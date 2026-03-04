Horațiu Potra nu mai este în regim de maximă siguranță la Penitenciarul Rahova. Magistrații Judecătoriei Sectorului 5 au decis ridicarea regimului de maximă siguranță pentru Horațiu Potra, mercenarul arestat preventiv pentru presupusa conducere a unui grup paramilitar implicat în planuri subversive după anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Decizia instanței vine după ce Horațiu Potra a contestat măsura impusă de comisia penitenciarului și a cerut să fie tratat ca ceilalți deținuți.

Anterior, Penitenciarul Rahova îl plasase pe Horațiu Potra în regim de maximă siguranță, ceea ce presupunea izolarea în celule stricte, mai puțini colegi de detenție și timp limitat în aer liber.

După hotărârea judecătorilor, Horațiu Potra va beneficia de condiții similare altor persoane aflate în arest preventiv și poate solicita din nou eliberarea.

Pe 23 februarie 2026, Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată, în timpul unei audieri la Curtea de Apel București, fiind nevoie de intervenția unei ambulanțe. Evenimentul a adus în prim-plan condițiile de detenție și starea sa de sănătate, provocând discuții cu privire la regimul de maximă siguranță care i-a fost impus anterior.

Procurorii susțin că, în dimineața de 7 decembrie 2024, imediat după hotărârea Curții Constituționale care a anulat alegerile prezidențiale, Călin Georgescu s-a întâlnit cu Potra la un complex de echitație din Ciolpani, județul Ilfov. Întâlnirea ar fi avut loc „în condiții de clandestinitate”, iar discuțiile ar fi vizat organizarea unor „acțiuni violente cu caracter subversiv”, menite să deturneze manifestațiile pașnice din acel moment.

Potrivit procurorilor, Călin Georgescu ar fi susținut planurile lui Horațiu Potra prin contactarea unei organizații radical-naționaliste și transmiterea de mesaje alarmiste către susținătorii săi, consolidând intențiile infracționale ale mercenarului.

Ridicarea regimului de maximă siguranță nu înseamnă eliberarea imediată, însă reprezintă o schimbare semnificativă în condițiile de detenție ale lui Potra și îi permite să depună cereri suplimentare pentru eliberarea din arest preventiv.

Potra a avut o carieră militară internațională, servind în Legiunea Străină Franceză și conducând ulterior grupuri private de securitate în diverse zone de conflict din Africa, inclusiv Republica Democrată Congo și Republica Centrafricană.