ANAF a adoptat un nou set de reguli privind legitimațiile utilizate de inspectorii care desfășoară verificări fiscale la persoane fizice, ca urmare a intrării în vigoare a Ordinului ANAF nr. 16/2026. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial și se aplică începând cu data de 21 ianuarie 2026, stabilind un model actualizat de legitimație și reguli clare privind folosirea acestui document oficial.

Modificarea vine la doar câțiva ani după precedenta actualizare a legitimațiilor, realizată la finalul anului 2021, prin Ordinul ANAF nr. 1.722/2021. De această dată, autoritatea fiscală a decis o revizuire mai amplă a caracteristicilor documentului, atât din punct de vedere material, cât și procedural, în contextul modernizării activității de control.

Potrivit documentului, noile legitimații vor fi introduse treptat, iar procesul de înlocuire poate dura până la șase luni. În acest interval, inspectorii ANAF care efectuează verificări fiscale pot prezenta în continuare legitimațiile vechi, emise conform reglementărilor anterioare, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea controalelor.

ANAF a detaliat, în ordinul recent adoptat, principalele diferențe dintre vechile legitimații și noile modele care vor fi utilizate în activitatea de verificare fiscală. Una dintre cele mai vizibile modificări vizează materialul din care sunt realizate documentele, cartonul fiind înlocuit cu PVC, un suport considerat mai rezistent și mai potrivit pentru utilizare pe termen lung.

O altă schimbare importantă constă în ajustarea dimensiunilor legitimațiilor, acestea fiind adaptate noului format, fără a fi însă specificate public dimensiuni standard diferite față de cele anterioare. Totodată, pe verso-ul documentului apare o mențiune expresă privind condițiile de utilizare, respectiv faptul că legitimația este valabilă doar dacă este prezentată împreună cu ordinul de serviciu.

În ceea ce privește procedura de avizare, ANAF a eliminat obligativitatea aplicării ștampilei pe legitimație. Validarea documentului se va face exclusiv prin semnătura directorului general al organului fiscal care l-a emis, o măsură care se aliniază tendinței de simplificare administrativă adoptată la nivelul instituției.

Nu în ultimul rând, noile legitimații nu vor mai fi introduse într-un ecuson din plastic transparent, așa cum se întâmpla până acum. Această modificare schimbă modul de prezentare a documentului, dar nu afectează condițiile de recunoaștere sau de utilizare în cadrul controalelor fiscale.

ANAF precizează clar că dreptul de a efectua verificări fiscale la persoane fizice aparține exclusiv anumitor categorii de personal. Este vorba despre inspectorii din cadrul Direcției generale control venituri persoane fizice, precum și despre inspectorii din direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, încadrați în structuri cu atribuții specifice de verificare fiscală.

Legitimația emisă de ANAF are caracter strict personal și poate fi utilizată doar de titularul acesteia, în perioada în care acesta este activ în cadrul instituției. În momentul încetării activității, indiferent de motiv, documentul trebuie predat organului fiscal emitent pentru anulare, nefiind permisă păstrarea sau folosirea sa ulterioară.

Un alt aspect subliniat în mod expres de ANAF este legat de condiția de valabilitate a legitimației. Documentul nu este suficient, de unul singur, pentru a justifica un control fiscal, fiind obligatoriu ca inspectorul să prezinte și ordinul de serviciu aferent verificării respective. Această regulă se aplică atât noilor legitimații, cât și celor emise anterior.

Pentru a evita blocaje administrative sau dificultăți operaționale, ANAF a stabilit o perioadă de tranziție în care vechile legitimații rămân valabile. Concret, documentele emise în baza Ordinului ANAF nr. 1.722/2021 pot fi folosite până la momentul înlocuirii lor efective, dar nu mai târziu de șase luni de la intrarea în vigoare a noului ordin.

În acest context, contribuabilii pot întâlni, în perioada următoare, inspectori ANAF care se legitimează fie cu noile modele, fie cu cele vechi, fără ca acest lucru să indice o neregulă. Important este ca documentul prezentat să fie însoțit de ordinul de serviciu și să aparțină unui inspector aflat în activitate.

Prin această actualizare, ANAF urmărește să asigure un cadru unitar și clar pentru identificarea inspectorilor fiscali, în paralel cu adaptarea documentelor oficiale la cerințele actuale de durabilitate și procedură administrativă.