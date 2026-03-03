Dan Andronic, moderatorul podcastului Contrapunct EVZ, difuzat pe canalul de YouTube „HAI România!”, i-a avut, azi, invitați, pe Mirel Curea și și pe Mihai Fifor, fost ministru al Apărării. Unul dintre subiecte a fost legat de activitatea serviciilor de informații, care au activitate din plin în aceste vremuri complicate la nivel internațional. O problemă uriașă, pentru activitatea de zi cu zi este cea legislativă. Un cadru care nu a fost schimbat din 1991 – 1992 și care nu a putut fi ajustat.

„De câte ori s-a încercat în Parlament, undeva s-a blocat”, a spus Mihai Fifor. Dan Andronic a vorbit despre un serviciu de informații care este în vârf, după cum i-a transmis jurnalistului, la un moment dat, un fost președinte al României.

„Serviciul de Informații al Armatei (n.r. – DGIA) este chiar atât de puternic? Pentru că un fost președinte îmi spunea la un moment dat, zice, dacă vrei să afli ceva, nu-i chemă pe ăia de la SRI, cheamă-i pe ăia de la Armată. Au acoperire atât de largă?”

Mihai Fifor, care a cunoscut situația din interior în perioada în care a condus Ministerul Apărării, a dat câteva detalii generale. DGIA se bazează pe angajațoi care sunt foarte bine pregătiți și vigilenți tot timpul, pentru că miza muncii lor este extrem de importantă. Serviciul este singurul care acționează și pe plan extern, dar și în zona internță a României.

„Sunt foarte bine pregătiți și foarte prezenți. Pentru că până la urmă au misiunea să protejeze în planul informațiilor militare Ministerul Apărerii Naționale și țara. Și în general, trebuie să poată să aibă o colaborare în rețea cu toate celelalte țări aliate NATO, pentru că despre asta vorbim.”

Dan Andronic a întrebat cum a fost posibil un caz Potra, în care angajații să-și ia concediu pentru creșterea copilului și să ajungă să lupte ca mercenari.

Mihai Fifor nu are dubii că o asemenea schemă ar fi rămas cunoscută și nu ar fi fost cunoscută de superiorii celor care au luptat alături de Horațiu Potra. Numai un naiv poate să creadă că un militar activ al armatei românești în România își ia concediul pentru grijirea copilului și pleacă să lupte în Congo și nimeni nu știe chestia asta.

Dar e cea mai bună acoperire pentru operații speciale, de mercenar. Pentru contractorul respectiv, care semnează un contract cu personal militar activ”, a explicat fostul ministru al Apărării, care și-a întărit ideea. „Nu există să nu știi ce operațiuni se desfșoară. Asta este o poveste pentru cine vrea să o creadă”.