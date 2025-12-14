Theodor Paleologu a explicat la Digi24 că pensiile speciale din magistratură sunt percepute greșit ca un beneficiu solid. În opinia sa, ele reprezintă mai degrabă o păcăleală care îi determină pe magistrați să accepte condiții de muncă tot mai greu de suportat, în speranța unei ieșiri avantajoase la pensie.

El a susținut că acest mecanism ajunge să funcționeze ca o formă mascată de mită instituționalizată, menită să mențină oamenii în sistem chiar și atunci când acesta devine disfuncțional. Paleologu a transmis că magistrații ar trebui să conștientizeze acest lucru și să nu se mai agațe de pensiile speciale ca de o soluție salvatoare.

„Pensiile speciale sunt o păcăleală, o capcană.”, spune Paleologu. „Magistrații trebuie să înțeleagă acest lucru și să nu se agațe de această formă de recompensă, care ajunge să funcționeze ca o mită”, a declarat el.

Fostul ministru a vorbit despre numărul tot mai mare de judecători și procurori care aleg să se pensioneze nu din confort, ci din epuizare. Potrivit lui Paleologu, mulți magistrați afirmă deschis că nu mai suportă presiunile, climatul intern și degradarea continuă a profesiei.

El a explicat că este firesc să existe empatie față de cei care încearcă să iasă din acest sistem prin pensionare, însă a subliniat că aceasta nu este o soluție reală. În opinia sa, ieșirea individuală nu rezolvă disfuncțiile structurale din Justiție, care continuă să afecteze întregul sistem.

„Am avut un număr semnificativ de magistrați, judecători și procurori, care au spus deschis că vor să se pensioneze pentru că nu mai suportă regimul actual și degradarea profesiei. Trebuie să îi înțelegem pe cei care vor să scape din acest infern ieșind la pensie, dar aceasta nu este o soluție. Problemele reale din Justiție sunt altele și trebuie abordate direct”, a afirmat Paleologu. „Este o mare greșeală ca magistrații să se agațe de pensiile speciale”, a mai spus el.

Theodor Paleologu a făcut referire și la reacțiile apărute în interiorul sistemului judiciar, arătând că acestea scot la iveală diferențe majore de abordare și de capacitate profesională. El a apreciat că există magistrați care dau dovadă de inteligență și demnitate, dar și situații care arată carențe grave de judecată și responsabilitate.

„Procesele cognitive personale ale doamnei Arsenie (n.r. Liana Arsenie, președinta Curții de Apel București) sunt profund deficitare, în timp ce doamna Moroșanu (n.r. judecătoarea Raluca Moroșanu) arată că există oameni inteligenți și demni în magistratură”, a spus acesta. „Bomboana de pe colivă a fost apelul telefonic al doamnei Lia (n.r. Lia Savonea, șefa ÎCCJ)”, a punctat Paleologu. „Este imposibil să nu râzi, pentru că întreaga situație a căpătat accente de comedie”, a concluzionat Theodor Paleologu.

El consideră că Justiția are nevoie de reforme reale, nu de mecanisme compensatorii precum pensiile speciale, care maschează problemele fără a le rezolva.