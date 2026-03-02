Ministerul Justiției a anunțat luni, 2 martie, propunerile pentru ocuparea principalelor funcții de conducere din cadrul Ministerului Public, vizând Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).

Pentru funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost propusă Cristina Chiriac.

La conducerea DNA este propus Ioan Viorel Cerbu, iar pentru șefia DIICOT a fost nominalizat Codrin-Horațiu Miron.

Totodată, Marius Voineag este propus pentru funcția de adjunct al procurorului general.

Propunerile motivate de la Ministerul Justiției urmează să fie transmise Secției pentru procurori din cadrul Consiliul Superior al Magistraturii, în vederea emiterii unui aviz consultativ motivat. Deși acest aviz nu are caracter obligatoriu, el are o importanță majoră în cadrul procedurii de numire.

În cazul unui aviz favorabil, Ministerul Justiției va înainta propunerile către președintele României, care are competența de a face numirile oficiale prin decret. Dacă avizul va fi negativ, ministrul poate decide organizarea unui nou interviu cu persoana vizată, înainte de a hotărî dacă menține sau retrage propunerea.

Funcțiile de procuror general și de procuror-șef al DNA devin vacante începând cu 31 martie, iar cea de procuror-șef al DIICOT de la 14 aprilie. Conform legii, pot ocupa aceste funcții procurorii sau judecătorii cu o vechime de minimum 15 ani. Sunt excluși cei care au făcut parte din serviciile de informații, au colaborat cu acestea sau au interese personale care le-ar putea afecta imparțialitatea.

Pentru funcția de procuror general al României:

Cristina Chiriac, procuror șef serviciu la DNA, Serviciul teritorial Iași

Bogdan Pîrlog, procuror militar al Parchetului Militar al Tribunalului București

Pentru funcţia de adjunct al procurorului general:

Marius Voineag, actualul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie

Tatiana Toader, procuror şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

Vlad Grigorescu, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

Ioan-Viorel Cerbu, procuror în DNA, delegat în funcţia de procuror şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie

Mihai Prună, procuror în Parchetul General – Secţia de urmărire penală;

Marinela Mincă, procuror şef al Secţiei judiciare în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

Marius-Ionel Ștefan, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Piteşti.

Pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

Ioana-Bogdana Albani, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – structura centrală;

Antonia Diaconu, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Piteşti;

Alina Albu, procuror şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

Codrin-Horaţiu Miron, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara;

Bogdan-Ciprian Pîrlog, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti.

Pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism