țări viabile. Politica lor de imigrație este un dezastru. Ceea ce fac ei cu imigrația este un dezastru. Ne aștepta un dezastru, dar am reușit să-l opresc. Știi, nu mai avem oameni care ne trec granițele acum. Zero, de șapte luni. (…) Europa este… dacă te uiți la Paris, este un loc mult mai diferit. Am iubit Parisul. Este un loc mult mai diferit decât dacă te uiți la Londra, ai un primar pe nume Khan. E un primar oribil. E un primar incompetent, dar e un primar oribil. Cred că a făcut o treabă groaznică. Londra e un loc… Iubesc Londra și urăsc să văd asta întâmplându-se. (…) Ăsta e unul dintre cele mai grozave locuri din lume și permit oamenilor pur și simplu să intre necontrolați.” Dan Andronic: – Bun, deci este, ce să zic… sunt de acord, deși uneori pare că vorbește Gigi Becali din spatele lui Donald Trump. Radu Coșarcă: – Sunt sentimente care ne încearcă pe toți cei care am călătorit, de exemplu, la Paris sau la Londra. Dan Andronic: – Poate nu mai înțelegem noi lumea de astăzi.

Și acum, susține Coșarcă, America reconsideră și spune, „Bun, noi suntem confruntați cu o Chină în ascensiune. Noi trebuie să avem o creștere economică mai mare decât a Chinei. Noi trebuie să inovăm mai mult și mai repede decât China, care se mișcă foarte, foarte bine. Spectaculos, beneficiind de avantajele regimului autoritar.”

În condițiile actuale în care lumea se reconfigurează, în care lumea devine multipolară, după ce a fost bipolară, unipolară după căderea comunismului pentru câțiva ani în care singurul hegemon global erau Statele Unite, acum lumea are mai mulți poli de putere. Și America pare să fie prima care înțelege și își asumă acest lucru, renunță la rolul acesta de gardian al lumii libere, de gardian al dreptului internațional, a reamintit Coșarcă.

Din punct de vedere economic, mai apar și alte probleme, susține Coșarcă. Limitându-se într-un fel la emisfera vestică, Statele Unite își scurtează foarte mult lanțurile de aprovizionare pentru că despre lanțurile de aprovizionare va fi de fapt vorba în anii care urmează.

Când America era unicul hegemon global, ea asigura prin numeroasele sale flote securitatea transportului internațional, a punctat Coșarcă. „Se spune că imperiile durează 250 de ani și că America și-ar fi atins deja limita”, a încheiat Coșarcă.