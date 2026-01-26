Fostul prim-adjunct al SRI, generalul Florian Coldea, și colegii lui, care sunt judecați pentru implicare într-un grup infracțional, trafic de influență, exercitarea ilegală a unei profesii și spălarea banilor, trebuie să se prezinte miercuri, 28 ianuarie 2026, la Înalta Curte de Casație și Justiție.

La instanță, Coldea, moștenitorii generalului SRI Dumitru Dumbravă (decedat între timp) și avocatul Doru Trăilă vor încerca să anuleze măsurile impuse de DNA în dosarul în care au fost trimiși în judecată. Este vorba despre măsuri legate de presupuse intervenții în justiție pentru a obține soluții favorabile clienților lor.

Aceștia au contestat o decizie din 9 decembrie 2025, luată de judecătoarea Florentina Rizescu de la Curtea de Apel București, care menținea măsurile DNA, considerându-le legale și corecte. Judecătoarea a respins toate argumentele lor și a stabilit că măsurile sunt proporționale și nu cauzează efecte nejustificate.

Rizescu le-a explicat că, în acest stadiu al procesului, se verifică doar legalitatea și justificarea măsurilor, nu se discută încă despre acuzațiile propriu-zise sau probele din dosar. Criticile legate de acuzații și probe vor fi analizate mai târziu, la fondul cauzei.

Totodată, este important de menționat că, în această perioadă, conducerea Curții de Apel București și a ICCJ a fost atacată public de grupări #rezist-USR, despre care se spune că ar fi fost coordonate de Florian Coldea.

Judecătoarea Florentina Rizescu de la Curtea de Apel București a explicat că măsurile impuse asupra bunurilor inculpaților (Coldea și ceilalți) sunt legale și justificate. Ea spune că:

Procurorul care a cerut aceste măsuri a respectat legea și a dat suficiente explicații, chiar dacă unii inculpați au spus că nu se văd motivele măsurilor.

În cazurile de corupție și spălare de bani, legea spune că aceste măsuri sunt obligatorii, așa că procurorul nu trebuie să detalieze fiecare motiv.

Măsurile au fost proporționale cu scopul urmărit: valoarea bunurilor puse sub sechestru corespunde prejudiciului estimat de procuror și faptele reținute în dosar.

Criticile inculpaților legate de faptul că nu există risc să ascundă sau să piardă bunurile nu sunt relevante: legea nu cere dovezi imediate de risc, ci doar că măsurile sunt necesare pentru a putea confisca eventualele sume sau bunuri obținute ilegal.

Criticile legate de acuzații sau probe nu se analizează acum; acest lucru se face mai târziu, la fondul cauzei.

Măsurile asigurătorii pot fi aplicate nu doar pentru corupție, ci și pentru alte infracțiuni, cum ar fi exercitarea fără drept a unei profesii.

Chiar dacă valoarea bunurilor sechestrate poate părea mare, nu este disproporționată raportat la sumele obținute din faptele ilegale.

Pe scurt, judecătoarea consideră că măsurile sunt legale, proporționale și justificate, iar plângerile și criticile inculpaților nu stau în picioare.

AICI puteți citi integral încheierea prin care judecătoarea Florentina Rizescu a menținut măsurile asigurătorii dispuse față de Florian Coldea, Dumitru Dumbravă, Doru Trăilă și Dan Tocaci.