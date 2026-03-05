Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) s-a adresat Guvernului și Ministerului Justiției pentru adoptarea unor măsuri urgente. Printre acestea se numără deblocarea concursurilor de admitere directă în magistratură, suspendate prin act normativ, în condițiile în care există la nivel național 849 de posturi de judecător vacante, ceea ce reprezintă un deficit de peste 15%.

De asemenea, consiliul solicită alocarea posturilor de grefier, necesarul fiind de 4.874, dintre care în ultimii șase ani nu a fost alocat niciunul dintre cele 600 promise, și înființarea a 712 posturi de asistenți ai judecătorului, prevăzute de lege, pentru a asigura un raport minim de un asistent la trei judecători.

Situația instanțelor este extrem de dificilă, unele funcționând cu un singur judecător sau cu peste jumătate din posturi vacante. În 2024, s-au înregistrat 1,6 milioane de dosare nou-intrate în materiile civilă și comercială, comparativ cu media europeană de 418.544, iar 769.823 de cauze erau în curs de soluționare, față de 358.277 media europeană.

În 2025, instanțele au gestionat 3.578.860 de dosare, în condițiile unui deficit de judecători între 15% și 20%. România rămâne astfel statul european cu cel mai mare număr de dosare nou-intrate în primă instanță raportat la populație, 8,42 cauze la 100 de locuitori, față de 2,20 media europeană.

Efortul constant al judecătorilor și grefierilor aflați în funcție a permis până acum menținerea funcționării sistemului judiciar, însă CSM avertizează că această situație nu mai poate fi susținută fără măsuri concrete și asumate de Guvern și celelalte puteri ale statului. Consiliul solicită alocarea efectivă a resurselor umane și materiale necesare pentru realizarea actului de justiție și depășirea simplei retorici publice privind reformele promise.

