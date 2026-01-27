Discuția de pe canalul de YouTube „HAI România!” a ridicat mai multe întrebări privind modul în care SRI poate monitoriza activitățile economice. Este evidențiat faptul că SRI are deja dreptul legal să dețină societăți comerciale și să desfășoare activități economice, iar acum o altă parte a serviciului ar urma să supravegheze aceste activități pentru identificarea eventualelor cazuri de evaziune fiscală.

A fost ridicată problema posibilelor conflicte de interese: o firmă nou înființată care concurează cu una a SRI-ului ar putea fi afectată prin verificări fiscale sau denunțuri, ceea ce ar bloca concurența pe piața liberă. În opinia jurnaliștilor, pentru ca o astfel de măsură să fie legală, ar fi necesară modificarea legii astfel încât SRI să nu mai poată desfășura activități comerciale.

„Pe mine foarte mult mă îngrijorează chestia asta, cu faptul că ne-a anunțat Nicușor Dan că va fi un compartiment la Serviciul Român de Informații, care se va ocupa de combaterea evaziunii fiscale. Domne, foarte interesant, în condițiile în care SRI-ul are dreptul prin lege să aibă societăți comerciale și să desfășoare activități economice, o altă parte din SRI se ocupă să-i verifice pe aia care au activități economice, că doar aia pot să facă evaziune fiscală, că nu o să facă evaziune fiscală copiii de grădiniță. E foarte interesant. Deci, ofițerii aia SRI vor fi în piață. Cum vor fi? Ofițeri sub acoperire, cum să afli altfel? Vor trebui să penetreze firme, multinaționale, ăștia care se ocupă cu evaziunea fiscală. Bun, e în regulă. Cu firmele lor ce vor face? Dacă eu dacă mâine îmi deschid o firmă care concurează cu o firmă a SRI-ului, unde au ei monopol: Energie, IT, că acolo au monopol. Firmele acoperite ale SRI-ului dețin monopol… Și concurez o firmă de-aia. Păi, e foarte simplu ca Gigel de la SRI să-i spună lui Ionel de la SRI, bă, ia du-te peste ăla mă și vezi o evaziune fiscală pe acolo și știi dacă nu e… Niște denunțuri, niște ceva și îl ținem pe loc vreo 2 ani. O asemenea măsură nu o poți lua, domnul Nicușor Dan, decât dacă modifici legea ca SRI-ul să nu mai poată desfășura activități comerciale, să nu mai poată avea firme”, a spus Mirel Curea în cadrul podcastului.

Discuția a extins problema la toate serviciile de informații, nu doar SRI-ul, semnalându-se că alte structuri, precum SIE sau DGPI, desfășoară activități economice similare.

„Le spun firmă acoperită în sensul în care ea lucrează sub protecția Serviciului Român de Informații, în condițiile în care în Constituție, așa ni s-a spus, așa ne zice nouă Constituția, că e o economie de piață, pe o piață liber concurențială. Păi asta nu înseamnă liberă concurență. O firmă a mea poate să concureze liber cu o firmă dirijată de SRI? În sensul ăsta spun firma acoperită, în sensul că nu este o firmă civilă”, a mai spus Curea.

În ceea ce privește firmele „acoperite”, jurnalistul Dan Andronic a clarificat că acestea nu există ca entități distincte. Mai precis, este vorba despre ofițeri acoperiți care gestionează firme sub protecția serviciilor de informații.

„Hai să lămurim puțin și povestea asta cu firme acoperite. Nu există firme acoperite, există ofițeri acoperiți, care fac firme. Nu sunt firme acoperite. Sunt oameni care depind de serviciile de informații. (…) Se întâmplă la fel și dacă este dirijată de DGPI, dacă e dirijată de SIE sau de DGIA. E important pentru că, în mod normal, într-adevăr, lucrurile astea n-ar trebui să existe. E adevărat că sunt anumite activități economice pe care Serviciul de Informații nu le poate face, cum e vânzarea de armament și atunci, pe piața asta liberă și neconcurențială, cum îi spui tu, își creează diverse structuri cu care face diverse lucruri. Problema este dacă astea sunt supuse vreunui control. Asta este, de fapt, întrebarea. Pentru că una e să faci bani pentru tine și pentru asociații tăi și pentru salarii și așa mai departe și alta e să faci bani pentru Întreprinderea de Comerț Exterior Dunărea”, a subliniat Dan Andronic.

