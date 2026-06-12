Ford Otosan câștigă definitiv procesul cu ANAF. Statul trebuie să restituie aproape 19 milioane de lei

După aproape nouă ani de procese, Ford Otosan România a obținut o decizie definitivă împotriva Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul ANAF și a menținut hotărârea prin care instituția este obligată să restituie aproape 19 milioane de lei producătorului auto din Craiova.

Litigiul a pornit de la un control fiscal desfășurat în perioada 2014-2016 și s-a încheiat în iunie 2026 printr-o hotărâre definitivă.

În vara anului 2017, Ford România S.A., companie care funcționează în prezent sub denumirea Ford Otosan România SRL, a contestat în instanță mai multe acte emise de ANAF în urma unei inspecții fiscale.

Compania a solicitat anularea unor decizii de impunere și a unor rapoarte de inspecție fiscală prin care autoritățile stabiliseră obligații suplimentare privind TVA și accesoriile aferente. În același timp, societatea a contestat diminuarea unei pierderi fiscale de peste 72,5 milioane de lei, sumă legată de cheltuieli considerate nedeductibile de către inspectorii fiscali.

Valoarea totală a sumelor contestate în ceea ce privește TVA și accesoriile aferente a fost de 18.552.650 lei.

Compania a cerut, de asemenea, restituirea sumelor achitate în baza deciziei de impunere, plata dobânzilor fiscale calculate până la restituirea efectivă și recuperarea cheltuielilor de judecată, potrivit JustNews.

În octombrie 2021, Ford a obținut o primă victorie în instanță. Totuși, după recursul formulat de ANAF, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis casarea sentinței și retrimiterea cauzei spre rejudecare la Curtea de Apel București.

După reluarea procesului, Curtea de Apel București a pronunțat, în iulie 2025, o nouă hotărâre favorabilă companiei.

Instanța a anulat deciziile prin care ANAF respinsese contestațiile formulate de companie și a dispus anularea parțială a deciziei de impunere și a raportului de inspecție fiscală. Totodată, judecătorii au anulat măsura prin care fusese diminuată pierderea fiscală cu 72.585.368 lei.

Prin aceeași sentință, ANAF a fost obligată să restituie către Ford Otosan România suma de 18.552.650 lei, la care se adaugă dobânda fiscală calculată de la momentul achitării și până la restituirea efectivă a banilor.

Instanța a mai obligat autoritățile fiscale la plata a 117.686,77 lei cu titlu de cheltuieli de judecată aferente etapelor procesuale parcurse până atunci.

Nemulțumită de soluția Curții de Apel București, Agenția Națională de Administrare Fiscală a formulat un nou recurs.

Dosarul a ajuns din nou pe masa judecătorilor Înaltei Curți de Casație și Justiție, care au pronunțat decizia finală la începutul lunii iunie 2026.

Magistrații au respins recursul ANAF ca nefondat și au menținut soluția pronunțată de Curtea de Apel București. În plus, instituția fiscală a fost obligată să plătească încă 20.000 de lei reprezentând cheltuieli de judecată aferente etapei finale a procesului.

Hotărârea este definitivă și pune capăt unui litigiu care s-a întins pe aproape nouă ani.

În urma deciziei definitive, Ford Otosan România are dreptul să recupereze suma de 18,55 milioane de lei stabilită de instanță, la care se adaugă dobânda fiscală acumulată de la data plății obligațiilor contestate și până la momentul restituirii efective.

Pe lângă aceste sume, ANAF va trebui să suporte și cheltuielile de judecată acordate de instanțe pe parcursul celor două cicluri procesuale și în etapa recursului final.

Decizia reprezintă una dintre cele mai importante soluții definitive pronunțate în ultimii ani într-un litigiu fiscal dintre un mare contribuabil și administrația fiscală din România.